Sheinbaum alcanza una aprobación de 63,2% en Ciudad de México

Sheinbaum alcanza una aprobación de 63,2% en Ciudad de México

A tres años de su administración, Claudia Sheinbaum tiene un 63,2% de aprobación ciudadana, según reveló una encuesta realizada y publicada por el diario mexicano El Universal.De acuerdo con los resultados obtenidos, el 58,1% respalda su trabajo frente a la pandemia de COVID- 19. Además, el 52,7% aprueba su gestión en el transporte público y el 51,4% da su visto bueno en materia educativa.Sin embargo, la inseguridad no deja de ser preocupante entre los habitantes de la Ciudad de México, ya que el 59.6% considera que sigue siendo el principal problema de la capital, indica la encuesta.En cambio, sólo el 6,5% de las personas consultadas respondió que la crisis económica representa un problema grave, mientras que el 4,7% percibe a la pandemia de COVID-19 como la preocupación más grande. Sobre el desempleo, el 5,2% manifestó su inquietud.Según la encuesta de El Universal, los problemas que generan menor preocupación entre los capitalinos son la contaminación (1%), el transporte público (1,3%), los servicios públicos (1,4%) y la delincuencia organizada (2,6%).A tres años de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum se perfila como una de las principales aspirantes de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya la ha mencionado como una posible candidata rumbo a 2024. Hasta el momento, la jefa de Gobierno no ha confirmado sus intenciones de participar en la contienda por el máximo cargo del país, pero el pasado 1 de noviembre dijo que México "está preparado, desde hace mucho", para ser gobernado por una mujer.De hecho, Sheinbaum fue una de las invitadas al mensaje a la nación que ofreció López Obrador el pasado 1 de diciembre ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México. También asistió el canciller Marcelo Ebrard, quien ha dicho públicamente que buscará la presidencia del país en los próximos comicios.El 1 de diciembre, el periódico mexicano Reforma también publicó su encuesta, pero no sobre niveles de aprobación ciudadana, sino sobre preferencias electorales.El sondeo arrojó que Sheinbaum se mantiene en el segundo lugar de dichas preferencias, con 30% de intención de voto, sólo por debajo de Marcelo Ebrard (31%). En tercer lugar se ubicó el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con 27% de las preferencias. Él es aliado político del gobernador de Nuevo León, Samuel García, e hijo del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994, poco antes de las elecciones en las que ganó Ernesto Zedillo.La pregunta que realizó Reforma a sus encuestados fue: "¿Estaría dispuesto a votar para Presidente en 2024 por…?". En cuarto lugar, figuró otro morenista: el senador Ricardo Monreal, quien el pasado 31 de octubre declaró que "le iba a ganar" a Sheinbaum y a Ebrard para ser el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024.

