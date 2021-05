https://mundo.sputniknews.com/20210506/fin-dispar-del-estado-de-alarma-en-espana-unas-regiones-seguiran-con-restricciones-otras-no-1111934572.html

Fin dispar del estado de alarma en España: unas regiones seguirán con restricciones, otras no

Las comunidades autónomas podrán levantar o seguir imponiendo limitaciones a la movilidad. El nuevo decreto del Gobierno busca que el mantenimiento de las... 06.05.2021, Sputnik Mundo

A partir del 9 de mayo finalizará en España la vigencia del estado de alarma y las medidas restrictivas que ampara. Sin este sostén jurídico, en principio no es posible auspiciarlas por más tiempo, dado que pueden lesionar derechos fundamentales. Muchos territorios, especialmente aquellos donde la incidencia de la pandemia sigue disparada, abogan por acordar medidas cuya aplicación no suponga un choque entre las administraciones autonómicas y las diversas instancias de la justicia. A tal fin, el 4 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que establece un mecanismo para que las comunidades autónomas puedan recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia regionales que no permitan facultar nuevas restricciones. El caso es que la mayoría de los territorios ya han mostrado su deseo de levantar los cierres perimetrales y los toques de queda. Pero otros, al contrario, se hallan estudiando cómo mantenerlos sin chocar con la justicia. De resultas la situación será paradójica, porque una persona tendrá más o menos derechos dependiendo del lugar donde se halle. La igualdad ante la ley tendrá así una traba geográfica. La fórmula tampoco convence a los epidemiólogos, que temen un repunte de los contagios producto de la relajación. Las regiones que levantarán los cierresSon la mayoría, aunque sus situaciones epidemiológicas difieren entre sí. Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Extremadura abogan por abrir sus territorios, pero cada una con matices distintos.Pese a mostrar el segundo peor dato del país en cuanto a la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes (365 casos), la Comunidad de Madrid seguirá abierta, pues en realidad no operó ningún cierre perimetral durante los días feriados con motivo del 1 de mayo. Mantendrá, al menos hasta el 17 de mayo, la restricción a la movilidad en las zonas básicas de salud y aquellos municipios con alta incidencia. Si fuera necesario, las autoridades sanitarias regionales no tendrían inconveniente en mantener los toques de queda en caso de contar con el visto bueno de un juez. También a favor de suprimir los cierres perimetrales, pero con una situación epidemiológica radicalmente diferente (47 casos/100.000 habitantes), la Comunidad Valenciana apuesta por aplicar un plan de desescalada progresiva. El presidente valenciano, Ximo Puig, no contempla volver a cerrar municipios y "por tanto se podrá viajar libremente", pero reconoce la necesidad de recurrir a alguna medida para que la libre circulación no implique un aumento de los contagios. Cataluña (296 de incidencia) ha decidido levantar a partir del 9 de mayo todas las restricciones vigentes, como los toques de queda. Pero apuesta por seguir manteniendo la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas, ya sea al aire libre o bajo techo. A tal fin el Gobierno de la Generalitat ya se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que valide aquellos aspectos de las nuevas medidas que puedan lesionar derechos fundamentales. Los restaurantes servirán cenas hasta las 23:00 horas. Aunque también levantará el cierre perimetral, Castilla-La Mancha (231) prefiere mantener la obligatoriedad de usar mascarillas y de mantener los toques de queda. La preocupación en los archipiélagos gira en torno a los flujos de entrada por sus aeropuertos. Canarias (97) quiere ejercer su control mediante la exigencia de una prueba PCR negativa, y también quiere arrogarse poderes para fijar los aforos máximos. El seis de mayo los jueces han autorizado en las islas Baleares el mantenimiento de los toques de queda con posterioridad al día nueve entre las 23:00 y las 6:00 horas, así como la limitación a seis del número de personas que pueden juntarse. Es la primera comunidad que recibe el aval de sus autoridades judiciales para poder seguir aplicando restricciones. En cuanto a la región más poblada de España, Andalucía, sus autoridades están contemplando ampliar el horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales de forma progresiva. Si alguna localidad sobrepasara una incidencia de 500, el Gobierno andaluz solicitaría una autorización judicial para instaurar cierres perimetrales. A fecha de seis de mayo, la incidencia media en la región asciende a 217. En Galicia no continuarán con cierres perimetrales y con toques de queda, medidas a las que la Xunta podría acudir de nuevo en el caso específico de municipios en riesgo extremo. Los bares abrirán hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta la 1:00, hora después de la cual estará prohibido reunirse con no convivientes, una medida para la que se ha pedido el aval judicial. Regiones que todavía no desean abrirSon el País Vasco, Murcia, y los enclaves africanos de Ceuta y Melilla. Las autoridades vascas desean mantener el cierre perimetral y los toques de queda con posterioridad al 9 de mayo, habida cuenta de que la región presenta el peor dato epidemiológico del Estado: 488 casos/100.000 habitantes.En realidad, el Gobierno vasco se opuso a la decisión del Gobierno central de poner fin al estado de alarma. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se halla estudiando el decreto autonómico que puede dar validez a las nuevas medidas. Similar postura expresa la Región de Murcia, partidaria de continuar hasta tres semanas más con el confinamiento perimetral. La incidencia allí de los contagios es de 68/100.000 habitantes. Los que están dudandoPese a avanzar algunas medidas restrictivas con vigencia posterior al 9 de mayo, hay regiones que aún no tienen claro si derogar o no los cierres perimetrales. Aragón (300 de incidencia) sopesa seguir aplicándolos en localidades e incluso comarcas. Las limitaciones de horarios y aforos deberán estar ratificadas por su Parlamento autonómico, pero el Gobierno aragonés no se plantea regular toques de queda o el confinamiento de toda la región. En un compás de espera parecido se halla Asturias (122), donde por el momento solo se ha acordado ampliar el horario de la hostelería hasta la una de la madrugada y una ampliación de las mesas del interior de los locales de cuatro a seis comensales, aunque los de ocio nocturno seguirán cerrados. Finalmente, Navarra (318) ha avanzado una posición salomónica: levantará el cierre autonómico de su territorio, pero mantendrá el toque de queda al menos hasta el 20 de mayo. Sus autoridades seguirán imponiendo limitaciones a la movilidad nocturna, si bien las terrazas podrán abrir hasta las 22:00 horas.

