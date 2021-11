https://mundo.sputniknews.com/20211111/un-senador-ruso-amenaza-con-represalias-a-aerolineas-europeas-si-imponen-sanciones-a-aeroflot-1118108316.html

Un senador ruso amenaza con represalias a aerolíneas europeas si imponen sanciones a Aeroflot

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia podría cerrar su espacio aéreo para las aerolíneas europeas si los Veintisiete imponen sanciones a la rusa Aeroflot por el traslado de... 11.11.2021, Sputnik Mundo

La agencia Bloomberg reportó que el bloque comunitario podría introducir a principios de diciembre sanciones contra las aerolíneas bandera de Rusia y Turquía, Aeroflot y Turkish Airlines, por su presunta implicación en el tráfico de migrantes hacia la UE vía Bielorrusia. Otros medios también mencionan en este contexto las compañías aéreas Belavia (Bielorrusia), FlyDubai (Emiratos Árabes Unidos) UTair y Nordwind Airlines (Rusia).El senador advirtió de que, si se imponen restricciones a Aeroflot, "habrá sanciones similares contra sus compañías [aéreas] que, debido a la posición geográfica de Rusia, dependen muchísimo de ella". Si las sanciones se limitan a ciertos ejecutivos de Aeroflot, agregó, la respuesta será simétrica.Dzhabárov expresó "la esperanza de que no se llegue a eso". "Se trata de mentes febriles que no han calculado las consecuencias de sus acciones", opinó.Previamente a la crisis del coronavirus, el grupo Aeroflot cobraba a otras aerolíneas internacionales entre 500 y 800 millones de dólares al año por sobrevolar Siberia. El banco de inversión VTB Capital estima que esas tasas especiales, en vigor desde el período de la Unión Soviética, llegaron a representar hasta un 10% del resultado bruto de explotación de Aeroflot en 2018 y 2019. Los principales contribuyentes son Air France y Lufthansa.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia a las sanciones.Decenas de miles de personas los migrantes —en su mayoría, procedentes de Irak, y otros países de Oriente Medio— intentaron en lo que va de este año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la policía en la protección de las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.

