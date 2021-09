https://mundo.sputniknews.com/20210909/quien-es-javier-milei-el-politico-troll-libertario-y-su-partido-de-haters-en-argentina-1115871134.html

Quién es Javier Milei, el político 'troll' libertario y su partido de 'haters' en Argentina

Quién es Javier Milei, el político 'troll' libertario y su partido de 'haters' en Argentina

El economista Javier Milei aprovechó su exposición en TV para saltar a la política en las elecciones primarias de este 12 de septiembre

Antipolítica, antiestatista, antiderechos, antisistema. La postura liberal libertaria, que propone la idea de una economía descentralizada sin intermediación ni impuestos del Estado y la defensa política del individualismo, no es novedosa. Pero encontró socios perfectos en las plataformas de la nueva ultraderecha alternativa, la alt-right, que esboza sin filtros discursos de odio conservadores.Hace algunos años, comenzó a tener exposición masiva en Argentina, un personaje excéntrico, de cabellera despeinada y patillas anticuadas, siempre vestido de trajes a rayas y dueño de un tono violento, que no duda en insultar en la cara a otros panelistas, invitados y conductores.Javier Milei es un hombre de mediana edad, economista defensor de la versión más extrema del libre mercado y autor tanto en soledad como en tandem de más de 10 libros. que aprovechó su alta mediatización para sumar seguidores. Durante 2018, fue el economista más consultado por programas de TV y radio: le realizaron 235 entrevistas y tuvo casi 54 horas al aire."Sus ideas económicas no son muy diferentes a las de la ortodoxia tradicional, el gran consenso neoliberal. Son teorías mucho más aceptadas mundialmente de lo que dicen ser, pero constituidas sobre la base de un discurso rebelde. Pero aparecen elementos políticos distintivos extremistas, estrategias de shock como cerrar el Banco Central", dijo a Sputnik el economista y politólogo argentino Nicolás Dvoskin.Lógica de trolls y hatersSeduce a un público, sobre todo de varones jóvenes, decepcionados de la política tradicional, que sin propuestas positivas sino más bien antisistémicas, es fiel a la lógica del agravio en las redes sociales y plataformas virtuales.Milei dio en 2021 el salto a la política. Es precandidato en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 12 de septiembre, a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires como principal figura de la plataforma La Libertad Avanza.Su cierre de campaña, el 6 de septiembre en el Parque Lezama del barrio de San Telmo en el sur de la capital argentina, reunió a 15.000 personas. Las encuestas le dan entre 5 y 12% de intención de voto, lo cual lo volvería la principal "sorpresa" en las elecciones.Para el economista, enemigo del estatismo y el keynesianismo, no hay grieta —metáfora usada en Argentina para definir la polarización— entre el oficialismo peronista del Frente de Todos (centroizquierda) y la oposición de Juntos por el Cambio (centroderecha), enfrentados por sus modelos económicos incompatibles.Milei ataca a todo el arco político por igual. Días atrás se refirió como "zurdo de mierda" a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los referentes principales de la oposición nacional.Segunda en la lista de La Libertad Avanza en la capital está Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización negacionista de los 30.000 desaparecidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).¿Qué comparten libertarios y ultraderecha?"Identifico el avance de estos movimientos como parte de un proceso global que se da desde hace unos 10 años, que tiene que ver con la construcción de sentidos de pertenencia sobre la base de la canalización de frustraciones. En algunos países, se manifiesta en racismo y movimientos en contra de la inmigración, en otros, con una reacción contra las agendas del feminismo y las de inclusión propias del progresismo", elaboró Dvoskin.En Argentina, el movimiento de mujeres ganó las calles y se volvió masivo a partir de 2015 a través del Ni Una Menos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, vuelto ley en 2020, una marea que continuó consignas de ampliación de derechos: educación sexual integral (2006), matriminio igualitario (2010), identidad de género (2012).A esto se suma la reacción de jóvenes de clase media y alta a las políticas de fortalecimiento del Estado y medidas de contención del tejido social impulsadas durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner (2004-2015), que se opusieron al modelo económico de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando De la Rúa (1999-2001).En 2009, posterior a la crisis financiera mundial, comienza en Argentina un período de estancamiento y recesión económica que inició tasas de inflación anual que oscilaron entre 25 y 55% en la última década.El desgaste político, económico y social dio pie al regreso de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri (2015-2019), pero que también es criticado por figuras como Milei, que proponen estrategias económicas mucho más radicales que el laissez faire del libre mercado.Fundamentos teóricos del libertarismoMilei es la cara en Argentina del libertarismo, movimiento político y filosófico que está a favor de la propiedad privada, el libre mercado y la ausencia de control del Estado. Se define a sí mismo como minarquista en el corto plazo y anarcocapitalista en el largo.El minarquismo es la corriente del anarquismo que quiere la versión más pequeña del Estado posible, mientras que el anarcocapìtalismo pretende eliminar por completo el Estado con el objetivo final de liberar la economía a la lógica del mercado en su estado salvaje.Es defensor del ala más extrema de las teorías económicas liberales y capitalistas, que critican férreamente las economías centralizadas, esencialmente reguladas por los Estados, que a su vez se sustentan con el cobro de impuestos.Las economías centralizadas están presentes a nivel mundial desde el crac financiero de 1929 y se consolidaron durante la Segunda Guerra Mundial como método de organización anticíclica para sostener estrategias estabilizantes.Economistas como Milei son seguidores de ideas planteadas por lo que se conoce como Escuela Austríaca, fundada a finales del siglo XIX por Carl Menger, continuada a principios del siglo XX por figuras como Ludwig Von Mises y retomada y popularizada por Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974.Se trata de economistas que se oponen a teorías clásicas elaboradas por pensadores como Adam Smith y David Ricardo que establecen la relación entre el valor de las mercancías y el trabajo de las fuerzas productivas, la teoría del valor-trabajo, adoptada por Karl Marx para elaborar sus críticas al capitalismo y la economía de mercado.También son seguidores de las propuestas del estadounidense Milton Friedman, Nobel de Economía en 1976 y fundador de la Escuela de Chicago, teórico de escuela neoclásica, padre del monetarismo y el neoliberalismo.Se oponen a teorías como las del británico John Maynard Keynes, otro de los economistas más influyentes del mundo moderno, quien impulsó en el siglo XX el modelo de intervención e inversión estatal como motor de la economía, que permitió la puesta en práctica del Estado de Bienestar.Las corrientes libertarias son paladines del liberalismo económico y el individualismo, desconfían de todo colectivismo, y definen cualquier sistema donde el gobierno ejerce un control significativo sobre la economía como socialismo, al que detestan.En su libro de 1945 El camino a la servidumbre, Hayek aseguró que toda economía centralizada, fundamentada en la idea de una redistribución justa, tiende inevitablemente al totalitarismo. Quizás de esta manera se puede intentar entender por qué a Milei se le ocurre llamar de izquierda a la oposición neoliberal argentina.

