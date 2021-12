https://mundo.sputniknews.com/20211202/las-vilipendiadas-encuestas-pasaron-la-prueba-en-las-elecciones-presidenciales-de-chile-1118944561.html

Las vilipendiadas encuestas pasaron la prueba en las elecciones presidenciales de Chile

Las vilipendiadas encuestas pasaron la prueba en las elecciones presidenciales de Chile

"A los directores de las encuestadoras como Cadem les falta decencia en el vivir, porque son indecentes, porque muestran una verdad es que no es real. Están... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T21:25+0000

2021-12-02T21:25+0000

2021-12-02T21:25+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

encuesta

gabriel boric

cadem

josé antonio kast

elecciones presidenciales en chile (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1112244398_103:0:3303:1800_1920x0_80_0_0_e8c93cb770429d13b905e8dc076da08c.jpg

La rabia del constituyente, cercano al bloque de izquierda Frente Amplio, se manifestó luego de que Cadem, una de las encuestadoras privadas más importantes del país, lanzara uno de sus últimos estudios antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. En él se afirmó que el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, obtendría el primer lugar de la votación.Cadem no solo acertó en la victoria de Kast y al puesto en que quedaron los otros seis candidatos presidenciales, sino que además su estudio semanal Plaza Pública fue el más certero de todas las encuestadoras importantes.De los siete millones de votos válidamente emitidos durante la primera vuelta de la elección, Kast obtuvo el primer lugar con 27,9% y el candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el segundo con un 25,83%. Cadem pronosticó 29% para Kast y 27% para Boric.También salió victoriosa la encuestadora Criteria, cuyo estudio vaticinó 25% para Kast y 24% para Boric. La última encuesta de la privada Activa llamada Pulso Ciudadano se acercó bastante al resultado de los candidatos que pasaron al balotaje: 30% para Kast y 24% para Boric.Fijándose sólo en las que acertaron en dar el primer lugar a Kast y el segundo a Boric, están también: la encuestadora Atlas Intel, el estudio de la Universidad del Desarrollo y la encuestadora Feedback.Pérdida de cridibilidadAunque Stingo debió salir a pedir disculpas por su exabrupto y los insultos que profirió contra Cadem, el constituyente representó un sentimiento de reticencia que se creó en cierta parte de la ciudadanía en contra de las encuestas el año 2020, cuando ninguna de ellas pudo pronosticar el avasallador 78% que consiguió el Apruebo en el plebiscito constitucional.Además, los estudios de las grandes compañías privadas se equivocaron en la elección de los convencionales constituyentes en mayo de este año. No hubo ningún sondeo de opinión que anticipara que 103 escaños de 155 estarían ocupados por independientes sin militancia política. Y la mayoría sobreestimó a los partidos de derecha, que no lograron ni siquiera un tercio de la asamblea.Las encuestas tampoco acertaron a las primarias de la elección presidencial que realizaron los bloques de izquierda y centroderecha en julio de este año. Todo Chile quedó con la boca abierta cuando Boric y el candidato independiente Sebastián Sichel se impusieron en la definición de sus respectivas coaliciones, ya que ni un solo estudio los posicionó como favoritos durante toda la campaña.El golpe final a la credibilidad de las encuestadoras lo dio el periodismo. En octubre de este año el medio online Interferencia reveló que Cadem firmaba contratos millonarios sin licitación con el Gobierno para realizar estudios estratégicos durante las elecciones, algo que no es ilegal pero que generó cuestionamientos a la independencia de la empresa en redes sociales.El mismo mes, la periodista de investigación Alejandra Matus hizo pública la denuncia de un exsupervisor de Cadem sobre supuestas irregularidades en el método de trabajo de la compañía. "Los encuestadores recurrentemente inventan respuestas o no entrevistan a quienes se supone para cumplir con requisitos de estudios, pues la precariedad del vínculo laboral los empuja a saltarse o falsear pasos", dijo el exmpleado a Matus.¿Y qué dicen ahora?Para el balotaje que enfrentará a Kast y Boric el 19 de diciembre, las encuestadoras coinciden: todas dan por ganador al candidato de izquierda.Según Plaza Pública de Cadem publicada esta semana, Boric ganaría con 39% de las preferencias, derrotaría al candidato republicano que obtendría 33%. El resto corresponde a quienes no respondieron, están indecisos o no irán a votar.Pulso Ciudadano de Activa mostró que el abanderado izquierdista lograría 53% frente a un magro 31% de Kast. La encuestadora Criteria situó a Boric primero con 54% y pronosticó una derrota para Kast con 46%.Otras dos encuestas que no acertaron para la primera vuelta buscarán la reivindicación ahora en diciembre. La empresa Tú Influyes liberó esta semana su estudio Data Influye, dando 54% para Boric y 41% para Kast. Asimismo, la compañía Black & White le dio 44% al izquierdista y 41% a su rival.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/se-puede-confiar-en-las-encuestas-en-chile-1117827715.html

https://mundo.sputniknews.com/20211130/de-vida-o-muerte-roger-waters-llama-a-chilenos-a-votar-en-la-segunda-vuelta-1118830755.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

💬 opinión y análisis, encuesta, gabriel boric, cadem, josé antonio kast, elecciones presidenciales en chile (2021)