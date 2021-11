https://mundo.sputniknews.com/20211124/la-historica-primera-sesion-plenaria-de-la-convencion-constitucional-fuera-de-santiago-1118579341.html

La histórica primera sesión plenaria de la Convención Constitucional fuera de Santiago

La histórica primera sesión plenaria de la Convención Constitucional fuera de Santiago

Este martes 23 de noviembre la Convención Constitucional inició su primera sesión plenaria fuera de la Región Metropolitana.

El órgano que se encuentra redactando la nueva constitución sesionará desde el 23 al 26 de noviembre en distintas provincias y comunas donde se abordará el tema de la descentralización como objetivo de la Convención Constitucional. La salida estaba prevista en el artículo 5 del Reglamento General, donde se señala que "el Pleno completo de la Convención debe sesionar al menos dos veces fuera de la ciudad de Santiago".La presidenta de la Convención Constitucional inició la sesión plenaria a las 9:30 horas en el Salón Mural del Gobierno Regional del Biobío. Elisa Loncon destacó el evento como "un momento histórico para Concepción, para la región, para Chile".Agregó que "hemos llegado para avanzar en la discusión del proceso constitucional, y destacar que este es un momento valioso seguido acá en Chile, pero también de mucha significancia del avance de la discusión democrática en el continente y en el mundo. Así de significativo es".Los hitos de la jornadaEn la actividad de bienvenida, que se desarrolló en las dependencias del Gobierno Regional, ubicado en Concepción, estuvieron presentes las autoridades locales, encabezadas por el Gobernador de la Región, Rodrigo Díaz, y quien puso a disposición las instalaciones del Gobierno Regional para el desarrollo de esta primera sesión.En conversación con Sputnik, el convencional Nicolás Núñez, de la Federación Regionalista Verde – Social, señaló que "han sido muy buenas estas sesiones que hemos tenido acá en el Biobío porque uno de los criterios de nuestro reglamento, y lo que prometimos en campaña, es que la Convención Constitucional iba a ser un órgano itinerante y tiene el deber de sesionar en regiones".La sesión plenaria, que se desarrolló entre las 9:30 a las 13:00 horas, contó con 7 exposiciones de organizaciones de la sociedad civil y se abordaron temas relevantes para la región y para el país.Los temas tratados fueron democracia directa moderna, ordenamiento del territorio y gestión integrada de cuencas en la nueva constitución, plurinacionalidad y plurilingüismo, derechos constitucionales y humanos, colonialismo Ilustrado en año 2021, despojo forestal y la devastación ambiental de la provincia de Arauco y comunidad e identidades locales.Luego de las exposiciones, a las 14:30 horas, la Mesa Directiva de la Convención firmó un convenio institucional con la Universidad de Concepción en el marco de su trabajo colaborativo. Posteriormente, los convencionales participaron de un foro de discusión en el mismo recinto educacional, llamado "Conocimiento, Educación Superior y Universidad. Miradas desde la Región del Biobío". En el espacio, también participaron estudiantes y académicos.La convencional Alejandra Pérez, en conversación con Sputnik, señaló que la sesión de hoy, y las que vienen, son "importantísimas, yo creo que hay que recoger la voz de nivel nacional, no solo de Santiago. Me hubiese gustado que fuera distinto".La convencional comentó que a ella le hubiera gustado viajar en tren a Concepción para "haberme bajado en cada plaza de armas de las distintas ciudades para poder conversar con la gente, lo veo desde ese punto de vista. Para mí, sesionar no es lo más importante, lo fundamental es recoger la impresión a nivel nacional".La visita a varias localidadesEl 24 y 25 de noviembre, las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional, como dicta el artículo 5 del Reglamento General, procurarán sesionar al menos una vez al mes en un lugar distinto del ex Congreso Nacional o el Palacio Pereira. Debe priorizarse localidades fuera de la Región Metropolitana y distintas de capitales regionales", viajarán a distintas localidades de la Región del Biobío para recibir audiencias de organizaciones de la sociedad civil.Las comisiones visitarán las comunas de Talcahuano, Los Ángeles, Laja, Coronel, Lota, Tomé y Curanilahue. Esta última se encuentra bajo estado de emergencia, es decir, con militares en la ciudad."Espero que se hagan cargo, sino seguirán cobrándose más vidas, lo que pasó con Pablo Marchant, Camilo Catrillanca, yo creo que son cosas que no tienen que pasar, sobre todo en un país donde se dice que estamos en democracia y, al final, es encubierta la dictadura que tenemos", agregó.La convencional hace referencia a los asesinatos a manos de Carabineros, la Policía militarizada chilena, de Pablo Marchant, el 9 de julio de 2021, y Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018.A la Región del Biobío llegaron 143 de los 155 convencionales constituyentes, aún está en la nómina Rodrigo Rojas Vade que, a pesar de haber renunciado públicamente al espacio, aún no se concreta su salida puesto que sólo podría hacerse a través de una reforma constitucional. Los demás convencionales participaran de esta semana territorial de forma telemática.Nicolás Núñez se mostró optimista de esta semana de trabajo y comentó a Sputnik que "si llevamos la Convención a todo Chile y nos abrimos a la participación ciudadana, tenemos más posibilidades de que el nuevo texto constitucional haga de Chile un país más estable y legítimo en todos sus sentidos".

chile

