https://mundo.sputniknews.com/20211223/putin-reitera-que-la-seguridad-de-rusia-no-puede-depender-de-la-situacion-en-ucrania-1119651855.html

Putin reitera que la seguridad de Rusia no puede depender de la situación en Ucrania

Putin reitera que la seguridad de Rusia no puede depender de la situación en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La seguridad de Rusia no puede depender de la situación en Ucrania, afirmó el presidente ruso, Valdímir Putin. 23.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-23T11:16+0000

2021-12-23T11:16+0000

2021-12-23T11:42+0000

internacional

rusia

seguridad

vladímir putin

ucrania

crimea

la rueda de prensa de putin de 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1119651483_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_232adf75876016a0f003617a4ff60de8.jpg

"Debemos pensar en las perspectivas para garantizar nuestra seguridad no solo mañana o la semana que viene, sino en un futuro próximo. ¿Cómo debería vivir Rusia con esto, todo el tiempo con la mirada puesta en lo que pasará allí y cuando ataquen? Es una pregunta muy seria", dijo Putin en su gran rueda de prensa anual.Agregó que por eso Rusia respondió a la propuesta del presidente de EEUU, Joe Biden, quien en la conversación telefónica sugirió nombrar a representantes responsables de negociaciones sobre los temas de estabilidad estratégica."Debemos entender cómo se garantizará nuestra seguridad, por lo tanto (...) planteamos la cuestión de que no debería haber ningún avance de la OTAN hacia el este, ahora la pelota está en su campo y tienen que responder algo. En este sentido quiero subrayar que en general vemos la reacción positiva", precisó el presidente.Subrayó que los socios estadounidenses manifestaron su disposición a comenzar las consultas al respecto a principios del año que viene en Ginebra.El pasado 17 de diciembre, Rusia esbozó su visión de un acuerdo con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad en Europa.Según Moscú, los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua URSS. La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la Alianza Atlántica para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.La iniciativa estipula que ninguna de las dos partes emplazará armamento o efectivos en regiones fuera del territorio nacional donde la otra pudiera considerarlo como una amenaza a su seguridad, ni siquiera si tal despliegue se lleva a cabo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones.La situación en CrimeaPutin declaró también que Rusia no podía negarse a ayudar a los ciudadanos de la península de Crimea, tras el golpe de estado en Ucrania en 2014.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente ruso, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

https://mundo.sputniknews.com/20211221/rusia-descarta-incluir-a-ucrania-en-el-dialogo-con-eeuu-sobre-las-garantias-de-seguridad-1119554511.html

https://mundo.sputniknews.com/20210316/una-decision-crucial-crimea-eligio-a-rusia-frente-a-una-amenaza-inminente-y-no-se-arrepintio-1110036200.html

ucrania

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, seguridad, vladímir putin, ucrania, crimea, la rueda de prensa de putin de 2021