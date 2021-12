https://mundo.sputniknews.com/20211202/excandidato-oficialista-sichel-de-chile-entrega-su-apoyo-a-kast-para-eleccion-presidencial-1118947017.html

Excandidato oficialista Sichel de Chile entrega su apoyo a Kast para elección presidencial

Excandidato oficialista Sichel de Chile entrega su apoyo a Kast para elección presidencial

SANTIAGO (Sputnik) — El excandidato del sector oficialista chileno Sebastián Sichel, quien perdió en la primera vuelta de la elección presidencial el 21 de... 02.12.2021

Sichel explicó que conversó con Kast y le puso nueve condiciones para darle su apoyo, nueve puntos que debe modificar de su programa de Gobierno, y aseguró que el candidato manifestó su disposición a hacerlo.Entre las condiciones están: que se comprometa a no cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni el Ministerio de la Mujer, que reconozca explícitamente los peligros del cambio climático, que no derogue la ley de aborto ni la ley de unión civil de parejas del mismo sexo, entre otras."Estos nueve puntos son clave para convocar a miles de personas que no se sienten representadas por la alternativa que incluye a la extrema izquierda, personas que requieren certezas en temas como género, medioambiente, economía y derechos humanos", agregó.En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, Kast obtuvo el primer lugar con 27,9% de los votos, seguido por el abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 25,8%.Ambos deberán medirse en el balotaje del 19 de diciembre.Sichel fue derrotado y quedó en cuarto lugar con un 12,7% de los votos.

