El juego del gallina entre presidente y vicepresidenta argentina deja al país perturbado

Estas ínfulas peligrosas son las que han exhibido ante toda la sociedad argentina la vicepresidenta Cristina Fernández y el jefe de Estado, Alberto Fernández. A tres días de un resultado adverso del oficialismo en las elecciones primarias, cinco ministros leales a la exmandataria (2007-2015) presentaron públicamente sus renuncias. El presidente se enteró, a través de los medios, de la felonía de su ministro del Interior, Wado de Pedro, cuya iniciativa seguirían otros cuatro ministros.La escalada de hostilidades prosiguió al día siguiente, cuando el jefe de Estado, humillado en su investidura presidencial, advirtió en las redes sociales que la gestión de Gobierno proseguiría según su voluntad, dado que él había sido electo mandatario.No terminaba la jornada cuando la vicepresidenta respondió con una larga carta, en la reprochó el ajuste fiscal ejecutado por el Gobierno, demandó un aumento de la inversión pública y reclamó cambios en el gabinete.El silencio reina desde entonces. El presidente define en estas horas los cambios que se resistió a efectuar en los últimos días, urgido por la número 2 del Ejecutivo, mientras el país asiste incrédulo a este duelo de vanidades que ha convertido en un paso de comedia el nombre de la coalición gobernante: Frente de Todos.El oficialismo perdió una oportunidad única para solucionar sus diferencias en las elecciones primarias del pasado domingo. En vez de consultar a los electores sobre el rumbo que debía seguir, presentó listas consensuadas en casi todos los distritos del país, como si fuera un partido, y no una alianza.Futuro de la alianzaEn plena zozobra política, es difícil vislumbrar cómo continuará la relación entre ambos dirigentes. Según la carta de la vicepresidenta, "con un objetivo en común claro, la relación se recompone", asume Rodríguez Rey. Pero ha quedado expuesta la fragilidad de la coalición, que ahora debe recuperar la credibilidad ante su electorado."El problema. al haber manifestado estas tensiones tan públicamente. es si la recomposición de ese vínculo tiene algún respaldo público, si tiene algún efecto real, y si es creíble, porque antes el argumento era 'Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede' y por eso se sumó a Alberto al espacio", reflexiona el politólogo.Este especialista estima que se necesitan "muchos gestos políticos que hoy son muy caros para que sea creíble esa recomposición".Otro politólogo, consultor y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Facundo Cruz, ve muy difícil el riesgo de fractura. "A nadie del Frente de Todos le conviene, y mucho menos antes de noviembre, pues no se repartieron los cargos aún", señala en diálogo con la Agencia Sputnik, en alusión a las elecciones legislativas que se celebrarán ese mes, cuando se renovarán un tercio de los escaños del Senado y la mitad de los de Diputados.Este argentino compara la coalición de Gobierno con una mesa redonda de tres patas que se necesitan mutuamente para no caer. Además de Cristina y Alberto Fernández, sostiene la alianza el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que todavía no tomó posición pública.En ese marco, el presidente asumió como parte del mismo proceso electoral las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y las legislativas de noviembre, mientras su vice quiere reaccionar ante la primera derrota con un cambio de gabinete y del esquema de poder.Con su carta, la exmandataria demostró que una de sus prioridades es sostener su base electoral, "lo que considera su legado político, sus principales apoyos", añade Cruz.El nuevo gabinete que presentará el presidente puede servir como punto de inflexión. Se comprobará, en menos de dos meses, si la sociedad los acompaña.

