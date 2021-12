https://mundo.sputniknews.com/20211202/senadora-electa-kast-es-un-peligro-real-para-el-desarrollo-pleno-de-las-mujeres-en-chile-1118892005.html

Senadora electa: "Kast es un peligro real para el desarrollo pleno de las mujeres" en Chile

Tras casi 50 años de exclusión del Senado, el Partido Comunista logró en las últimas elecciones dos cupos senatoriales. Claudia Pascual, primera ministra de la...

La última elección donde el Partido Comunista (PC) logró escaños senatoriales fue en marzo de 1973 durante el Gobierno de la Unidad Popular. Luego, vino el golpe de Estado y tuvieron que pasar 48 años para que el PC volviera a entrar a la Cámara Alta del Parlamento Chileno. Claudia Pascual, electa por la Región Metropolitana, y Daniel Núñez, por la Región de Coquimbo, ocuparán dos de los 43 puestos de representación.En conversación con Sputnik, la senadora electa comenta que se toma con mucha responsabilidad su elección. "Una tiene que hacer un trabajo bueno, que permita derrumbar los prejuicios que existen con respecto a las representaciones comunistas en el mundo de la política en Chile"."Somos personas trabajadoras, somos personas que queremos avanzar en justicia social y de las problemáticas que a la gente la aquejan. Eso es lo que pretendo reflejar en mi trabajo como parlamentaria", comenta la exministra de la Mujer y Equidad de Género (2016 - 2018) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014 - 2018).Claudia Pascual explica a Sputnik que en el próximo parlamento chileno, específicamente el Senado, las fuerzas políticas estarán equiparadas entre la derecha y la izquierda. Además, comenta que su senatoria se preocupará de promover que el debate no se dé estrictamente dentro del Parlamento, sino que la ciudadanía, las organizaciones y los movimientos sociales puedan tener también una clara visión de lo que está ocurriendo y puedan manifestar también su opinión en relación con las distintas temáticas.La discusión constituyente que podría eliminar el SenadoDentro de las diferentes temáticas que discutirá la Convención Constitucional están las formas de Estado y sistemas de representación que podrían llevar a Chile a pasar a un Congreso unicameral."Si la Convención Constitucional da ese debate, opta por un Parlamento unicameral y eso es ratificado en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, yo seré una senadora que respaldará eso. Yo comparto plenamente la visión de un Congreso unicameral", comentó a Sputnik la senadora comunista.Pascual explica a Sputnik que el Senado debe tener una visión más dinámica y moderna. Además, este debe generar formas de interlocución más fluida con las distintas organizaciones y debe ser mucho más rápido para la tramitación de los proyectos.La coyuntura legislativaEl 30 de noviembre la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, en una votación reñida, 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención.Al mismo tiempo, el Senado postergó la votación del matrimonio igualitario que se esperaba para esta semana.La senadora electa comparte la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. "Creo que se les niega la posibilidad a las mujeres de tener opciones y se les niega la garantía del derecho a decidir. Esto hace que se siga discriminando a las mujeres y se sigan desarrollando situaciones de persecución y de penalización".La senadora electa explica que no solo hay que avanzar en la despenalización, sino que también hay que ofrecer las prestaciones de salud seguras, puesto que si no se seguirá manteniendo un sistema discriminador y de diferencia a partir de las condiciones socioeconómicas de las mujeres.En cuanto a la postergación de la aprobación del matrimonio igualitario, la senadora electa comentó que esta votación refleja el pensar y las opciones personales de cada uno de los parlamentarios, pero no va en la misma dirección que la mayoría del país quiere."El matrimonio igualitario tiene un gran respaldo de la ciudadanía y esta quiere que se apruebe. Quiere terminar con esas discriminaciones odiosas en el tema de las parejas del mismo sexo, de diversidad, de familias que se conforman y queremos conformar a partir de nuestras diversidades, es decir sexuales e identidad de género que tenemos en nuestro país", señaló la exministra de la Mujer y Equidad de Género.La segunda vuelta electoral y José Antonio KastLa senadora es enfática en señalar que la agenda valórica José Antonio Kast, candidato ultraconservador que competirá el próximo 19 de diciembre para llegar a La Moneda, les pega un portazo a los sueños, a los anhelos y las reivindicaciones de las mujeres en general, no solo de las feministas, sino de las mujeres en general."Es un programa que plantea retroceder en comprensión por parte del Estado de políticas públicas, de la institucionalidad que debe hacerse cargo de terminar con las discriminaciones, subordinaciones y opresiones de la violencia contra las mujeres y disidencias de género en general"."Decir que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lo va a fundir y lo va a devolver nuevamente al Ministerio de Desarrollo social, eso es eliminarlo. También plantea retroceder derogando en legalizaciones que ya tenemos como es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales", agregó.En septiembre de 2017 fue promulgada la ley que despenaliza el aborto en tres causales, permitiendo interrumpir el embarazo en caso de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y/o violación. José Antonio Kast votó en contra cuando era diputado y pretende derogar la ley.Para Pascual, Kast es un peligro para los derechos de las mujeres, puesto que plantea beneficiar solo a las mujeres que estén casadas. En Chile, comenta la senadora, hay una enorme cantidad de mujeres solteras y que son madres y, además, jefas de hogar."Plantea un portazo cuando él nombra solo seis veces la palabra mujer en un programa. Por lo tanto, no les da importancia a las mujeres, al papel que jugamos en la sociedad desde el punto de vista económico, político, social y cultural. Indudablemente no le interesa cambiar las relaciones entre los géneros y por lo tanto terminar con las relaciones violentas, terminar con la violencia de género que no solo se da en las relaciones humanas, sino que también desde las instituciones"¸ agregó.Finalmente, la senadora señala que José Antonio Kast "no promueve el respeto de nuestros derechos ni el avance en todo aquello que hemos alcanzado. Al contrario, le pone un freno de manos violento y da marcha atrás. Por lo tanto, pretende retroceder en estas materias. Es un peligro real para el desarrollo pleno de las mujeres en nuestro país".

