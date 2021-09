https://mundo.sputniknews.com/20210922/el-gobierno-de-argentina-reacciona-a-la-crisis-con-esperadas-medidas-economicas-1116299441.html

El Gobierno de Argentina reacciona a la crisis con esperadas medidas económicas

Para el peronismo, el movimiento político más popular de Argentina, que gobierna un país inmerso en una grave crisis socioeconómica a través de la coalición del Frente de Todos, la derrota del oficialismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre no fue solo un traspié.Los resultados de las PASO, las primeras elecciones con Alberto Fernández como presidente, fueron para la gestión una clara respuesta negativa de un electorado desilusionado, que esperaba alivio económico después de los efectos que dejaron cuatro años de administración neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019), a los que se sumaron los de la pandemia desde marzo de 2020.El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que estaba pactado en 35% para 2021, tendrá una suba superior que lo colocará más cerca de la inflación, que ronda el 50% interanual y que se estima que estará entre estas cifras para el año. A pesar de la actualización, que alcanzará los 33.000 pesos —335 dólares, a cambio oficial— permanecería aún debajo de la línea de pobreza.Cantamutto explicó que el aumento del salario mínimo —que impacta en diversas asignaciones estatales, planes sociales complementarios, jubilaciones y de apoyo a la producción— se pretende empalmar con la posibilidad de trabajo formal como manera de incentivar la incorporación al mercado de trabajadores que reciben subsidios.Se espera también que el Estado lance una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fue otorgado tres veces en 2020 como bono extraordinario para los sectores más vulnerables durante la fase más estricta de la cuarentena. Será para dos o tres millones de personas, en lugar de nueve millones. Además, habrá un bono para jubilados y pensionados que cobran el mínimo.Este es uno de los principales reclamos populares y por el que puja el sector del Gobierno cercano a la vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las diferencias por el programa de austeridad económica, que habrían motivado la derrota oficialista, fueron el puntapié para la crisis interna al Gobierno que se vivió la semana pasada, que finalmente derivó en cambios en el gabinete de ministros.Recuperación dispar, reacción tardíaLa pandemia empeoró todos los factores de una economía ya golpeada. Cayeron aún más la producción, el consumo, el comercio y creció la informalidad. El salario mínimo, las jubilaciones y las asignaciones sociales están hoy por debajo de la línea de indigencia, en un país con 45% de la población en la pobreza."A partir del piso de la crisis que promedió el segundo trimestre de 2020, la economía argentina empezó a reaccionar con una recuperación relativamente estable, que no llega a niveles de precrisis y que ha sido bastante dispareja en términos sociales", comentó Cantamutto.El paquete de medidas económicas de contingencia busca paliativos de corto plazo en un contexto sin mucho margen de maniobra. Se pretende actualizar también los montos por desempleo y extender el programa de asistencia en el pago de salarios de trabajadores en empresas afectadas por la crisis.Para el sector de trabajadores asalariados del sector privado y público, se espera el anuncio de un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pagan empleados en relación de dependencia, lo que implica una suba cercana al 15%, para evitar que los aumentos salariales por paritarias sean absorbidos."La gran mayoría de estos anuncios estaban previstos o preparados desde antes de la derrota, no son una novedad. No se pueden leer como un cambio de estrategia sustancial, se hace eco de la carta de Cristina Fernández de 'ejecutar lo prometido'. Durante la primera mitad del año, se sobreejecutó el ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional [FMI], había espacio fiscal para aumentar gastos antes de las elecciones", advirtió.El Gobierno tiene las manos atadas porque sus políticas macroeconómicas son supervisadas por el FMI, organismo de crédito con el que negocia un acuerdo para el cronograma de pagos por un total de 53.000 millones de dólares, suscritos durante la gestión de Macri."Sigue su rumbo, sin parecer tener ninguna alternativa para sortearse, la negociación con el FMI, cuyos primeros pagos se solventan esta semana, y que van a marcar la agenda de los años por venir, no solo por los vencimientos de capital, sino para que un nuevo acuerdo genere distintos tipos de condicionalidad, que van a modificar la estructura misma de la economía, y no en un sentido más progresivo", alertó Cantamutto.El economista analizó que durante los meses siguientes se verá si las medidas ayudan a la reactivación de la actividad económica, acompañadas del relajamiento de las restricciones y reapertura para comercios e industrias, aunque aseguró que sí provocará un efecto necesario de reconstitución de ingresos en lo inmediato, aunque sin tener un modelo de salida de la crisis.Cantamutto recordó que en el mismo marco en que se están impulsando estas medidas de compensación para los sectores más postergados, se está sometiendo a discusión el Presupuesto 2022, que no tiene grandes cambios respecto al modelo vigente."Se presentó una ley de incentivo a la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales que, en medio de esta crisis política, le otorga estabilidad fiscal durante 20 años a las inversiones que quieran iniciarse. Esto expresa la idea de compensar la situación más urgente sin grandes golpes de timón a mediano plazo", argumentó.

