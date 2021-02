https://mundo.sputniknews.com/20210215/fase-numero-iii-de-los-ensayos-clinicos-de-la-sputnik-v-al-detalle-1106453261.html

Fase número III de los ensayos clínicos de la Sputnik V, al detalle

The Lancet, una de las revistas médicas más respetadas, publicó los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna rusa Sputnik V... 15.02.2021, Sputnik Mundo

"Los datos publicados por The Lancet demuestran que Sputnik V no solo es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de las mejores. Protege completamente contra el COVID-19 grave según los datos que han sido recopilados y revisados de forma independiente por pares y luego publicados en The Lancet. Sputnik V es una de las tres únicas vacunas del mundo con una eficacia superior al 90%, pero las supera en términos de seguridad, facilidad de transporte debido a los requisitos de almacenamiento de +2 a +8 grados y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para toda la humanidad", comentó Kiril Dmítriev, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), un fondo soberano del país creado para realizar coinversiones de capital, principalmente en Rusia. Sputnik analizó los resultados presentados por los científicos que evaluaron el estado de salud de casi 20.000 participantes de los ensayos y te los presenta en esta infografía.

