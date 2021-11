https://mundo.sputniknews.com/20211119/venezuela-guardia-silencio-y-reflexiona-de-cara-a-los-comicios-de-este-domingo-1118447977.html

Asimismo, se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas a nivel nacional desde este viernes 19 hasta el lunes 22 de noviembre, así como la circulación de vehículos con carga pesada igual o superior a 3,5 toneladas durante las próximas 24 horas.Además, estará restringida la circulación de vehículos de custodia y transporte de valores, y el porte de armas de fuego y armas blancas. Por otro lado, no se podrán realizar trabajos con maquinaria en vías públicas y autopistas del país.Las autoridades de seguridad también anunciaron que habrá un estricto control del desplazamiento fronterizo de personas a nivel marítimo, aéreo y terrestre, así como del paso de vehículos por las próximas 48 horas.De igual manera, el trabajo o mantenimiento por parte de empresas de telecomunicaciones y cableras fue suspendido hace una semana y se mantendrá así hasta 72 horas después del proceso electoral.También estarán suspendidas las manifestaciones y concentraciones públicas durante los próximos tres días.Entretanto, la publicación de encuestas o sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias o intención de voto de los electores quedó suspendida desde hace siete días, de acuerdo con la ley Orgánica de Procesos Electorales.Igualmente, el texto legal prohíbe la difusión de resultados electorales por cualquier medio de comunicación social antes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita su primer boletín oficial.Cualquier ciudadano podrá denunciar la comisión de cualquiera de los delitos, faltas o ilícitos electorales. Las multas por determinadas infracciones a la ley de Procesos Electorales oscilan entre 500 y 700 unidades tributarias, equivalentes a 10 y 14 bolívares (2,3 a 3,2 dólares).CargosEstos comicios se han conocido como "megaelecciones", por la cantidad de cargos a elegir, aunque no se votará para presidente y parlamento.Unos 20 millones de venezolanos están habilitados para votar por los ocupantes de 3.082 puestos, entre los que se encuentran 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos y 2.471 concejales municipales.Compiten 70.244 candidatos, de los cuales 329 se disputarán las gobernaciones, 4.462 las alcaldías y 65.463 los consejos legislativos y concejos municipales.Además, participan 37 organizaciones de partidos nacionales, 41 regionales, tres nacionales indígenas y seis regionales indígenas.Para que se pudieran elegir gobernadores y alcaldes en unos mismos comicios, la Asamblea Nacional —parlamento unicameral, de mayoría oficialista— derogó la ley de regularización de los períodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales.De acuerdo con la legislación venezolana, este año correspondía realizar solo los comicios de gobernadores y en 2022 las de alcalde, pero con la modificación del texto legal se podrán realizar ambas este año.La derogatoria de esa ley contó con el apoyo de la oposición en el parlamento, producto de una negociación con el Gobierno.RegresoEstas elecciones están signadas por el regreso de la observación internacional y la participación de todas las oposiciones.Luego de 15 años la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter observarán los comicios regionales y municipales, en los que el Gobierno buscará mantener la mayoría de los cargos, mientras la oposición aspira ganar para posicionarse en la palestra política, tras más de tres años sin participar en procesos electorales.La última observación internacional se realizó en los comicios presidenciales de 2006, debido a que luego el CNE cambió esa figura por acompañamiento electoral, lo que llevó a que misiones como la de la Unión Europea no aceptara presenciar elecciones en este país sudamericano.Para estos comicios, el CNE decidió admitir y regular la presencia de instituciones y organismos extranjeros con el carácter de observadores internacionales, tras considerar que el "venidero evento electoral se realiza en un momento en el cual se encuentra en desarrollo un amplio proceso de diálogo y entendimiento nacional entre todos los sectores políticos del país".

