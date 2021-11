https://mundo.sputniknews.com/20211105/expresidente-argentino-macri-es-autorizado-a-viajar-a-arabia-saudi-el-15-de-noviembre-1117936679.html

Expresidente argentino Macri es autorizado a viajar a Arabia Saudí el 15 de noviembre

BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Martín Bava autorizó al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) a viajar a Arabia Saudí entre el 15 y el 25... 05.11.2021

Bava "autorizó a Macri a viajar a Arabia Saudita", informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.El magistrado, cuyo juzgado se encuentra en la localidad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires (este), permitió que el expresidente salga del país, aun cuando las querellas se opusieron a su pedido.Entre tanto, trascendió que el ex jefe de Estado presentó una petición en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para pedir que el caso sea derivado a la capital.En un escrito elevado al juez federal Ariel Lijo el 19 de octubre, la defensa del exmandatario indicó que, puesto que a su cliente se lo acusa de un acto de espionaje cometido desde la titularidad del Poder Ejecutivo, tendría competencia de la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires."Mas allá de que jamás realicé esos comportamientos, para discernir constitucionalmente quién es el juez natural para conocer e investigar tales hipótesis, corresponde hacer un ejercicio imaginario y estarse a dónde eventualmente un presidente de la nación pudo haber ordenado, recibido, impartido o destinado acciones, análisis y/o recursos. ", planteó Macri.El exmandatario se presentó a la declaración indagatoria a la que había sido citado el pasado miércoles, ocasión en que presentó un escrito en el que pedía su sobreseimiento, sin querer responder preguntas.La audiencia apenas llegó a durar media hora.Desempeño del juezLa Cámara Federal de Mar del Plata, situada en esta ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires (este), analizará en una audiencia el próximo 12 de noviembre el segundo pedido de apartamiento que interpuso el abogado del expresidente.Esta decisión contrasta con el primer intento de recusación presentado por la defensa, que fue rechazada hace justo una semana por este tribunal de segunda instancia.La audiencia del miércoles era la cuarta que ordenó el juez para tomarle declaración a Macri, quien se ausentó en las dos primeras ocasiones.Respecto a la primera citación, el pasado 7 de octubre, Macri se encontraba fuera del país, mientras que en relación la segunda, programada para el 20 de octubre, el exmandatario decidió no acudir y pidió el apartamiento del juez.Bava quiere interrogar al ex jefe de Estado, sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante su gestión se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani.

