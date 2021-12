https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-proyecto-ruso-sobre-garantias-propone-a-la-otan-no-recurrir-a-la-fuerza--1119430455.html

El proyecto ruso sobre garantías propone a la OTAN no recurrir a la fuerza

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia propone a la Alianza Atlántica resolver pacíficamente las disputas y abstenerse del uso de la fuerza, según un borrador de acuerdo... 17.12.2021

2021-12-17T11:03+0000

2021-12-17T11:03+0000

2021-12-17T11:53+0000

defensa

rusia

seguridad

otan

eeuu

ucrania

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108651/31/1086513164_0:104:2099:1284_1920x0_80_0_0_6d9a200bd8b25dd575a3333ef2069008.jpg

"Los participantes se comprometen a resolver de manera pacífica todas las disputas internacionales en las relaciones bilaterales y abstenerse de cualquier uso de la fuerza o la amenaza de su uso de todas formas incompatibles con los objetivos de las Naciones Unidas", dice el documento.Creación de "líneas directas"Además, Rusia propone a la OTAN crear "líneas directas" para mantener contactos de emergencia.Según el documento, para resolver situaciones problemáticas las partes deberán utilizar "mecanismos de consultas urgentes bilaterales y multilaterales, incluido el Consejo OTAN-Rusia".Rusia, además, propone a la OTAN intercambiar regularmente información sobre ejercicios y maniobras militares.El texto destaca la importancia de utilizar los mecanismos e instrumentos existentes para "garantizar la transparencia y la previsibilidad de las actividades militares".Además, Rusia propone a la Alianza Atlántica trabajar juntos para evitar posibles incidentes marítimos o aéreos en el mar Negro o el mar Báltico.El presidente ruso, Vladímir Putin, en noviembre pasado anunció la necesidad de elaborar garantías de seguridad que excluyan cualquier avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que amenazan a Rusia en los estados vecinos, principalmente en Ucrania.El proyecto indica también que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania."Los participantes –Estados miembros de la Alianza Atlántica– asumen el compromiso de contener la ampliación de la OTAN y excluir el ingreso de Ucrania y otros países en este bloque", reza el documento.Expansión de la Alianza y ingreso de UcraniaPutin declaró que urge iniciar conversaciones para elaborar unos acuerdos internacionales bien precisos que excluyan el ulterior acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia y el despliegue de armamento ofensivo en Ucrania.El 15 de diciembre, durante una reunión entre el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov y la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EEUU, Karen Donfried, la parte rusa entregó oficialmente a Estados Unidos dos acuerdos que recogen las ideas de Moscú sobre las garantías de seguridad.Riabkov había comentado que si la OTAN y Estados Unidos no reaccionan a las exigencias de Rusia sobre las garantías de seguridad, eso provocaría una nueva espiral de confrontación.Inadmisibilidad de una guerra nuclearMoscú llama a Washington a fijar en acuerdos bilaterales el principio de que una guerra nuclear es inadmisible, se desprende del proyecto."Proponiéndose evitar cualquier confrontación militar o un conflicto armado entre las Partes y comprendiendo que cualquier enfrentamiento militar directo entre ellas podría provocar el uso de armas nucleares, lo que tendría consecuencias de gran alcance, reafirmar que una guerra nuclear no tiene ganadores y nunca debe desatarse así como reconocer la necesidad de aplicar todos los esfuerzos para evitar el peligro del estallido de una tal guerra entre los estados nucleares", dice el preámbulo del documento.Despliegue de armas nuclearesRusia llama a EEUU a comprometerse recíprocamente a renunciar al despliegue de las armas de nucleares fuera de su territorio y devolver a su suelo las que ya se encuentran allí, afirma el proyecto.Actuar sin perjudicarMoscú insta a Washington a interactuar sin que se perjudique la seguridad de cada uno de los dos países, según el proyecto."Las partes interactuarán sobre la base de seguridad indivisible e igual, sin perjudicar la seguridad de cada una y sin este propósito: no tomarán medidas ni realizarán eventos que dañen la seguridad de la otra parte, no participarán en estos ni los apoyarán; no aplicarán medidas en el ámbito de la seguridad tras tomarlas de forma individual o en el marco de una organización internacional, una alianza militar o una coalición si amenazan los intereses básicos de seguridad de la otra parte", indica el texto.Actividad militar peligrosa en el mar y el aireMoscú llama a sus socios estadounidenses a mantener un diálogo para evitar actividad peligrosa en el mar y en el aire, se desprende del proyecto."Las partes mantendrán un diálogo y interactuarán a fin de perfeccionar los mecanismos para evitar la actividad militar peligrosa en alta mar y el espacio aéreo por encima de esta, incluyendo un pacto sobre la máxima distancia para el acercamiento de los buques y los aviones militares", afirma el documento.

2021

Noticias

es_ES

rusia, seguridad, otan, eeuu, ucrania