Ricardo Monreal, el gran ausente del festejo de AMLO en el Zócalo

El mandatario rindió un informe en la principal plaza pública del país, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para celebrar que el 1 de diciembre de 2018 tomó posesión como presidente de la república, acompañado de miles de simpatizantes y de figuras públicas de su gabinete.En el evento estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; el encargado de las relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard, y la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.Además, el mandatario estuvo acompañado del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle; de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto; de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, y de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez.Inclusive estuvo presente en el evento la funcionaria federal Ana García Vilchis, encargada de la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?” de la conferencia matutina, presentada los días miércoles, sin embargo el senador Monreal brilló por su ausencia, como se dice en el habla popular mexicana.Los rasgos de una posible rupturaYa han sido reiteradas las ocasiones en que antes de este 1 de diciembre de 2021 el legislador ha declarado no sólo su intención de contender por la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino también su inconformidad ante la posibilidad de elegir candidato mediante encuesta, una estrategia que ya ha sido apuntalada por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y apoyada por el presidente.Apenas el 26 de noviembre Monreal advirtió que si se insiste en elegir abanderado de Morena para la elección presidencial de 2024 mediante encuesta, revisará su adscripción al partido.Tres días antes, el 23 de noviembre, consideró que la jefa de Gobierno de la capital del país, Sheinbaum, hace campaña anticipada por la presidencia en sus conversaciones con la prensa internacional.Y a principios del mes pasado, el 3 de noviembre, el parlamentario reconoció que desde las elecciones federales de junio de 2021 ha perdido frecuencia en la conversación con el presidente López Obrador. Es decir, asumió públicamente que ha perdido contacto e intensidad en su diálogo con el fundador de Morena.Es en ese contexto que el aspirante a la candidatura del partido no fue identificado este miércoles 1 de diciembre entre los políticos que acompañaron al presidente en su festejo e informe de gobierno a tres años de su gestión.Además, con elecciones en seis estados en 2022 y ante la cercanía del 2024, la opinión pública estima que la carrera presidencial en Morena y en los partidos de oposición ya ha comenzado.El canciller Ebrard y el senador Monreal han transparentado su intención de contender por la candidatura de Morena a la presidencia, mientras que Sheinbaum no ha declarado de manera explícita si desea ser la primera mandataria mujer de la historia de México, pero de acuerdo con distintos análisis es evidente su búsqueda del cargo.

