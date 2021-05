https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111932080.html

España apoya suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19

España apoya suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19

MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España manifestó su apoyo a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 después de que el presidente... 06.05.2021, Sputnik Mundo

"Es la respuesta que requiere una crisis sanitaria así porque o nos salvamos todos o no se salva nadie. Si en el mundo no estamos todos vacunados, no nos salvaremos", dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, en una entrevista con Onda Cero.En esa entrevista Calvo recordó que el presidente Pedro Sánchez ya se manifestó a favor de suspender las patentes durante la Cumbre Iberoamericana celebrada a finales de abril en Andorra.En concreto, en aquella cita Sánchez defendió que "los derechos de propiedad intelectual no pueden poner freno a la lucha contra la COVID".Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación que encabeza Pedro Sánchez, votó el pasado 27 de abril en contra de suspender las patentes de las vacunas en el Parlamento Europeo.

