"Los Acuerdos de Minsk son el plan clave para normalizar la situación en Donbás"

"El Conjunto de Medidas para Implementar los Acuerdos de Minsk es el plan principal de la normalización. Los ucranianos no hablaron de ningún plan nuevo en la última reunión del Grupo de Contacto [Rusia, Ucrania, la OSCE] del 2 y el 3 de marzo", señaló.El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak, anunció recientemente que sobre la mesa de negociaciones estaba un plan de solución negociada del conflicto en Donbás, propuesto por Francia y Alemania y enmendado por Ucrania, que espera la aprobación de Rusia. Dijo que se trata de un "paso muy fuerte" y expresó la esperanza de que ese plan se debata dentro de una o dos semanas en una videoconferencia en "formato de Normandía".Al comentar la declaración de Yermak, la fuente subrayó que Kiev debe debatir con Donbás todo lo relativo al cumplimiento del Conjunto de Medidas y aclaró que la parte rusa no ha recibido ninguna propuesta sobre la celebración de una videoconferencia en "formato de Normandía" para debatir el nuevo plan.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, preguntado al respecto por los periodistas, señaló que ignora la existencia de un nuevo plan relativo a la normalización en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.El Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia, Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás.Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.

