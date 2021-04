https://mundo.sputniknews.com/20210408/no-para-tomar-el-sol-si-para-pasear-esta-es-la-norma-sobre-el-uso-de-la-mascarilla-en-espana-1110939641.html

No para tomar el sol, sí para pasear: esta es la norma sobre el uso de la mascarilla en España

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre el uso de la mascarilla. Tras la polémica, no será obligatorio llevarla en... 08.04.2021, Sputnik Mundo

Las normativas sobre el uso de la mascarilla se flexibilizan. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido relajar su empleo en espacios públicos, como pueden ser la montaña o la playa. Una rectificación que se produce después de que se publicara hace una semana la obligatoriedad de su utilización en cualquier momento o lugar, incluso en enclaves naturales cuando el individuo está solo.Según la normativa vigente, solo exime el uso de la mascarilla al aire libre cuando una persona realiza un deporte individual o cuando por la propia actividad no se puede portar. "Ese uso resulte incompatible", reza el texto. Definir la incompatibilidad de una actividad con la mascarilla es la que permite que las comunidades autónomas adapten el uso del tapabocas. A su vez, esto puede generar normativas distintas, por lo que el documento pide coherencia y unidad entre las diferentes administraciones.El concierto entre los gobiernos central y autonómicos añade nuevas variables a los supuestos en los que se considera incompatible la utilización de la mascarilla con una determinada actividad. Las principales novedades aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud van unidas precisamente a su empleo en playa y montaña.Se suavizan las medidas a orillas del mar. En la playa, no será obligatorio llevar la mascarilla en todo momento. El baño en mar, lagos, embalses, ríos o piscinas cubiertas o exteriores se considera actividad incompatible con el tapabocas. Lo mismo sucede con la práctica de deportes acuáticos o los descansos en el agua previos y posteriores a actividades en este medio. Los socorristas tampoco tienen que llevarla durante los rescates en agua. En cuanto a los descansos en la propia playa, se permitirá estar sin mascarilla siempre que la persona esté en un punto determinado y a una distancia de un metro y medio respecto a no convivientes o asimilados. Esto se aplica también a arenales fluviales y piscinas exteriores. En el caso de piscinas cubiertas o a bordo embarcaciones, el tapabocas será siempre obligatorio excepto en el baño, la práctica de deportes acuáticos o sus respectivos descansos. No será necesario portarla tampoco en chiringuitos cuando el usuario come o bebe. Ese es el único momento en el que se podrá bajar la mascarilla en establecimientos playeros, ya que durante la simple permanencia será obligatoria. Además, habrá que llevarla para pasear por la arena o en los accesos a playas, lagos y demás entornos naturales. Se consideran actividades compatibles con la mascarilla. Para utilizar los vestuarios de las piscinas también habrá que cubrir boca y nariz, salvo en la ducha. Fuera del agua, cualquier actividad que suponga un esfuerzo físico intenso, aunque no sea de carácter deportivo, se podrá realizar sin mascarilla al aire libre y de forma individual. Eso sí, se tiene que respetar la distancia mínima de un metro y medio con personas no convivientes. A pesar de no nombrarse directamente, esta disposición se podría aplicar al senderismo u otras actividades en montaña o bosque.

