¿Corre peligro la constituyente chilena si Kast gana las elecciones presidenciales?

¿Corre peligro la constituyente chilena si Kast gana las elecciones presidenciales?

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, la Convención Constituyente mira con preocupación quién será el... 04.12.2021, Sputnik Mundo

El próximo 19 de diciembre Chile tendrá un nuevo presidente, los aspirantes para ser la primera autoridad del país son el ultraconservador José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Ambos candidatos presentan una visión distinta de país que atañe a todas las instituciones del Estado, incluido el poder constituyente.Las encuestas Cadem, Tú Influyes y Criteria han revelado sus resultados de cara a la segunda vuelta presidencial, en todas el candidato de Apruebo Dignidad vencería a José Antonio Kast por un porcentaje mayor al 5% de las preferencias. Además, de los candidatos que compitieron en la primera vuelta, Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) dieron su respaldo a Boric. Mientras tanto, solo Sebastián Sichel (Independiente y candidato oficialista) brindó su apoyo a Kast.Si bien el órgano que redacta la nueva Constitución es un poder constituyente que ha mantenido independencia de los poderes constituidos, es el Ejecutivo quien debe garantizar las instalaciones, los apoyos técnicos y financieros para lograr un correcto funcionamiento de la Convención Constituyente.La relación del Ejecutivo con la Convención ConstituyenteComo quedó de manifestó en el proyecto de ley promulgado por Sebastián Piñera el pasado 11 de enero de 2021, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) será el órgano que prestará el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional.Así como los candidatos expresan distintas visiones de país, también lo hacen en torno al proceso Constituyente. José Antonio Kast fue la cara visible de la opción "rechazo a la nueva Constitución" en el plebiscito de octubre de 2020, en la cual la opción "apruebo nueva Constitución" obtuvo el 78% de las preferencias dando inicio a un histórico proceso.Por su parte, Gabriel Boric ha dejado de manifiesto que en su posible gobierno, el Ejecutivo estará a disposición de todo lo que necesite la Convención Constituyente para hacer más fluido el trabajo y en las mejores condiciones.Kast ha criticado constantemente a la Convención Constituyente a partir de noticias falsas y desinformación que ha compartido en sus redes sociales.Manuel Woldarsky, abogado de derechos humanos y convencional constituyente independiente, dijo a Sputnik, sobre el constante ataque de Kast a partir de información falsa —como la publicada el 26 de noviembre y donde hacía eco de una fake news en donde supuestamente convencionales habrían tenido una desenfrenada fiesta—, que "es vergonzoso que tenga esa carencia de sentido crítico y no merece ser elegido para el cargo de presidente de la República. Todos cometemos errores, a más de uno nos ha pasado que hacemos clic en una noticia falsa. Sin embargo, el valor está en reconocer el error, reconocerlo y no justificar algo que resulta injustificable".No todos los evangélicos apoyan a KastJosé Antonio Kast ha instalado un discurso en los medios de comunicación en donde, supuestamente, contaría con el apoyo del mundo evangélico. Sin embargo, la Iglesia evangélica no responde a una sola organización o centro de mando como la Iglesia católica. Existen distintas iglesias evangélicas, independientes y con personalidad jurídica independiente. Incluso, hay un sector evangélico que formó la plataforma evangélicos por Boric para apoyar al candidato de Apruebo Dignidad.El constituyente de la Lista del Pueblo y miembro de la Iglesia evangélica pentecostal, Cristóbal Andrade, comentó a Sputnik que "José Antonio Kast asume que la Convención Constituyente se va a acabar, incluso en un programa de televisión le preguntaron que, si él fuera presidente, firmaría el decreto para convocar al plebiscito de salida y él respondió 'todo depende de cómo sea la Constitución'".El plebiscito de salida o ratificatorio para aprobar el nuevo texto constitucional se desarrollará a mediados de 2022, será con voto obligatorio, y se realizará al menos 60 días después de la entrega de la propuesta de la Convención Constitucional. Este debe ser convocado por el próximo presidente de Chile.A su vez, Andrade explica a Sputnik que Kast es un retroceso para el país y que no todos los evangélicos están con el candidato ultraconservador, que eso es una mentira."Kast se atribuyó el tema de que los evangélicos lo están apoyando solo a él, incluso, su partido se llama Frente Cristiano y estamos claro que él no quiere el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario. Nosotros como evangélicos creemos que estamos en el siglo XXI, la sociedad va cambiando, pero lo importante es que el evangelio permita la libertad", agregó.Presupuestos, apoyos técnicos y administrativosDurante la semana del 22 al 26 de noviembre, la Convención Constituyente sesionó en la Región del Biobío en su primera plenaria fuera de la Región Metropolitana en el proceso de descentralización que lleva adelante el órgano. Además, como señala su Reglamento General, deberán salir al menos una vez más para instalarse en otra región del país por el lapso de una semana.Al interior del órgano se mira con preocupación la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, en miras del proceso de descentralización y participación popular, que podría verse mermado por un recorte presupuestario si José Antonio Kast triunfa.Manuel Woldarsky comenta a Sputnik que un recorte de esa índole afectaría los procesos que se están llevando a cabo tanto al interior como exterior del órgano constituyente. El convencional Cristóbal Andrade, quien es parte de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, comenta a Sputnik la importancia del presupuesto para conocer distintas realidades, aún más en su comisión, puesto que han sesionado en varios rincones del país en busca de descentralizar el proceso."Perjudicaría mucho un recorte presupuestario. Sabemos que este Gobierno [Sebastián Piñera], no nos ha dado las facilidades para que hagamos un trabajo como corresponde. A veces tenemos que compartir salas con distintas comisiones. Sin ir más lejos, la Comisión de Medio Ambiente tuvo que sesionar en un container. Todo esto se acrecentaría con José Antonio Kast, ya que con el sufriríamos recortes presupuestarios y con ello no podremos llegar a todos los territorios en el proceso de descentralización que estamos llevando", agregó.¿Qué derechos corren riesgos con el triunfo de Kast?Luego de las votaciones del pasado 21 de noviembre, todos los partidos de oposición chilenos, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, se han unido en contra del programa de José Antonio Kast. Incluso, algunas, como la senadora electa Claudia Pascual, manifestó a Sputnik que el candidato ultraconservador es un peligro real para el desarrollo pleno de las mujeres en Chile."Yo creo que un candidato que señala con orgullo ideas de corte fascista en su programa de gobierno y que las defiende con vehemencia, no solo le hace mal al proceso constituyente, sino que le hace mal al país completo", manifestó el abogado y defensor de los derechos humanos, Manuel Woldarsky.Finalmente, el convencional de la Lista del Pueblo señala que "debe acabarse con el sistema neoliberal y avanzar a uno más solidario, a empatizar con la gente. Debemos avanzar a un país social de derecho que es lo que la gente está pidiendo en las calles".

