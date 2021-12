https://mundo.sputniknews.com/20211211/las-claves-para-entender-por-que-las-sanciones-de-eeuu-son-impotentes-contra-rusia-1119226229.html

Las claves para entender por qué las sanciones de EEUU son impotentes contra Rusia

El experto financiero Andréi Karabiants ha expuesto por qué las sanciones de Washington, aunque tengan intención de castigar económicamente, siguen siendo... 11.12.2021, Sputnik Mundo

Washington ha vuelto a hablar de imponer sanciones contra Rusia, incluidas las del sector energético, pero no es seguro que lleguen a buen puerto. Según el experto, el Gobierno de Joe Biden teme que las sanciones afecten negativamente a la economía de EEUU y sus aliados y no lleguen a perjudicar significativamente a la economía rusa, ya que la parte de los ingresos del petróleo y el gas en el presupuesto ya está por debajo del 40%. Además, los ingresos del sector no relacionado con los recursos alcanzarán otro récord este año.Sanciones energéticas, el último recurso"Estamos tratando de hacerlo de tal manera que tengamos la opción de utilizar diferentes medidas de aplicación. No aplicaremos todas las medidas juntas. Las sanciones en el sector energético son la opción más extrema, si son necesarias. No creo que eso esté entre las primeras medidas. Siempre es necesario tener un as bajo la manga", dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.Según los funcionarios del Gobierno federal consultados por CNN, las sanciones energéticas podrían provocar una fuerte subida del precio del petróleo y del gas en el mercado internacional. Esto afectaría a todos, incluyendo a los estadounidenses, y repercutiría en la economía estadounidense. Por eso, el Gobierno de Biden se muestra cauteloso a la hora de imponerlas.El nivel de aprobación de Biden entre los ciudadanos estadounidenses ha descendido y una de las razones de la caída es la brusca subida del precio de la gasolina, el principal combustible en EEUU. En noviembre, los precios de la gasolina en California alcanzaron un récord con 4,68 dólares el galón (3,78 litros), superando los precios de 2008 y 2012.Según Andréi Karabiants esto explica por qué Biden se esfuerza por frenar el aumento de los precios de los carburantes en el mercado interior de EEUU anunciando su intención de proporcionar a las refinerías estadounidenses 50 millones de toneladas de petróleo procedentes de las reservas estratégicas. Además, pidió a otros grandes consumidores de petróleo, entre ellos China, que utilicen las reservas estratégicas para frenar el aumento de los precios mundiales del petróleo.Dar un golpe a la economía rusa no es fácil"No es fácil golpear con fuerza la economía rusa y no dañar al mismo tiempo los mercados energéticos. El petróleo y el gas representan el 40% de los ingresos del presupuesto federal de Rusia. EEUU y Europa pueden tomar medidas por adelantado para limitar los efectos negativos [de las sanciones]. Pero si pretenden imponer sanciones serias a Rusia, el sector energético se verá afectado de todos modos", explicó Edward Fishman, miembro de Atlantic Council y exfuncionario de la Casa Blanca.Además de la energía rusa en general, el gasoducto Nord Stream 2 está en el punto de mira de Washington. En el Congreso de EEUU se hacen constantes llamamientos para castigar a Moscú e imponer sanciones al operador del gasoducto y a las empresas que cooperan con él. Sin embargo, las sanciones se habían impuesto mucho antes de la última escalada de la situación en torno a Ucrania.El Gobierno de Biden dijo al Congreso que existe un acuerdo entre Washington y Berlín sobre el destino del gasoducto: se cerrará si las fuerzas rusas invaden Ucrania. A su vez, Kiev ha instado repetidamente a los países europeos a abandonar el Nord Stream 2, pero a mantener el tránsito de gas del "país agresor" a Europa a través del territorio ucraniano. Si el tránsito de gas ruso se detiene, Kiev no solo perderá ingresos en forma de tasas de tránsito, la interrupción del tránsito en el periodo invernal amenaza con un colapso del sistema ucraniano de transmisión de gas natural y la interrupción del suministro de gas a muchas regiones del país.Las sanciones son inútiles contra RusiaEn su análisis publicado en la agencia Prime, Karabiants hace notar que Washington no logrará su objetivo aunque imponga "sanciones infernales" a Rusia, ya que la dependencia del presupuesto ruso de los suministros energéticos extranjeros ha disminuido considerablemente en los últimos años. Además, en el año 2020, año de la crisis, la parte de los ingresos del petróleo y el gas en el presupuesto ruso era solo del 28% y ha subido al 34,5% debido al aumento del precio de la energía —especialmente del gas natural— en los mercados mundiales.Además, el Centro de Exportación de Rusia calcula que a finales de este año las exportaciones no energéticas de Rusia marcarán un nuevo récord histórico y pueden alcanzar los 185.000 millones de dólares.Karabiants concluyó que por eso las sanciones contra Rusia en el sector de la energía están condenadas a fracasar debido al importante aumento de las exportaciones de productos industriales y agrícolas de Rusia, haciendo que los primeros perjudicados sean los propios "aliados" europeos, que ya están sumidos en una crisis energética y, por tanto, atraviesan graves dificultades económicas.Además, EEUU no podrá obstaculizar el suministro de recursos energéticos rusos a China, la India y otros países de la región Indopacífica porque las exportaciones de petróleo y gas a estos países no han dejado de crecer en los últimos años.

