Migrantes en Bielorrusia, alarma en Europa

MOSCÚ (Sputnik) — Miles de personas intentan cruzar desde Bielorrusia a Europa a través de las fronteras polaca, letona y lituana. La UE amenaza con sanciones... 11.11.2021, Sputnik Mundo

internacional

europa

polonia

bielorrusia

ue

migrantes

crisis migratoria

Cientos de afganos, pakistaníes, africanos, y hasta cubanos, llegan a Bielorrusia cada día y se dirigen a la frontera con la intención de cruzar al otro lado y emprender una nueva vida. Mientras, el Gobierno polaco, la UE y hasta organizaciones internacionales ponen el grito en el cielo con el objetivo de finiquitar una situación, que puede tornarse incontrolable, a pesar del desplazamiento hacia la zona de miles de tropas y policías.Según la guardia fronteriza polaca, en las últimas 24 horas hubo 468 intentos de sobrepasar los límites entre su país y Bielorrusia, una cifra inferior a los 599 del 9 de noviembre, pero aún preocupante, no solo para Polonia, sino para otras naciones, porque los migrantes solo usan al país como medio de entrada y luego siguen hacia Francia, España, Alemania o cualquier otro lugar.A todas estas, el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, solicitó al ministerio de Defensa de Rusia que se sume a la protección de los límites de su país con Polonia, todo eso en medio de amenazas de sanciones a la aerolínea bandera rusa, Aeroflot, por, supuestamente, facilitar la llegada de los migrantes a la región desde diferentes puntos.El inicio de la crisisEl éxodo de migrantes hacia Europa no es un problema de última hora. Por años, las penurias económicas y las guerras motivaron a millones de personas a dejar sus casas, sus países y hasta parte de sus familias e iniciar una aventura azarosa que a veces termina en éxito, traducido en la llegada y asentamiento en algún país del viejo continente, donde las condiciones de vida, seguridad y trabajo son diferentes.La vuelta del talibán al poder en Afganistán, la crisis generada por el coronavirus en Asia y la difícil situación que viven los africanos, en los cuatro puntos del continente, y el caos económico de Cuba, convierten a los vecinos de la UE en escenarios ideales para intentar el cruce de las fronteras. Y ningún país mejor que Bielorrusia, cuyo presidente insiste en que no tiene fuerzas ni medios para evitarlo.La posición de Minsk, que abiertamente se lava las manos, motiva cada vez más la llegada de migrantes, conocedores de que tanto Polonia como Letonia y Lituania constituyen la mejor vía para cumplir sus objetivos desde el noreste de Europa.Bielorrusia se defiende y Moscú niega implicaciónVladímir Makéi, el ministro de Exteriores bielorruso, salió al paso a las acusaciones de Varsovia y la UE contra su país y acusó a Occidente de exacerbar la crisis migratoria en las fronteras orientales de la Unión Europea para perjudicar a Rusia.Para el canciller, la situación en la frontera bielorruso-polaca, "es resultado de las acciones de la Unión Europea" que "trata de justificar su política destructiva, de confrontación, con respecto a Rusia".También consideró que "frente a un problema, siempre hay que mantener un diálogo directo". "Es la vía más rápida para lograr un resultado beneficioso para las dos partes", y aseguró que "si alguien se ofrece, estamos dispuestos a celebrar reuniones y conversar. Mantenemos contactos con algunos organismos internacionales que están intentando asumir un papel reconciliador en nuestras relaciones con la Unión Europea. También estamos en contacto con algunos Estados que quisieran restablecer el statu quo en esas relaciones".Mientras, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de un disparate los informes sobre posibles sanciones de la Unión Europea (UE) a la aerolínea rusa Aeroflot por su presunta implicación en el tráfico de migrantes: "Esperemos que tales ideas locas sean parte de la desinformación", dijo.Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de falsas las acusaciones contra la aerolínea bandera de Rusia, unas horas después de que la agencia Bloomberg reportara que el bloque comunitario podría introducir a principios de diciembre sanciones contra Aeroflot y la turca Turkish Airlines, por su presunta implicación en el tráfico de migrantes hacia la UE, vía Bielorrusia.En esa lista pueden verse incluidas también Belavia (Bielorrusia), FlyDubai (Emiratos Árabes Unidos) UTair y Nordwind Airlines (Rusia).Una solución distanteA pesar de los esfuerzos aparentes de algunos por solucionar la crisis, con sanciones incluidas, el problema se puede agravar aún más, por la posición de las partes involucradas, muy disímiles unas de otras.Polonia no quiere que los migrantes usen su país para pasar hacia Europa Occidental, porque puede acarrearle problemas. Europa no quiere más personas en esa condición, porque cada una de sus naciones, sobre todo las ubicadas al sur, tienen ya una carga suficientemente grande con los que llegan por el Mediterráneo, como para asimilar más.Bielorrusia ya lo dejó claro: no tiene fuerzas ni medios para combatir las migraciones y tampoco los quiere en el país, por lo complicada que puede ser la atención a miles de personas y la cantidad de recursos que tendría que desviar para esas labores.Y los migrantes, por su parte, tampoco querrán regresar a sus lugares de origen. Allá, de donde salieron, siguen los conflictos armados, la pobreza, o campea por sus respetos el coronavirus. Incluso, en la mayoría de los casos, vendieron sus pertenencias, y hasta sus viviendas para buscar una nueva vida y no están dispuestos a abdicar en sus propósitos.La solución, entonces, puede demorar.

