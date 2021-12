https://mundo.sputniknews.com/20211203/adan-augusto-lopez-cuales-son-sus-fortalezas-y-debilidades-rumbo-a-la-eleccion-del-2024-1118973872.html

Adán Augusto López: sus fortalezas y debilidades rumbo a la elección presidencial de 2024 en México

Adán Augusto López: sus fortalezas y debilidades rumbo a la elección presidencial de 2024 en México

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, fue destapado como presidenciable por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero, ¿qué... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T21:26+0000

2021-12-03T21:26+0000

2021-12-03T21:35+0000

américa latina

política

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

morena

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118987975_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f406de24f782c0c9c88a4a4bd22e86dc.jpg

Al hoy titular de la Segob se le ve constantemente a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y no es de extrañarse. La relación política y personal de ambos personajes no nació con la llegada del exgobernador de Tabasco al gabinete, por el contrario, data de décadas atrás y se extiende incluso al padre de Adán Augusto, Payambé López Falconi, un hombre que desde los 80 apoyó a hoy presidente de México. "Mi amigo, paisano y compañero entrañable" fue como López Obrador llamó a Adán Augusto López al anunciar su llegada a la Secretaría de Gobernación en sustitución de la hoy senadora morenista Olga Sánchez Cordero. Es esta cercanía entre los tabasqueños la que especialistas estiman podría ser la posibilidad más viable para que Adán Augusto López pueda convertirse en una carta fuerte para Morena en la elección presidencial, un escenario que si bien no figura como el principal, tampoco es descabellado. ¿Qué tiene a favor Adán Augusto?La llegada del exgobernador tabasqueño a la Secretaría de Gobernación obedece a la necesidad del presidente de tener más control político y reordenar no solo la función del gabinete, sino también partidista. "Es sus ojos y sus manos al interior", indicó el politólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Hugo Garciamarín. Es este rol esencial el que podría posicionar a Adán Augusto. Al respecto, César Morales Oyarvide, politólogo y consultor del Centro de Estudios de la Democracia de la Universidad de Chicago, aseguró que el cargo de titular de Gobernación es una forma de hacer carrera territorial y dicho puesto es, per se, un primer paso para llegar a la Presidencia. La posición política en la que está Adán Augusto, señala Morales Oyarvide, representa también una oportunidad para construir un perfil distinto al que tenía previo a su llegada a la Segob, el cual era más discreto y de operador político.Otro punto a favor de López Hernández en comparación a sus posibles adversarios rumbo a la carrera presidencial de 2024 es que las polémicas a lo largo de su trayectoria política, aunque no han sido mínimas, tampoco han sido polémicas."Aunque su paso por el Gobierno de Tabasco no fue especialmente ilustre y tiene algunos puntos cuestionables, como la "Ley Garotte", sí tiene menos polémicas con las se le pueda atacar en un futuro", aseveró el consultor. ¿Qué tiene en contra?De acuerdo con Hugo Garciamarín, un escenario en el que Adán Augusto es candidato a la Presidencia parece lejano, pues para que sea una carta fuerte de Morena los tres perfiles más "cantados", es decir, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, deberán dejar de lado sus aspiraciones para dar paso a un acuerdo político que coloque a López Hernández como la opción morenista. Además, a diferencia de Sheinbaum, Ebrard y Monreal, el actual titular de la Segob no cuenta con cuadros de apoyo al interior del partido, aseguró Garciamarín, aunque cuenta con pericia política.Si el método de elección al interior de Morena para definir a su candidato rumbo al 2024 es mediante una encuesta —la opción que apoya López Obrador—, la posible candidatura de López Hernández se quedaría en el camino, adelantó. Para que una posible candidatura de Adán Augusto prospere, reiteró Garciamarín, deberá venir desde la burocracia y no desde las bases. "Tendría que venir por un mensaje del liderazgo principal, que es Andrés Manuel López Obrador para ver si realmente podría contar con ese respaldo", agregó.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/adan-augusto-lopez-otra-opcion-para-amlo-rumbo-a-la-eleccion-presidencial-del-2024-1118600462.html

https://mundo.sputniknews.com/20211202/ricardo-monreal-el-gran-ausente-del-festejo-de-amlo-en-el-zocalo-1118922503.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

política, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, morena, elecciones presidenciales en méxico (2024), 💬 opinión y análisis