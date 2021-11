https://mundo.sputniknews.com/20211124/adan-augusto-lopez-otra-opcion-para-amlo-rumbo-a-la-eleccion-presidencial-del-2024-1118600462.html

Adán Augusto López, ¿otra opción para AMLO rumbo a la elección presidencial del 2024?

Adán Augusto López, ¿otra opción para AMLO rumbo a la elección presidencial del 2024?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pueda competir por ser candidato a la... 24.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-24T18:14+0000

2021-11-24T18:14+0000

2021-11-24T18:14+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1118600949_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d960f8c9f6d4aa37c1cd964ffd6fc481.jpg

En la conferencia matutina del 24 de noviembre, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre las posibles aspiraciones presidenciales del titular de la Secretaría de Gobernación, quien apenas asumió el cargo el pasado 30 de agosto.Sobre el tema, López Obrador señaló que "todavía falta mucho" para que se defina al candidato, pero recordó que cualquier persona tiene derecho a ser votado.Sobre el método de selección del candidato, Andrés Manuel López Obrador insistió en que "no hay dedazo" y dio un "consejo de buena fe" para Morena y el resto de partidos políticos: optar por las encuestas que ayudan "a que no haya confrontación, que no haya pleitos"."No hay dedazo, no hay intereses de grupos que impongan a los candidatos. No es la oligarquía. Entonces esto es lo que yo recomiendo, pero no sólo para Morena, sino para todos los partidos", insistió.Incluso, bromeó con el hecho de que, quizá, bajo este método el empresario Claudio X. González podría ganarle la candidatura a personajes como Diego Fernández de Cevallos o Gabriel Quadri.La primera vez que se habló de la posibilidad de que Adán Augusto López sea candidato presidencial de Morena fue el 18 de noviembre, cuando el presidente del partido, Mario Delgado, lo "destapó"."Adán Augusto es un político muy completo, muy cercano al presidente de la República, le está ayudando mucho ahora, él viene de toda la vida con el movimiento", declaró en entrevista.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-gira-mediatica-de-claudia-sheinbaum-rumbo-al-2024-que-mensaje-envia-y-a-quien-1118532452.html

https://mundo.sputniknews.com/20211118/dirigente-de-morena-destapa-al-secretario-de-gobernacion-como-aspirante-presidencial-en-2024-1118410340.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, morena