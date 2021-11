https://mundo.sputniknews.com/20211106/elecciones-legislativas-en-argentina-expectativas-por-un-voto-clave-para-el-futuro-1117941001.html

Elecciones legislativas en Argentina: expectativas por un voto clave para el futuro

Elecciones legislativas en Argentina: expectativas por un voto clave para el futuro

El 14 de noviembre se vota en Argentina para renovar mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que condicionará la gobernanza de los próximos dos...

Argentina se prepara para unas elecciones legislativas que sentarán un precedente para el futuro, tanto para el Gobierno como para el equilibrio de fuerzas en el Congreso nacional, y también para las múltiples figuras dentro de las diferentes fuerzas políticas que buscan protagonismo de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2023.El oficialista Frente de Todos, coalición de fuerzas del popular movimiento político peronista, se enfrenta a la compleja tarea de gobernar en medio de una de las peores crisis económicas de los últimos 30 años.En simultáneo, debe mantener la tensa unidad interna, satisfacer las demandas de un desilusionado electorado cautivo y convencer al conjunto de votantes perdidos entre las elecciones presidenciales de 2019, que lo llevaron al poder con 48,2% de los votos, y la fuga percibida en las primarias del pasado 12 de septiembre, donde solo obtuvo 32,4% a nivel nacional."Venimos percibiendo que, por el golpe que representó para el Gobierno [el resultado de las primarias], quedó más desnuda la interna y eso generó falta de confianza y expectativa en la coalición oficialista: el 50% dice que la alianza de Gobierno está rota", dijo a Sputnik Mariel Fornoni, socia directora de la encuestadora Management & Fit (M&F).El Gobierno que encabezan el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), espera revertir los resultados o achicar la distancia con la principal oposición, Juntos por el Cambio, fuerza del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que alcanzó el 41,5%.El Gobierno esperaba descontento, pero no una derrota tan fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo y gobernada por el oficialista Axel Kicillof, donde la oposición, que presentó dos listas, le sacó 5 puntos de ventaja.La reacción generó un cisma político evidenciado en una dura carta abierta firmada por la vicepresidenta que llevó al reemplazo de siete integrantes del Gabinete de ministros y a una batería de medidas económicas de alivio, destinadas al bolsillo de la población más golpeada por el repunte de la inflación —54% interanual en septiembre—, que destruye el poder adquisitivo de los salarios de una población con índices de pobreza de 42%.Expectativas vs. realidadEn las primarias, más del 88% de los votos válidos se concentraron en las dos principales fuerzas, producto de la gran polarización política en Argentina. Pero también hubo crecimiento en espacios hacia los extremos del espectro: el unificado Frente de Izquierda se consolidó como tercera fuerza a nivel nacional y la nueva derecha libertaria se alzó como tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires.Para las primarias, el Frente de Todos no dirimió internas y fue con boleta única en todos los distritos, lo que provocó una fuerte tensión en el armado de listas entre el espacio del kirchnerismo y aquellos del peronismo tradicional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, donde vive un tercio de la ciudadanía."Hubo muchos lugares del conurbano bonaerense [que rodea la capital nacional sobre la provincia de Buenos Aires] que generalmente votan al Frente de Todos que tuvieron muy baja participación porque faltó la tradicional logística de movilización popular para la elección, producto de esa interna", argumentó la encuestadora de M&F.Participación, mejoras económicas y el factor sorpresaLa participación electoral en las primarias fue de 67,7%, la más baja desde que se instauraron en 2009. En septiembre todavía existían restricciones de distanciamiento social por la pandemia, hoy muy relajadas."En el momento de las primarias, preguntamos cuánta gente estaba dispuesta a ir a votar y nos salía más o menos 65%; ahora nos está diciendo el 80% que va a participar. El crecimiento del Frente de Todos se daría fundamentalmente por el aumento en la participación y no porque gente que haya votado a otras fuerzas vaya a votarlos ahora", comentó Fornoni.A este crecimiento en volumen en el distrito bonaerense apuesta el oficialismo el 14 de noviembre, ya que está en juego su estructura de poder no solo a nivel nacional sino en los Consejos Deliberantes municipales de su provincia bastión, pero va a depender de la movilización y de la fiscalización de parte de los espacios, explicó la especialista.El consultor y sociólogo incluyó como factor determinante del potencial acortamiento de la diferencia con la oposición un elemento inesperado: "Fue la mejor campaña del oficialismo la aparición de Macri en la escena; provocó el efecto de temor a su regreso".López recordó que el Gobierno del expresidente duplicó el desempleo y la inflación, hizo crecer 15 puntos la pobreza y 5 a 8 puntos la indigencia, endeudó al país en un récord de 37.000 millones de dólares por cada uno de los cuatro años del mandato, hizo caer el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones en 20%, y regresó la estructura distributiva de la riqueza al patrón de 2002: el 10% más rico toma el 32,7% del ingreso, mientras que el 10% más pobre toma el 1,3%.Las elecciones legislativas de Argentina tendrán lugar el domingo 14 de noviembre de 2021. El padrón es de 35 millones de personas, sobre un total de 45 millones de ciudadanos. Se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, así como 24 de los 72 del Senado en representación de las provincias de Catamarca (noroeste), Chubut (sur), Córdoba (centro), Corrientes (noreste), La Pampa (centro), Mendoza (centro-oeste), Santa Fe (centro) y Tucumán (noroeste).

