Chavismo y oposición en la recta hacia las megaelecciones

Unas 70 organizaciones políticas iniciaron este 28 de octubre la campaña electoral para los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre... 28.10.2021, Sputnik Mundo

El 21 de noviembre se elegirán en Venezuela 23 gobernadores, 335 alcaldes, 245 legisladores regionales, 2.402 concejales y 69 concejales indígenas, en una megaelección marcada por una profunda crisis, que incluye un férreo bloqueo económico, una población cuyo horizonte está en cómo recuperar su poder adquisitivo y un escenario de divisiones en la oposición que presagia una nueva victoria electoral del oficialismo."Por cada cargo de elección, 3.082 en total, nosotros tenemos un solo candidato, y hay 70.000 candidatos (…) ¿Quién inscribe al resto de los candidatos?", se preguntó el dirigente chavista Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa realizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) previa al inicio de la campaña electoral.Cabello consideró que el hecho de que haya, en promedio, 10 candidatos por cada estado, muestra a una oposición "dividida y sin liderazgo", que "desmoraliza" al propio electorado opositor frente a la "unidad perfecta" presentada por el chavismo.Hora de repolitizar el paísLuego de tres años de boicot electoral, todos los sectores de la oposición venezolana han presentado candidatos para las megaelecciones de noviembre, incluido el espacio liderado por Juan Guaidó, que navegó en una suerte de gobierno paralelo construido por el poder de Washington y que se extinguió sin alcanzar el objetivo planteado de destituir al presidente venezolano, Nicolás Maduro.Este hecho marca, según el periodista y analista político Ángel González, "el momento de inicio de la repolitización de Venezuela"."En estos últimos tres años no hubo un intercambio formal político entre la oposición y el Gobierno, sino que lo que hubo fue una batalla a muerte por la antipolítica, en la que la oposición se fue por el camino insurreccional, con intentos de golpes de Estado, pedidos de invasión extranjera y el desconocimiento institucional", explica a Sputnik.El analista considera que para la oposición en su conjunto, los comicios regionales representan un último recurso para intentar levantar cabeza frente al electorado y la comunidad internacional, luego del "fracaso estrepitoso" de su estrategia extremista.Oposición sin vocación de poder"Son unas elecciones muy extrañas porque las oposiciones están jugando, como se dice en los caballos, a placé. Parece que el plan no es derrotar al gobierno, sino derrotar a la otra oposición, y eso está pasando en muchos estados del país", apunta el periodista Vladimir Villegas, en diálogo con Sputnik.Para este comunicador y presentador televisivo, lo que va a pasar en noviembre no estará muy lejos de lo ocurrido en las parlamentarias de 2020, porque "es mucho más sólida la decisión del Gobierno de permanecer en el poder que la decisión de la oposición de tomarlo".Para Villegas esto se debe, en parte, a que el sector opositor que ha estado coqueteando con el golpismo, las conspiraciones e intervenciones internacionales, hizo del "gobierno interino" un modus vivendi."Y también, previamente, ha faltado vocación de poder, porque cuando la oposición coloca por encima de los intereses mezquinos el interés superior, le va bien, como sucedió en 2015", opina refiriéndose al triunfo electoral opositor en las elecciones parlamentarias de aquel año.Salvo que ocurra una gran sorpresa, el lunes 22 de noviembre es muy probable que "amanezca un país pintado casi totalmente de rojo", lo que para Villegas no reflejará la realidad de Venezuela, donde hay "un mayoritario porcentaje de la población descontento con el Gobierno de Maduro".Y advierte: "También hay un alto porcentaje descontento con la oposición, entonces esos sistemas políticos débiles, donde los partidos ganan porque son la primera minoría y no porque son la mayoría, terminan siendo muy inestables y se puede abrir el camino a cualquier cosa".¿Por la medalla de plata?La disputa en el seno de la oposición venezolana se da entre, al menos, dos grandes sectores: el bloque denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), liderado por Guaidó, y la Alianza Democrática, que reúne a organizaciones políticas que cuentan actualmente con representación parlamentaria.El diputado Juan Carlos Alvarado, candidato a la gobernación del estado Miranda por este último sector, del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), manifestó en entrevista con Sputnik su rechazo a la posición "extremista" de la MUD.Consultado sobre si la oposición pareciera estar apostando en muchos estados por la medalla de plata, Alvarado sostiene que a pesar de la dispersión, hay una población que quiere una alternativa y esa opción se va a expresar el 21 de noviembre en "al menos, 14 de las 23 gobernaciones"."Pero ojo, eso no depende solo de las organizaciones políticas, sino en gran parte de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno ha obtenido victorias en los últimos procesos electorales? Porque la gente no ha salido a votar, y una alta abstención beneficia al Gobierno", finalizó Alvarado.La crisis económica y la fortaleza bolivarianaLa crisis económica venezolana, agudizada por el bloqueo y las sanciones unilaterales impulsadas por Estados Unidos con el propósito de provocar la salida de Nicolás Maduro del poder, pudiera indicar que la oposición se encuentra en mejores condiciones para enfrentar un proceso electoral como el que se avecina."Incluso, hipotéticamente, en mejores condiciones que en 2015, cuando ganaron la Asamblea Nacional", afirma el periodista Ángel González."Pero, al mismo tiempo, la oposición está en su peor momento de su organización política, completamente dividida y sin un norte claro, y su imagen con respecto a sus seguidores está muy deteriorada, producto de su histórico comportamiento errático, donde son beligerantes y abstencionistas un día, y al otro día llaman a participar de las elecciones", agrega González.El analista coincide, en que la crisis económica y el descontento de la base opositora con sus dirigentes suponen un escenario de baja participación en noviembre que va a favorecer al Gobierno bolivariano."La baja participación hace que el descontento producto de la crisis sea sentido en una menor medida y favorezca lo que sí pueda movilizar el Gobierno con su organización y su sólida maquinaria política", concluye González.1 x 10, la suma del chavismoEn los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas, habitual escenario de encuentro de la militancia chavista, se instaló en las últimas horas un punto de registro del partido de gobierno para el mecanismo 1 x 10, un ejercicio de movilización a través del cual un militante con responsabilidades de organización territorial garantiza la participación de 10 personas el día de la elección.Sanaira Jaimes, militante popular de la parroquia Macarao, ubicada al sur de Caracas, le dijo a Sputnik luego de inscribir su 1 x 10 que el pueblo chavista saldrá a votar el próximo 21 de noviembre."Mi sector es 100% chavista y va a ir a votar. A pesar de todos los problemas, la revolución ha avanzado y tenemos una candidata a la alcaldía de Caracas que tiene con qué, como dice nuestro lema", expresó, optimista.Para Gsus García, candidato a concejal por el Gran Polo Patriótico, el chavismo, "a pesar del bloqueo y de las conspiraciones", va a salir victorioso una vez más."Nosotros nos estamos preparando de forma real, concreta, con el 1x10 que es nuestra estrategia electoral y que nos ha dado buenos resultados durante mucho tiempo", le manifestó a Sputnik este joven militante.Para García hay que "darle la cara a los problemas, y tener la humildad de escuchar a nuestro pueblo, recoger las críticas y actuar en consecuencia".

