El Gobierno de Argentina intenta recuperarse de la decepción política y la crisis económica

"Achica el Frente de Todos, no lo agranda. ¿Cómo le va a ir en las elecciones? Peor. El Gobierno debería tener un proyecto. Todo lo que hace es progresismo, políticas que no tienen nada que ver con la desesperación de una sociedad que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que no tiene divisas", dijo a Sputnik Julio Bárbaro, histórico referente peronista, opositor al Gobierno.