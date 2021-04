https://mundo.sputniknews.com/20210413/ayuso-en-formato-camiseta-descubre-la-tienda-de-ropa-dedicada-a-la-candidata-del-pp-en-madrid-1111102757.html

Si pensaba que había visto todo tras el Funko de Isabel Díaz Ayuso, estaba equivocado. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid cuenta con tienda virtual... 13.04.2021, Sputnik Mundo

Isabel Díaz Ayuso es favorita a llevarse el triunfo electoral. Según los últimos sondeos, la candidata del PP cuenta con más de un 40% de intención de voto. Un porcentaje que implica a casi la mitad del electorado madrileño. Una parte de la población que parece adorarla. Se contrapone a otro sector, también de dimensiones considerables, al que la presidenta en funciones no despierta una gran simpatía. Lo que está claro es que Ayuso no pasa desapercibida. Ni para bien, ni para mal.Para aquellos a los que les gusta, no se tienen que conformar solo con verla y escucharla a través de los medios de comunicación. Ahora, también pueden llevarla puesta. Ayusers, llega Ayushop. Una tienda digital en el que se pueden comprar camisetas, sudaderas, polos y bolsas de tela. Todos con una particularidad: la candidata popular es la protagonista. En el catálogo se pueden encontrar prendas con un boceto de su rostro. Incluso, con seis caras, incluida la boca mustia. También se puede optar por portar en la vestimenta alguna de sus frases. Hay ropa con su "A Madrid se viene a que te dejen en paz" o con el lema de la campaña electoral "Comunismo o libertad". Las opciones son amplias. Los precios van desde los 15 euros de una bolsa de tela hasta los 33 euros de una sudadera. Se ha tenido que ampliar el stock de algunos productos después de que se agotase la primera remesa. Se trata de aquellos que tenían cosido el lema "Comunismo o Libertad" o la bolsa "¿Qué Ayuso eres hoy?", en la que aparece la política madrileña sextuplicada. "Estamos muy contentos de haber logrado poner todo esto en marcha en un tiempo récord y emocionados con la respuesta tan maravillosa que nos estáis dando todos los amigos y clientes de AYUSHOP”, agradecen los creadores de la marca.Tras esta oda a la candidata popular se encuentran Fernando y Pablo. El primero aporta su capacidad de organización. El segundo es el encargado de diseñar los dibujos plasmados en la ropa. Dos miembros más del club de fans de la presidenta en funciones. "Detrás de este pequeño proyecto estamos Pablo y Fernando, dos amigos madrileños, amantes de la libertad, admiradores de Isabel Díaz Ayuso, concienciados de lo que significa el 4 de mayo, movilizados como cualquier votante y, al igual que todos nuestros adorables clientes, con un gusto muy chic", aseguran en la web."Puede ser que, si vendemos ropa y la hacemos con inspiración política, nos veáis como una especie de Amancios del agit-prop. Pero nada más lejos de la realidad", se apresuran a señalar. Sin embargo, el Fernando de Ayushop es Fernando Lázaro, concejal del PP de Getafe. Así lo indica el portal del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde se anotan los titulares de los dominios web. El político de esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid es el propietario de Ayushop.es.Un concejal pendiente de un juicio oral tras ser imputado por corrupción. La Fiscalía pide para Lázaro y otra exconsejera del PP ocho años de inhabilitación tras haber promovido la rehabilitación de un teatro de la ciudad para evitar los controles que obligaban a convocar un procedimiento de concurso público. El Pleno municipal de Getafe pide su dimisión, aunque el edil se niega a irse y ha presentado un recurso para no tener que pasar por los tribunales.Su último paso ha sido comercializar el rostro de la candidata al sillón de la Puerta del Sol. Se desconoce si Ayuso ha dado permiso a los creadores de Ayushop para sacar beneficio económico de su imagen. Al menos, los ayusers estarán contentos. Tienen muñeco y ahora camiseta para el 4 de mayo. Ayusomanía en estado puro.

