Kast en el DeLorean: candidato chileno viajó al pasado y trajo de vuelta a Pinochet

SANTIAGO (Sputnik) — Montado en una réplica idéntica del auto DeLorean de la película 'Volver al Futuro' (1985), el candidato presidencial del Partido... 16.11.2021

Aunque el vehículo era de utilería y no contaba con el condensador de flujos necesario para el cronotransporte, el aspirante a La Moneda (sede de Gobierno) consiguió traer de vuelta al futuro al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) a través de polémicas declaraciones.El viernes 12 de noviembre, los periodistas de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Chile, instancia que integra Agencia Sputnik, realizaron una rueda de prensa con el candidato en donde sinceró algunas de sus posturas a favor del tiránico régimen. "Nosotros tenemos un desarrollo económico que hoy permite a Chile ser uno de los países más destacados de Latinoamérica", dijo, agradecido del modelo neoliberal instaurado en los años 80.Kast aseguró que lo de Pinochet fue un "gobierno militar" y no una dictadura, y lo comparó con Cuba, Nicaragua y Venezuela, afirmando que aquellos países si están liderados por dictaduras. "En Nicaragua se refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió con Pinochet. Acá se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos", sostuvo, haciendo referencia al plebiscito de 1988 que terminó con el régimen pinochetista."Díganme si las dictaduras entregan el poder a la democracia. Eso no lo hicieron otros países", señaló, sin mencionar que la dictadura chilena torturó a 28.459 personas, ejecutó a 3.200 y más de 200.000 debieron huir al exilio, además de decenas de miles opositores, periodistas y activistas detenidos durante los 17 años que duró el régimen.La postura de Kast es conocida desde su época universitaria, cuando apareció en la campaña televisiva del dictador entregándole su apoyo. Además, ha pedido en reiteradas oportunidades que se indulte a los exagentes presos por delitos de lesa humanidad. Incluso defendió a Miguel Krassnoff, un criminal condenado a más de 800 años de cárcel por asesinatos, secuestros y torturas.Pero en esta oportunidad el impacto mediático de sus declaraciones fue mayor, ya que todas las encuestas aseguran que en las elecciones de noviembre él pasará a segunda vuelta. Por ende, sacar la tabla ouija e invocar a un dictador muerto no es la mejor receta para cautivar al entonces huérfano votante de centro ni al de centroderecha.UltraderechaA pesar de que Kast es considerado un candidato de extrema derecha, en conversación con los corresponsales extranjeros comentó no sentirse representado por esa categorización. "Yo pediría que me califiquen como un candidato de sentido común", indicó."La prensa acuñó el concepto de que soy extremo. Pero alguien extremo no puntea en las encuestas. Los invito a que revisen mi programa electoral para encontrar propuestas de sentido común en materia de migración, propiedad privada, economía y medio ambiente", dijo.Una de las maneras de entender su apelativo es fijarse en sus referentes. Kast ha manifestado cercanía con algunos líderes extranjeros ultraderechistas como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En 2018 el chileno se reunió con el entonces candidato brasileño, le llevó una camiseta de la selección chilena de regalo y afirmó que su victoria sería buena para ambos países.Tuvo encuentros con el líder derechista italiano Matteo Salvini y con personeros del Gobierno de Andrzej Duda en Polonia. Tiene vínculos con el partido ultraderechista español Vox y esta semana saludó por Twitter el desempeño el domingo 14 en las elecciones parlamentarias argentinas del polémico economista libertario Javier Milei. "Su triunfo es una gran noticia para Latinoamérica", afirmó Kast, adjuntando una fotografía del diputado electo.Otra manera de posicionar la brújula política de Kast es ir directamente a su programa de Gobierno, donde se pueden encontrar las siguientes propuestas:Aunque la más llamativa es, sin dudas, la zanja. Kast propone gastar más de 10 millones de dólares para cavar un foso en la frontera norte del país, con el objetivo de evitar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. "Es una medida de extrema derecha, que se acerca al fascismo", señaló a CNN Chile el candidato del Partido Progresista (izquierda), Marco Enríquez-Ominami.No a los "apitutados"Aunque las declaraciones de Kast sobre Pinochet fueron consideradas un tropiezo importante a solo una semana de las elecciones, lo cierto es que su candidatura no ha hecho más que crecer en los últimos meses y su paso a segunda vuelta estaría casi garantizado, según todas las encuestas de opinión.Sus propuestas relacionadas a "achicar" el Estado y hacerlo más eficiente le han sumado un número sustantivo de adherentes a su campaña. En conversación con la Agencia Sputnik, el candidato explicó que la modernización del Estado será una prioridad durante de mandato, junto al orden público y el crecimiento económico."Nos enfocaremos en mayor y mejor gasto social y menor gasto político, eliminando a los operadores políticos del Estado y la pitutocracia", señaló. Este último concepto alude al término pituto, como se llama en Chile a las malas prácticas asociadas al nepotismo. "El Estado estará al servicio de las personas, las familias y los emprendedores y no al revés como suele entenderlo la extrema izquierda", dijo.Kast propone reducir de 24 a 12 los ministerios que existen en Chile, pidiendo el retiro de unos 30.000 funcionarios públicos. "Fusionaremos ministerios y subsecretarías. Reordenaremos la actual configuración del Gobierno, pues resulta vital mejorar la coordinación, reducir ineficiencias y lograr un diálogo directo con la ciudadanía. Muchos de los desafíos pendientes que tenemos hoy podrán ser mejor resueltos unificando reparticiones", agregó.Las últimas encuestas publicadas hasta comienzos de noviembre revelaron que Kast y el candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, son las principales opciones para ganar la elección del 21 de noviembre y pasar a la segunda vuelta presidencial de 19 de diciembre.Además, compiten la candidata del partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), Yasna Provoste; Sebastián Sichel, del sector oficialista de centroderecha; Franco Parisi, del Partido de la Gente (centro); Eduardo Artés, del Partido Unión Patriótica (izquierda) y Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista (izquierda).

