Combinación de vacunas en Argentina: ¿qué dicen los expertos?

Combinación de vacunas en Argentina: ¿qué dicen los expertos?

Se podrá intercambiar las dosis de Sputnik V, AstraZeneca y Moderna, para potenciar el ritmo de inoculación masiva ante el avance de variantes.

Argentina tiene a 75% de su población adulta vacunada con al menos una dosis y se dispone a asegurar que sus habitantes más vulnerables al COVID-19 completen el programa de protección sanitaria sin mayores demoras y bajo los mayores estándares de seguridad, ya que solo 17% cuenta con las dos recomendadas.Ante el avance de la variante Delta y la necesidad de acelerar la finalización del esquema de inoculación pendiente entre la población de Argentina, la cooperación científica y la compatibilidad entre vacunas sigue dando buenas noticias.Sobre la base de datos preliminares de análisis de un estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas en el que participaron 1.800 habitantes, y en concordancia con la experiencia internacional, el Ministerio de Salud de Argentina anunció que se ofrecerá de manera optativa una de las siguientes combinaciones:"Son estudios de combinación que se están haciendo en todo el mundo porque por primera vez tenemos al mismo tiempo laboratorios produciendo vacunas para la misma enfermedad, aunque tengan tecnologías diferentes", dijo a Sputnik el epidemiólogo Enio Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.Esto permitirá completar esquemas en forma más rápida y aprovechar las oportunidades de vacunación en un contexto de aumento de la circulación mundial de variantes que poseen una mayor capacidad de transmisión.La decisión de combinar o esperar el turno para recibir la segunda dosis del mismo laboratorio será voluntaria y tendrán prioridad las personas mayores de 50 años, con comorbilidades y quienes acumulen más tiempo de espera.Se hace foco en la Sputnik V porque es la primera que se empezó a ofrecer en el país, por lo que es normal que haya mayor demanda entre la población vacunada con el componente 1, aclaró Garcia, quien además aseguró que avanzan los estudios de combinación con la Sinopharm.En Argentina es inminente el lanzamiento de las primeras 3 millones de dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio ruso Gamaleya y producidas en el país por la farmacéutica local Richmond. Además, se espera la llegada de más dosis del componente 2 desde Rusia.Más es mejorLevalle comentó que, según los resultados preliminares de los estudios de combinación de vacunas a nivel mundial, no habría gran diferencia en la respuesta de anticuerpos con dos del mismo tipo o la combinación de plataformas distintas, en referencia a las tecnologías aplicadas: ARN mensajero, virus inactivado o vector viral no replicativo.En Argentina ya comenzaron a distribuirse 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que llegarán a las 24 jurisdicciones argentinas durante esta semana, con el objetivo de avanzar en la aplicación de segundas dosis con esquemas combinados, además de inocular a adolescentes de entre 12 y 17 años en grupo de riesgo."Antes nadie se preguntaba si la vacuna de la gripe que le dieron el año pasado o el refuerzo de la antitetánica que se dieron hace 10 años era la misma marca y tecnología. Esto pasa todo el tiempo en la vida real, pero no nos damos cuenta", comentó Garcia.El referente sanitario destacó que, a diferencia de lo que pasa en algunos países de primer mundo que incluso donan vacunas a otras naciones porque tienen sobreoferta y no quieren que se venzan, en la mayor parte del globo este tipo de estudios de combinación son necesarios para garantizar la protección sanitaria, siempre de acuerdo a los estándares más altos de seguridad."Se estudia si sirven, independientemente de la vacuna, para completar lo más rápido posible los esquemas. Ese sería el beneficio en el corto plazo. A largo plazo, seguramente tendremos que mantener campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2. Es muy posible que permanezca entre nosotros durante un tiempo, que sea endémico como el sarampión o la gripe, o que desaparezca como el MERS en Asia", destacó el sanitarista.Cómo va la vacunaciónDe acuerdo al Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, se distribuyeron más de 38 millones de dosis de vacunas en todo el territorio. Más de 25 millones de personas fueron inoculadas con la primera dosis y más de 7 millones cuentan con el esquema completo de vacunación.Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió más de 42 millones de vacunas: 14,7 millones de Sinopharm (China); 11,8 millones de Sputnik V (9,4 millones del componente 1 y 2,4 millones del 2); 9,9 millones de AstraZeneca y Oxford (Reino Unido), cuyo principio activo se produjo en el país; 3,5 millones de Moderna (EEUU); 1,9 millones de AstraZeneca por mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud; y 580.000 de AstraZeneca-Covishield (India).Argentina está cerca de alcanzar los 5 millones de casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia y superó las 107.000 muertes relacionadas a la enfermedad COVID-19.

