https://mundo.sputniknews.com/20211227/lavrov-rusia-no-se-humillara-y-no-pedira-que-se-levanten-las-sanciones-1119746757.html

Lavrov: Rusia no se humillará y no pedirá que se levanten las sanciones

Lavrov: Rusia no se humillará y no pedirá que se levanten las sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no se humillará y no pedirá que se levanten las sanciones, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y calificó de... 27.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-27T10:35+0000

2021-12-27T10:35+0000

2021-12-27T11:56+0000

internacional

rusia

serguéi lavrov

ue

sanciones

organización mundial del comercio (omc)

la variante ómicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1115417345_0:26:3071:1754_1920x0_80_0_0_706b654297c7a96a6aaecd63112971a1.jpg

"Nunca hemos pedido a nadie que nos quite las sanciones. No nos arrastraremos ante nadie", dijo Lavrov en declaraciones al canal de YouTube 'Soloviov Live'.A fines de julio pasado, la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con Rusia en el marco de la OMC en relación con varias medidas que forman parte del programa ruso de sustitución de importaciones, alegando que son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC y el Protocolo de Adhesión de Rusia a la OMC.En noviembre de 2021, insatisfecha con el resultado de las consultas bilaterales que se celebraron a mediados de septiembre del mismo año, la UE pidió a la OMC que establezca un panel para resolver sus diferencias con Rusia.El bloque comunitario sostiene que Rusia, en el marco de su política de sustitución de importaciones, fue ampliando gradualmente desde 2015 el uso de restricciones e incentivos para reemplazar los bienes y servicios extranjeros en los contratos de adquisiciones de ciertas entidades vinculadas al Estado. Solamente en 2019, según la UE, las empresas estatales de Rusia convocaron licitaciones por valor de 23,5 billones de rublos, o unos 290.000 millones de euros, lo que equivale al 21% del PIB de Rusia.La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, comentó a este respecto que la Unión Europea está pagando por "la estupidez y la falta de autonomía" de sus élites políticas" que cedieron a la presión de Estados Unidos e impusieron sanciones económicas contra Rusia en detrimento propio. Garantías de seguridadLas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre las garantías de seguridad se celebrarán después del próximo 10 de enero, declaró Lavrov.Añadió que Moscú no está interesada en "negociaciones interminables, durante las cuales Occidente volverá a explicar algo de forma ambigua, y luego engañará definitivamente".En cuanto a las negociaciones con la OTAN, el ministro apuntó que en estas participarán altos cargos militares rusos, y afirmó que Moscú espera que en la delegación de la Alianza Atlántica también figuren representantes militares.Entre otras cosas, el titular de Exteriores ruso descartó por completo la posibilidad de que Rusia entre en la OTAN.Por su parte, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, consideró muy importantes las eventuales conversaciones entre Moscú y la OTAN acerca de las garantías de seguridad para Rusia.Según el portavoz, las consultas con la OTAN deberían completar las negociaciones entre Moscú y Washington."Serán unas negociaciones muy importantes y de mucha responsabilidad, por el momento se están ultimando los detalles", agregó.El 26 de diciembre, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, anunció que el bloque bélico busca organizar una reunión del Consejo Rusia-OTAN el próximo 12 de enero.Por su parte, el viceministro ruso de Exteriores Alexandr Grushkó informó que Moscú está estudiando la solicitud de la OTAN, y agregó que antes se deben resolver muchas cuestiones.El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó los borradores de acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte sobre nuevas garantías recíprocas de seguridad en Europa.Según Moscú, los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua URSS. La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la Alianza Atlántica para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.La iniciativa estipula que ninguna de las dos partes emplazará armamento o efectivos en regiones fuera del territorio nacional donde la otra pudiera considerarlo como una amenaza a su seguridad, ni siquiera si tal despliegue se lleva a cabo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones.Inmunidad de rebaño para combatir el ómicronAlcanzar la inmunidad de rebaño es el objetivo más importante frente al avance de la variante ómicron, declaró Peskov.El 27 de diciembre, la jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, aseguró que la inmunidad colectiva requiere la vacunación del 100% de la población, mientras que anteriormente el presidente del país, Vladímir Putin, instó a que se vacunara un 80%."En fin de cuentas hay una cosa que resulta indiscutible, y consiste en alcanzar un mayor nivel de inmunidad colectiva del que tenemos ahora. Y en ese sentido, por supuesto, solo debemos confiar en el nivel de sensatez de nuestros ciudadanos, que tendrán que vacunarse y revacunarse", dijo Peskov, respondiendo a la pregunta al respecto.El portavoz del líder ruso advirtió que, tras la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus, los virólogos y médicos comenzaron una labor de investigación, para tratar de comprender las consecuencias futuras del ómicron, pero, por el momento, existe muy poca información, y no puede formularse "ningún tipo de solución exhaustiva".La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de "preocupante" la nueva variante ómicron, identificada por primera vez en África, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación, así como la posible capacidad de evadir el efecto de las vacunas existentes.La OMS advirtió de que el riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron "es muy alto".

https://mundo.sputniknews.com/20211213/putin-el-despliegue-militar-en-ucrania-de-la-otan-supone-una-amenaza-para-la-seguridad-rusa-1119261097.html

https://mundo.sputniknews.com/20211226/el-kremlin-califica-de-vida-o-muerte-para-rusia-la-expansion-de-la-otan-al-este-1119736701.html

https://mundo.sputniknews.com/20211222/un-estudio-muestra-la-alta-eficacia-de-sputnik-light-contra-la-variante-omicron-1119616068.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, serguéi lavrov, ue, sanciones, organización mundial del comercio (omc), la variante ómicron