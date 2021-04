https://mundo.sputniknews.com/20210428/el-alcalde-de-un-pueblo-de-madrid-que-lleva-en-el-puesto-toda-la-democracia-y-lo-que-le-queda-1111498389.html

El alcalde de un pueblo de Madrid que lleva en el puesto toda la democracia, y lo que le queda

El alcalde de un pueblo de Madrid que lleva en el puesto toda la democracia, y lo que le queda

Luis Partida es del Partido Popular, aunque comenzó en la exenta UCD. Fue electo alcalde de Villanueva de la Cañada, al noroeste de Madrid, en 1979, y desde... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T08:11+0000

2021-04-28T08:11+0000

2021-04-28T08:11+0000

españa

4m: elecciones a la comunidad de madrid

comicios

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1111498050_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_1a92d345709ff75c123fbeddc25eaced.jpg

Luis Partida tiene 74 años y mirada de alcalde. De esas que miran con la pose del que sabe lo que va decir y lo que va a hacer en cada momento y deja pocas opciones a la réplica. Es algo propio de los que llevan mucho tiempo haciendo algo.Y es que, Partida, aunque es informático de profesión y trabajaba en un banco cuando se convirtió en alcalde de Villanueva de la Cañada en 1979, año de postfranquismo y de apogeo de su partido de entonces, la UCD, cuenta ahora con la experiencia del que nunca se fue del despacho de la Casa del Pueblo, y Villanueva, al noroeste de la comunidad, es hoy uno de los pueblos más buscados en la Wikipedia de la región.El alcalde eterno habla por teléfono con Sputnik 42 años después de aquel momento de investidura al que llegó, según cuenta, casi sin querer, porque le convencieron unos amigos para que se presentara.Así que conformó un elenco casi que así, al tuntún, y resulta que se presentaron y ganaron con mayoría absoluta. Y Luis Partida continúa al frente hasta ahora, que han pasado 42 años como en un pispás, y las mayorías absolutas se han ido acumulando en su lista de deseos cumplidos."Fue el 19 de abril de 1979. Las elecciones fueron el 3 de abril, y se constituyeron las Corporaciones Locales el 19 de abril de 1979. Fue una emoción muy fuerte, sobre todo porque veníamos de una dictadura y pasábamos directamente a una democracia donde los concejales eran elegidos por el pueblo, como los diputados, como los senadores, como todos los que tenían alguna representación política".Partida dice que en aquel momento estaba todo por hacer y que en el Ayuntamiento del pueblo había un único funcionario. Hoy hay 217, suelta orgulloso al teléfono.Lo primero que hizo Partida fue un colegio: "Y lo hice en cinco meses, para que los niños de Villanueva de la Cañada no tuvieran que irse al vecino pueblo de Brunete, porque había un desarraigo que no se podía permitir". Así que levantó la obra en tiempo récord, pero paradójicamente lo que más le costó no fue poner los ladrillos del centro educativo sino conseguir a los profesores.Las plazas vacantes nunca se ocupaban, así que el nuevo alcalde se arremangó la camisa y se presentó en la Delegación del Gobierno de Educación en la calle Vitrubio de Madrid a preguntar qué pasaba. En aquel momento, ir a Madrid desde Villanueva de la Cañada era toda una excursión, y casi que había que llevarse el bocata de tortilla o de filetes de pollo empanaos, por lo que pudiera pasar en el camino, no exento de posibles imprevistos.No es como ahora, con autobuses verdes interurbanos que salen cada 30 o 40 minutos de ida y vuelta hacia la capital. En aquel año de finales de la década de los setenta en España, había un solo transporte que salía para Madrid desde la villa, y ese mismo autobús volvía por la noche al pueblo. Nada más.Y el problema del transporte era precisamente lo que echaba para atrás a los profesores potenciales de la nueva escuela, que no tenían manera de cómo llegar hasta allí. Así que Partida en persona, en las puertas de la Delegación de la calle Vitrubio, comenzó a hablar con los profesores cara a cara, les ofreció un puesto de trabajo y un plus por el transporte; y así consiguió a seis, que se sumaron a los dos que ya había en el centro, e inauguraron el curso por todo lo alto. Uno de aquellos profesores fue Mercedes, recuerda Partida, "que ya se quedó hasta que se jubiló hace ahora unos ocho años, y fue la directora durante mucho tiempo".De aquellos apenas mil habitantes de hace más de 40 años, Villanueva de la Cañada tiene hoy más de 22.000 personas censadas, una cifra que aumenta de manera considerable (se duplica) debido a la presencia de universitarios y a los turistas de verano, que llegan hasta Villanueva para visitar el parque acuático Aquópolis, el parque de agua más grande de Europa con una media de visitas de 300.000 personas al año, y que Partida tuvo que pelearle, nada más y nada menos, que al alcalde de Madrid durante los años 1986-89, el socialista Juan Barranco.Hay dos universidades privadas en el pueblo construidas, claro, bajo el mando del mismo (el único) alcalde. Son la Alfonso X el Sabio, con capacidad para 14.000 universitarios, y la Camilo José Cela. Salir por los bares de este pueblo un fin de semana cualquiera (de antes de la pandemia) no se diferencia(ba) mucho de los lugares más míticos en cuanto a jolgorio estudiantil del barrio de Moncloa o Ciudad Universitaria en la capital. Botellones, calimochos, cachis de cerveza, billares, bares con mucha música rock and roll, pop extranjero y últimamente no faltaban Bad Bunny y Rosalía entre los hits.En el pueblo también hay ahora un centro de astronomía de la Agencia Espacial Europea, tres centros culturales, ocho colegios, un instituto, siete escuelas infantiles y algo que cuenta orgulloso en su entrevista el alcalde a esta agencia: "un campo de golf que es una maravilla, sobre suelo público, el primer campo de golf que se autorizó en la democracia en la Comunidad de Madrid". Y repite lo de que es una maravilla y que además cuenta con una escuela municipal de golf donde los niños de 6 a 14 años aprenden a jugar "sin pagar ni un solo euro". "Y algunos son expertos golfistas y viven de ello", señala.Parece ciencia ficción escucharle en estos tiempos de crisis, coronavirus y caída drástica de la economía española, con niveles récord de desempleo y pobreza que nos retrotraen a los peores años del crack de 2008; y donde las prioridades en cuanto a necesidades básicas satisfechas han cambiado drásticamente. ¿Quién piensa en jugar al golf?Pero es que Villanueva de la Cañada es una burbuja y forma parte del ranking de los 20 pueblos más ricos de España con una renta media de casi 40.000 euros per cápita.Le falta el tren, eso sí. Que llegue el Cercanías o que se conecte de alguna manera el pueblo con la red de metro de Madrid. Esa es una espinita clavada de Partida, que parece que por el momento no va a sacarse de encima. De hecho, a día de hoy, no sabe si se presentará a la próxima legislatura, y eso sí que sería un notición, después de tanta década."Es algo que todavía no tengo decidido, pero que ya veremos, Dios dirá, como digo yo".Luis Partida se metió al PP cuando desapareció la UCD de Adolfo Suárez, y no se plantea como una cuestión de dudosa ética democrática el hecho de perpetuarse en el poder. Es más, cuestionado por ello responde rotundo que "no son 42 años en el poder, son 42 años al servicio del ciudadano, no en el poder. Yo me creo un servidor público y estoy satisfecho por ello. Nada se consigue sin rigor y sin trabajo. Esto no es un capricho. Todo se consigue con esfuerzo", señala. Y además, le votan. Sobre la política actual y las próximas elecciones del 4 de mayo en Madrid, el alcalde responde casi con un resoplido del tipo no sé muy bien qué decir, cuando esta agencia le pregunta qué cree que va a pasar y cómo se toma las rencillas evidentes entre los partidos que se postulan a los comicios y los últimos años de inestabilidad política en la región.Partida sostiene que a los políticos de hoy les falta experiencia y que, en su época, él era capaz de negociar "con un comunista, con un socialista o con cualquiera", pero que ahora eso ya no se lleva por la falta de experiencia. Y además cree que todos los que aspiren a ser servidores públicos de la política deberían pasar primero por la empresa privada o al menos compatibilizar ambas."Tenemos que ir a construir, no a destruir", continúa. "Y en este momento se está destruyendo más que construyendo". El edil echa la culpa de eso al Gobierno de Pedro Sánchez, del que asegura que no busca el entendimiento necesario en la política nacional, algo que se estaría trasladando a casa, a Madrid, donde parece que nadie se entiende con nadie y tampoco se quieren entender. Esta está siendo la campaña en la que los partidos progresistas se autoimponen vetos y la propia Isabel Díaz Ayuso afirma y reafirma que ella lo que quiere es gobernar en solitario en pro de la libertad.De la presidenta y candidata del PP, con la que afirma tener una muy buena relación "porque es una mujer encantadora", dice que está de acuerdo "en todo", y eso que según confiesa, "al principio, cuando la pusieron de presidenta tenía mis dudas, pero el tiempo ha demostrado que es una mujer decidida y firme".Para el alcalde de Villanueva, Ayuso ha sido una visionaria con la gestión de la pandemia, y para él, ha demostrado que "su programa y su política funcionan". De los patinazos de la presidenta, como lo de llamar "mantenidos" a las personas en condición de pobreza que se ven obligados a acudir a las denominadas colas del hambre para tener algo que llevarse a la boca, Luis Partida no sabe no contesta, o contesta que acaba de enterarse por este medio de que Ayuso dijo aquel improperio muy poco afortunado.En todos estos años al frente de la alcaldía, Luis Partida apenas se ha visto envuelto en escándalos, salvo por una imputación por un caso de soborno que quedó en nada y su presunta implicación en 2007 en el denominado Caso Porto, una oscura trama urbanística mediante la cual el alcalde y su mujer habrían recibido pagos ilegales que provenían de promotores con intereses en Villanueva de la Cañada. El caso se cerró sin suficientes pruebas para desbancar de su puesto al edil y sin que eso le haya pasado factura en las urnas.En las últimas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, había 34 pueblos en toda España con el mismo alcalde desde 1979. Después de esos comicios, quedaron apenas una veintena y todos, salvo Villanueva, de menos de 1.000 habitantes. Luis Partida es el único que ostenta este título en la Comunidad de Madrid y por el momento, su reinado, no parece correr ningún peligro.

https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-cis-de-espana-pronostica-un-empate-entre-izquierda-y-derecha-en-las-elecciones-de-madrid-1110795530.html

https://mundo.sputniknews.com/20210421/acusan-a-vox-de-criminalizar-a-los-migrantes-menores-de-edad-en-sus-carteles-electorales-en-madrid-1111409465.html

https://mundo.sputniknews.com/20210329/elecciones-anticipadas-en-madrid-esto-es-lo-que-no-te-han-contado-sobre-la-region-1110535385.html

https://mundo.sputniknews.com/20210418/1111301576.html

https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111448678.html

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111498772.html

https://mundo.sputniknews.com/20210420/el-dos-de-ayuso-a-sputnik-rusia-y-la-sputnik-v-nos-parecen-de-fiar-1111354120.html

https://mundo.sputniknews.com/20210413/ayuso-en-formato-camiseta-descubre-la-tienda-de-ropa-dedicada-a-la-candidata-del-pp-en-madrid-1111102757.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

4m: elecciones a la comunidad de madrid, comicios, madrid