Chile: "el pueblo mostró un profundo rechazo al sistema neoliberal"

Tras los recientes resultados de las elecciones de constituyentes en Chile, el analista chileno Raúl Martínez dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las... 26.05.2021, Sputnik Mundo

Los sectores de derecha han sido severamente sancionados por el electorado chileno, tras los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente, que a su vez mostraron un fuerte ascenso de los independentistas y los sectores de izquierda. Al respecto, "el Partido Comunista junto a los representantes del Frente Amplio lograron una votación bastante interesante que los va a llevar a tener perspectivas para realizar los cambios que necesita el país", indicó.En este marco, "la situación de la derecha es bastante compleja, teniendo en cuenta que ellos habían establecido como condición que los cambios a la Constitución se pudieran hacer con dos tercios de los votos, pronosticando que iban a alcanzar más de un tercio", indicó Martínez. Dados los magros resultados de Vamos Chile, "ello indica que no podrían bloquear los cambios a la Constitución que está reclamando el pueblo de Chile desde 2019", expresó el analista chileno.Las medidas del Gobierno intensificaron el malestar social en el paísEl impacto político ha sido tan fuerte, "que podrían desaparecer partidos de la derecha chilena, aunque la situación es similar para los partidos de la ex Concertación", pronosticó. En este sentido, "los resultados remarcan que durante estos treinta años, la élite política no ha escuchado al pueblo ante los desafíos de la profundización del neoliberalismo", aseveró.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre la seguridad regional en Oriente Medio, tras el pacto del cese al fuego entre israelíes y palestinos.Crece la incertidumbre en torno a la duración del cese al fuegoLa escalada del conflicto palestino-israelí tendrá como consecuencia el fortalecimiento de las narrativas políticas más radicales en ambos pueblos, aseveró el investigador. En este marco, "mientras el Hamás le está disputando el poder político a la Autoridad Palestina, el Gobierno israelí respondió con una fuerte ofensiva, haciendo prevalecer su superioridad militar", aseveró. Por tanto, "estamos ante un conflicto muy grave que trasciende la Franja de Gaza e involucrará tarde o temprano a los países de la región, así como también a las grandes potencias" indicó Moggia. Asimismo, "recientemente EEUU vetó tratar el asunto en el marco del Consejo de Seguridad", indicó. Al respecto, "la posición de la potencia norteamericana en este asunto es ambigua, ya que por un lado apoya la ofensiva militar israelí y, por el otro, está a favor de la ayuda humanitaria a Gaza", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó la importancia de los países de los BRICS en los marcos de gobernanza global.Guitarra con almaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Gustavo Ripa, con quien dialogamos sobre el proyecto Escuela Latinoamericana Guitarra con Alma. Con él dialogamos sobre las características de esta escuela de Guitarra por internet, que intenta promover un encuentro entre culturas, con una modalidad ideal para estos tiempos de confinamiento.

