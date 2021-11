https://mundo.sputniknews.com/20211113/el-proximo-congreso-chileno-y-el-desafio-constituyente-1118199323.html

El próximo Congreso chileno y el desafío constituyente

El próximo Congreso chileno y el desafío constituyente

A pocos días de la elección parlamentaria y presidencial del 21 de noviembre en Chile, son cientos de postulantes para los cupos de la Cámara de Diputados y el... 13.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-13T02:12+0000

2021-11-13T02:12+0000

2021-11-13T02:13+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

📝 reportajes

chile

elecciones

congreso de chile

constitución de chile

convención constituyente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105775/85/1057758519_0:39:2592:1497_1920x0_80_0_0_f3b17ca8ffcdfc1fa22ce81eb0b313ae.jpg

Mientras la Convención Constitucional se encuentra trabajando en audiencias públicas con invitados de la sociedad civil en sus distintas comisiones, cientos de candidatos buscan llegar al Congreso para el periodo 2022- 2026, con la misión de legislar las leyes específicas de la nueva constitución.Alejandro Escobar, candidato a diputado independiente, señaló a Sputnik que "el próximo Parlamento debería ser democrático participativo y no uno representativo hereditario, creo que debemos avanzar a formas de democratización para que las personas puedan participar de manera directa en la toma de decisiones"."Me interesa participar, aportar y apoyar los cambios constitucionales para que podamos aportar con un nuevo Parlamento, uno unicameral en donde todos y todas las ciudadanas puedan entregar propuestas de proyectos de ley", agregó.La reforma constitucionalEl próximo Congreso chileno deberá implementar la nueva carta fundamental, si es ratificada en un plebiscito a mediados del próximo año y con voto obligatorio; pero, además, los nuevos legisladores decidirán si aprueban o no una reforma constitucional para llevar a cabo el plebiscito dirimente.El plebiscito dirimente, establecido en el Reglamento de la Convención Constituyente, busca que las normas constitucionales que no alcancen el cuórum de dos tercios pero sí los tres quintos puedan ser plebiscitados, y que sea la ciudadanía quien tenga la última palabra. Para poder llevar adelante el plebiscito, se necesita una reforma constitucional.El candidato independiente Escobar señaló a Sputnik que "se debe avanzar a la superación de los dos tercios, esa lógica de la vieja política hay que terminarla y el Congreso debe tener la disposición de ser coadyuvante de todas las propuestas de reformas a la constitución actual".Si bien aún ni siquiera se sabe si se recurrirá o no al plebiscito dirimente, puesto que la Convención Constituyente aún no comienza la discusión de las normas, la candidata comunista a la Cámara de Diputadas y Diputados Makarena Arias se refirió a qué pasaría si el próximo Congreso decide rechazar realizar una reforma constitucional para realizar la consulta."Seguir impulsándolo desde las calles, aquí la fuerza y el poder que tiene la gente es algo muy potente. Hoy tenemos este proceso constituyente porque la gente se movilizó, porque la gente salió a la calle a exigir una nueva constitución", señaló a Sputnik Arias, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile.El Congreso y la nueva constituciónLas demandas sociales y la nueva constitución son uno de los temas más abordados por los distintos candidatos tanto al Congreso como a la presidencia. Incluso algunos candidatos parlamentarios plantean que deberían existir elecciones posteriores a que se ratifique la nueva constitución y que el Parlamento chileno se transforme en uno unicameral."Yo estoy disponible para que cuando tengamos una nueva Constitución, llamemos a elecciones generales en todos los niveles, incluido el Congreso", contestó Alejandro Escobar respecto a la idea planteada por varios candidatos.La candidata al Congreso señala que hoy Chile se juega un paso a romper los candados que ha dejado la dictadura. "Cuando en algún momento se hablaba de que estábamos aún en transición, yo creo que este es el momento en donde estamos saliendo de ese periodo", señaló.Por su parte, Escobar señaló a Sputnik que el próximo Congreso no puede ser un mero administrador del statu quo, el Parlamento tiene que tomar posiciones respecto al proceso constituyente y tiene que ayudar a que el proceso llegue a buen puerto.Las demandas socialesDesde el 18 de octubre de 2019 se comenzaron a escuchar con fuerza las demandas sociales de los chilenos, entre las que destacaban el fin de las AFP, educación y salud pública y de calidad, y el derecho a la vivienda.Todas estas demandas han sido recogidas por el órgano que redacta la nueva constitución chilena a través de cientos de audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil.Alejandro Escobar comenta que su principal motivación para postularse al Congreso a sus 50 años tiene que ver con estar disponible para los cambios, disponible para que el proceso constituyente también ocurra en el Congreso y no solo en la Convención Constitucional. "Tenemos que ser coadyuvantes de eso, para que efectivamente, en un par de años más, podamos contar con una nueva constitución".

https://mundo.sputniknews.com/20211002/convencion-constituyente-chilena-aprobo-su-reglamento-general-de-que-se-trata-1116677042.html

https://mundo.sputniknews.com/20211103/se-puede-confiar-en-las-encuestas-en-chile-1117827715.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

💬 opinión y análisis, 📝 reportajes, chile, elecciones, congreso de chile, constitución de chile, convención constituyente