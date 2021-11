https://mundo.sputniknews.com/20211111/minsk-rechaza-las-acusaciones-de-estar-librando-una-guerra-hibrida-en-la-frontera-1118109641.html

Minsk rechaza las acusaciones de estar librando una guerra híbrida en la frontera

Minsk rechaza las acusaciones de estar librando una guerra híbrida en la frontera

MOSCÚ (Sputnik) — Bielorrusia no libra ninguna guerra híbrida contra la Unión Europea en la frontera bielorruso-polaca, declaró el ministro de Exteriores de... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T09:29+0000

2021-11-11T09:29+0000

2021-11-11T09:37+0000

internacional

europa

polonia

ue

bielorrusia

vladímir makéi

guerra híbrida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1118109540_0:3:3036:1711_1920x0_80_0_0_13c83f9c31773e32cd356e9215c78e82.jpg

Cuanto sucede en la frontera "es resultado de la irreflexiva política de la Unión Europea, es consecuencia de la destrucción del sistema estatal de varios Estados y de invitar a los refugiados con la promesa de acogerlos", dijo al mismo tiempo que señalo que "hoy día la UE cambió radicalmente esa política e intenta castigar a Bielorrusia imputándole una guerra híbrida"."¿De qué guerra híbrida están hablando? ¿Bielorrusia versus la UE con sus 500 millones de habitantes? Por nuestra parte no hay ninguna guerra ni puede haberla", subrayó.El canciller declaró que Bielorrusia está interesada en que la crisis migratoria se solucione lo más rápido posible.Además recordó que la UE el año pasado anunció que deja de financiar los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura fronteriza y de la construcción de refugios para los inmigrantes indocumentados. Minsk en respuesta suspendió el funcionamiento del acuerdo de readmisión.Según el canciller, Minsk solo ve intentos de organizar provocaciones con tiroteo y con el supuesto paso de la frontera de la UE por militares bielorrusos, sin que se presente ninguna prueba concreta."No depende de nosotros el desarrollo de la situación. Esperemos que se imponga el sentido común y que la otra parte llegue a comprender que se debe buscar una salida a esa situación", resumió.El Comité de la Guardia Fronteriza de Bielorrusia informó el 8 de noviembre de que un numeroso grupo de refugiados, kurdos en su mayoría, se dirigió hacia la frontera bielorruso-polaca. Ante la alambrada polaca se pararon más de dos mil personas, incluidos muchos niños y mujeres, que organizaron una acampada. Los agentes polacos del orden no los dejan pasar, entonces unos inmigrantes intentaron superar la cerca.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

https://mundo.sputniknews.com/20211111/lukashenko-felicita-a-polonia-por-el-dia-de-la-independencia-ante-la-crisis-migratoria-1118108603.html

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, polonia, ue, bielorrusia, vladímir makéi, guerra híbrida