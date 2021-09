https://mundo.sputniknews.com/20210913/como-se-explica-la-derrota-electoral-del-oficialismo-en-argentina-1116012835.html

Cómo se explica la derrota electoral del oficialismo en Argentina

El Gobierno de Alberto Fernández sufrió una clara derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12, que preparan las... 13.09.2021, Sputnik Mundo

Argentina vivió el 12 de septiembre sus primarias electorales camino a los comicios de medio término, en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de todos los distritos y un tercio del Senado en ocho provincias.La derrota del Frente de Todos, la alianza electoral que llegó a Alberto Fernández al poder, en la mayoría de las provincias a menos de dos años de asumir y con dos años por delante será clave de cara a la nueva composición del Congreso nacional, que condicionará la gobernanza de los próximos dos años y sienta un precedente de cara a las elecciones presidenciales de 2023.El presidente, Alberto Fernández, reconoció el duro golpe, con solo 29,5% de los votos a nivel nacional, mientras que Juntos por el Cambio, la fuerza del expresidente Mauricio Macri, alcanzó el 38,3%."Las elecciones de medio término son como un plebiscito de gestión. Veníamos viendo que el nivel de aprobación había bajado en el último mes a 30%. En las encuestas electorales veíamos que la gente estaba muy enojada. Habitualmente, teníamos un 10% de gente que decía que no quería saber nada con el tema y eso creció a 25%", dijo a Sputnik Mariel Fornoni, socia directora de la encuestadora Management & Fit.La crisis económica, los escándalos relacionados al manejo de la pandemia, como la revelación de los vacunatorios para privilegiados y el festejo del cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial de Olivos en el momento más cerrado de la cuarentena de 2020, se unieron en un cóctel que hizo la derrota inapelable."Cuando sucedió lo de la foto del cumpleaños de la Primera Dama, salimos a preguntar por eso y la gente estaba superenojada: seis de cada 10 querían que alguien se hiciera cargo y fuera penalizado, y uno de cada cinco votantes del Frente de Todos decía que estaba pensando en no votarlos por esta situación. Se combinó con el sentimiento de impunidad del cual la gente está muy cansada", mencionó la consultora.De continuar la tendencia, el Frente de Todos mantendría la mayoría en el Senado, pero estaría obligado a negociar con los peronistas no kirchneristas ya que perdería el quórum propio.En Diputados, si los resultados se sostienen el 14 de noviembre, Juntos por el Cambio podría transformarse en la primera minoría en reemplazo del oficialismo, lo cual abre el escenario político a una fuerte contienda por el poder.Las PASO fueron instauradas en Argentina desde 2009 para dirimir de manera pública las internas propias a las coaliciones y depurar candidatos de fuerzas menores que no superen el 1,5% de los votos.Qué pasó en cada distritoEl voto castigo se impuso de alguna manera en todos los aspectos, tanto en la depreciación del oficialismo como en el crecimiento de los opositores a la conducción de Juntos por el Cambio así como con el surgimiento de candidatos de una nueva derecha alternativa, que gana legitimación en el extremo conservador del espectro político, y el fortalecimiento también de la izquierda.Provincia de Buenos AiresLa gran derrota fue en la provincia de Buenos Aires (centro-este), distrito donde vive un tercio de la población nacional y que es gobernada por el Frente de Todos. La oposición fue con dos listas y acumuló el 38,2% de los votos, sacando casi cinco puntos de ventaja al oficialismo (33,4%)."No llamó la atención lo que pasó a nivel nacional, por ahí sí lo que pasó en la provincia de Buenos Aires donde, en general, cuando el peronismo va unido es bastante difícil hacerle frente. Además, la oposición jugaba con dos candidatos que eran nuevos, que no tenían una aprobada performance en la provincia", comentó Fornoni.En la provincia decisiva, Juntos por el Cambio —conformada por el PRO, partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y la centenaria Unión Cívica Radical (UCR)— tuvo una amplia ventaja, en gran medida porque se dirimieron por primera vez internas en este distrito, lo que traccionó votos al robustecerse en variedad como bloque.Como se esperaba, ganó la lista oficial, encabezada por Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno porteño, pero la gran sorpresa fue la votación del famoso neurocientífico Facundo Manes por la UCR. Santilli obtuvo el 60% de la votación interna y Manes, recién llegado a la política, un sorprendente 40%. Ambos entran a la lista final para las elecciones generales.El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) logró en la provincia de Buenos Aires una buena elección con poco más del 5%, con lo que que supera al candidato de derecha libertario José Luis Espert, lo que le permitiría conservar las dos bancas que tiene en Diputados por este distrito si se repiten los noviembre.Ciudad de Buenos AiresEn la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Juntos por el Cambio, esta fuerza mantuvo el primer lugar con más del 48% de los votossumando las tres listas que participaron en la interna del espacio. Destacó la de María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense durante la presidencia de Macri (2015-2019). El segundo en la interna, el economista Ricardo López Murphy, se incorporará cuarto en la lista definitiva, escogido para contener el voto más liberal ante el fortalecimiento de la nueva derecha.La principal sorpresa en el distrito porteño fue la consolidación como tercera fuerza de la derecha alternativa libertaria, liderada por el excéntrico economista anarcocapitalista Javier Milei, que obtuvo el 13% de los votos en las PASO. Habrá que esperar a noviembre para saber cuántos de estos votos fueron un castigo a los oficialismos nacional y capitalino o la confirmación de un espacio con legitimidad democrática.El Frente de Todos, que llevó como cabeza de lista al politólogo Leandro Santoro, se llevó un reconocible 25%, cinco puntos más que lo que sacó el peronismo kirchnerista en las elecciones de medio término de 2017.Aquí, el FITU, a pesar de quedar lejos de ser la tercera fuerza con poco más del 6%, logró duplicar el porcentaje obtenido en elecciones pasadas y está cerca de obtener su primera banca porteña en sus más de 10 años de historia como frente unido de izquierda.El interiorEn la provincia de Córdoba (centro), segundo distrito en población del país, la oposición al Gobierno nacional acumuló casi 48% de los votos, y el Frente de Todos. Pero en la interna opositora se impuso Luis Juez, que disputaba la candidatura a senador contra el preferido de Macri.En la provincia de Santa Fe (centro-este), tercera más poblada, también ganó la oposición. Las cuatro listas de Juntos por el Cambio se impusieron con casi 40% por sobre los casi 30% del Frente de Todos. El oficialismo solo logró imponerse en las provincias de Tucumán (noroeste), Salta (noroeste), Formosa (noreste), La Rioja (centro-oeste), Catamarca (centro-oeste) y San Juan (centro-oeste).La izquierda logró algunos éxitos notables: en la provincia de Jujuy (noroeste) obtuvo el 23,3% de los votos, y podría obtener uno de los tres escaños en Diputados que se disputan por este distrito si la primera fuerza, Cambia Jujuy, versión local de Juntos por el Cambio, no lo duplica en votos, o si superan en noviembre al oficialismo, que sacó 28,3% en las PASO.La economía en el centroEl mercado financiero celebró el tropiezo del oficialismo. El lunes 13 de septiembre, posterior las PASO, las acciones argentinas que cotizan en Wall St. subieron 19%, el índice de la bolsa de valores local S&P Merval registró un aumento de 6,8%, cayó el dólar informal blue y bajó 6% el riesgo país."Más del 50% de la gente decía que iba a votar por la economía, un tema del cual el Gobierno no habló; cifras reales de desocupación, inflación, salarios y jubilaciones expresadas en dólares, así como los valores mismos de pobreza, muy superior a la que había en la crisis de 2001, porque hay una asistencia social que entonces no existía", argumentó Fornoni.Argentina es un país inmerso en una de sus peores crisis económicas de su historia, con una destructiva inflación anual que osciló entre el 25% y el 55% en los últimos 10 años, limitada en su capacidad de recuperación debido a los efectos de la pandemia y la negociación de su histórica deuda externa, y que arrastra más de una década de programas infructuosos llevados adelante por gobiernos de diferentes banderas políticas.La principal oposición propone independizar al Banco Central del Poder Ejecutivo para evitar que el presidente dicte la política monetaria y el financiamiento del Estado vía emisión, modificar la estructura impositiva para potenciar la producción y bajar las retenciones a las exportaciones, y elaborar una reforma laboral que flexibilice las contrataciones y despidos.El director del sitio de formación financiera Estudinero.net recordó que en las PASO de 2017, el entonces oficialismo, ahora oposición, se llevó una victoria general, que no evitó su salida democrática en 2019."Desde el punto de vista económico lo más importante va a ser cómo llegue la economía hacia el fin del mandato. En ese sentido, se vieron algunos signos de recuperación en el consumo, en la industria, el dólar está anclado, una serie de cosas que harían que se siga creciendo. Si la economía continúa esta tímida senda de recuperación y la pandemia afloja, estos resultados pueden llegar a ser anecdóticos en 2023", matizó.Por último, el economista opinó que los resultados de las PASO no deberían tener un impacto negativo en las negociaciones abiertas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo acreedor de una deuda con el país por 53.000 millones de dólares, incluidos intereses, con vencimientos hacia 2024."El acuerdo con el FMI ya está en su etapa final y en cualquier momento puede ser anunciado. Eso puede llegar a traer también un espaldarazo y una noticia positiva a este Gobierno, que ahora sí las necesita mucho", mencionó Litvinoff.

Genciana GencianaKoch Se explica perfectamente, hay un núcleo de odiadores que siempre por Status o simplemente insania, trabajam con fake news e imprimen en mentes básicas sus agoreras y resentidas convecciones. Simplemente, gente ésta que no tiene más que perversidad y negatividad. No quieren las vacunas, son terraplanistas y enfermos irremediablemente. 0

Genciana GencianaKoch Corrección* 0

