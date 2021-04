https://mundo.sputniknews.com/20210415/hana-jalloul-a-sputnik-el-4-puede-haber-sorpresas-angel-gabilondo-puede-pactar-a-dos-manos-1111194712.html

Hana Jalloul a Sputnik: "El 4 puede haber sorpresas. Ángel Gabilondo puede pactar a dos manos"

Hana Jalloul Muro (Zaragoza, 1978) es, además de política, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el campo del terrorismo internacional. Fue

Hana Jalloul Muro (Zaragoza, 1978) es, además de política, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el campo del terrorismo internacional. Fue secretaria de Estado de Migraciones en el Gobierno de España entre 2020 y 2021, cargo que abandonó para ser la número dos en las listas del PSOE junto al candidato Ángel Gabilondo en las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid. Jalloul habla con Sputnik sobre los posibles pactos para formar Gobierno después de los comicios y no descarta que su partido pueda pactar con todos, incluido Pablo Iglesias, a pesar del veto inicial de Ángel Gabilondo que aseguró que no pactaría "con este Pablo Iglesias" y que su partido huye de los extremismos. Ahora, Jalloul no descarta ningún pacto, incluso con el PP de Díaz Ayuso. Sobre su polémica propuesta en torno a la fiscalidad y subida de impuestos, la socialista confirma que no habrá subida para nadie, tampoco para las rentas más ricas.—Las últimas encuestas del CIS os dan un peor resultado y auguran mayoría absoluta a Ayuso con Vox. ¿Cómo habéis recibido esta noticia?—Nosotros estamos superanimados. Quiero decir, que eso solo se puede saber el día 4. Confiamos en los resultados finales de las urnas siempre. Porque muchas veces las encuestas, cierto es que animan o desaniman, pero nosotros no dependemos mucho de eso, porque los resultados en las urnas han demostrado que pueden ser muy contrarios a lo que dice una encuesta, y en eso confiamos.—¿Cuál es su impresión estos días cuando está yendo a hacer campaña por los pueblos de Madrid? ¿Qué le dicen los madrileños a los que se encuentra?—Pues los madrileños están bastante preocupados. Hemos visto a muchas personas mayores y es preocupante los datos de víctimas en las residencias de ancianos. Es un récord, más de 6.000 personas muertas y hay récord de contagios, récord de ingresos en UCI, de fallecidos en comparación el resto de España.Yo creo que la población es consciente de eso y les preocupa. Y sobre todo les preocupa la vacunación. La vacunación, que no se ha hecho de forma ordenada. Como bien sabes, aquí en Madrid la vacunación se ha hecho centralizada desde el Zendal, que está a muchos kilómetros de la población, sobre todo de los cinturones del sur. Les cuesta mucho llegar, algunos no pueden, algunos tienen discapacidad o alguna incapacidad para poder ir, esperar colas donde tampoco hay mucha distancia de seguridad…La vacunación debería hacerse en los centros de salud y reforzar la atención primaria.Como bien sabes, se dejó de vacunar durante la Semana Santa y se dejó de vacunar a más de 45.000 personas. Las personas nos preguntan mucho por eso. Están preocupadas por la vacunación.—¿Qué harían ustedes con el Zendal? ¿Lo cerrarían?—No, yo no creo que cerráramos el Zendal. No podemos cerrar una instalación que ya está hecha, sino gestionarla de manera eficaz y eficiente. Por ejemplo, se ha movido a población de algunos distritos o algunos barrios al Zendal, haciendo que tengan también que recorrer muchos kilómetros o largas distancias. Lo que nosotros haríamos sería gestionarlo bien, reforzar los centros de atención primaria, que es lo que hay que hacer para no mover a la población a distancias tan lejanas.También hay que reforzar los contratos de los sanitarios... Tenemos varias medidas. Lo que hay que hacer es gestionarlo bien, no como ahora, que está parco en recursos.—Ustedes dicen que no hacen demasiado caso a las encuestas, pero hablemos de la realidad. La realizad es que en la Comunidad de Madrid no gana la izquierda desde hace 18 años, desde aquel famoso año 2003 donde ocurrió el Tamayazo. Entonces llegó Aguirre al Gobierno y la derecha nunca más se fue. ¿Hacen ustedes autocrítica? ¿Qué están haciendo mal para que esto esté pasando?—Yo creo que las circunstancias en Madrid han venido dadas de esta manera, es verdad que como bien sabe usted, la foto política en Madrid también ha cambiado mucho, y entonces hay más partidos, no solo hay dos, sino que hay muchos más partidos en escena.Nosotros ganamos las elecciones en 2019, es que eso no hay que olvidarlo. El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones que no se ganaban hacía muchísimos años aquí en Madrid, lo que pasa que entrabas en escena con otro mapa y puzzle político. También estaba Más Madrid, estaba Podemos, estaba Vox, Ciudadanos.Pero realmente, el Partido Socialista ganó las elecciones. Tenemos que hacer una lectura muy positiva de eso. Demuestra que se buscaba un cambio. Lo que pasa es que luego las coaliciones son lo que son, vivimos en democracia y el juego político es difícil. En este caso, la derecha formó gobierno a costa de muchos principios y nosotros nos alejamos de esa foto completamente.—Ustedes ganaron efectivamente en 2019, pero, ¿de qué sirve ganar si no pueden formar gobierno de coalición? Y para estas elecciones, ¿qué pactos estaría usted dispuesta a hacer? Ángel Gabilondo ha dicho que con Pablo Iglesias no va a pactar, pero a lo mejor sería necesario para formar un gobierno progresista. ¿Qué opina usted al respecto y cuáles son sus líneas rojas? ¿Con quién pactaría y con quién no?—Pues mira, Ángel Gabilondo siempre ha dicho que no va a pactar con los extremos, o sea, que no quiere estar en los extremos. Pero puede pactar a dos manos. Cuidado, eso también es importante. Ángel Gabilondo puede pactar a dos manos.Nosotros somos un partido de izquierda que busca el consenso y la centralidad, no los discursos extremistas que no nos parecen que sean acordes. La población en Madrid está cansada, no quieren eso. Los madrileños y las madrileñas quieren un Gobierno que les de seguridad. Un Gobierno que rebaje los alquileres, un Gobierno que haga 15.000 viviendas, como ha prometido Ángel Gabilondo, en dos años. Un Gobierno que deje que los jóvenes se puedan emancipar. Reforzar la sanidad, que no se toque la fiscalidad, que es lo que vamos a hacer.Y desde luego, lo que sí sabemos es que con fuerzas como Vox no pactaríamos.—¿Y con Pablo Iglesias? ¿Usted pactaría con Pablo Iglesias?—Pues yo, ahora mismo le digo que con este Pablo Iglesias, con los extremos, nosotros no estamos, pero también tengo que decirle, como le he contestado antes a la pregunta de las encuestas, que la foto final llega el día 4. El día 4 muchas sorpresas pueden pasar. El que decide aquí es el votante. Y bueno, esperamos que haya mucha movilización y cuando llegue ese día veremos.—Y cuando hablan de “este Pablo Iglesias”, ¿a qué se refieren?—Porque no estamos en esa lógica de extremos de o socialismo, o comunismo, o libertad. Ahora mismo lo que hay que hacer es quitar la crispación. Nosotros no creemos que la espiral de violencia, ni de términos extremistas en la precampaña y en la campaña sean positivos.Porque eso genera mucho desasosiego y, además, desincentiva al votante.Nosotros estamos en los problemas reales de las personas. Es decir, en la vacunación, en la bajada del alquiler, en hacer un plan de choque para dar ayudas a PYMES y autónomos. En un plan de ayudas directas a empresas por más de 1.300 millones… Si nos dedicamos a insultarnos no es profesional.—¿Ha hablado ya de posibles pactos con las otras fuerzas progresistas? ¿Con Pablo Iglesias, con Mónica García? ¿Tienen algo prepactado?—No, no estamos ahí todavía. No se puede hablar de ningún escenario, todavía no hemos llegado a las elecciones, todavía no ha empezado la campaña. Nosotros ahora mismo estamos visitando territorios, siendo conscientes de la realidad y de las necesidades de la población madrileña.—Me llamó mucho la atención la campaña que hicieron, ese primer vídeo que se hizo viral de Ángel Gabilondo, donde haciendo alusión a una famosa canción de Loquillo, hablaba del candidato "soso, serio y formal". ¿Por qué esa campaña? ¿Creen que reivindicar el papel de soso puede atraer votantes?—Más que soso es sosegado, digo yo siempre. Pues mira, es importante reivindicarlo. Porque estas grandes virtudes hay que ponerlas sobre la mesa. Necesitamos a personas serias, formales, que hagan política seria. Ángel representa todo lo que es la generosidad del escuchar y la seriedad. Los ciudadanos, cuando le ven, y yo lo veo y lo vivo ahora en la calle, piensan que es una persona formal. El ciudadano demanda eso, no personas gritando, o que un día dicen una cosa y al otro día cambian de opinión, no. Él es una persona coherente en su discurso siempre y eso da mucha seguridad al votante.A él, el insulto y el descaro no le representan. Es una persona que ha sabido ganar y perder elecciones. No grita y ama el consenso y el respeto.—A pesar de que ahora lo que se lleva en política es precisamente lo contrario, la estridencia.—Nosotros estamos en contra de la antipolítica de este tipo. La estrategia de la estridencia, ¿trae buenos resultados? Esta estridencia que estamos viviendo en el Parlamento madrileño, que hemos vividos estos dos últimos años, ¿qué ha traído?¿Un plan de vacunación serio? No. ¿Ha traído el abaratamiento de los alquileres para jóvenes? No, al revés, lo ha encarecido. Los chicos jóvenes, hoy en día, para poder tener una habitación, alquilarla, se gastan el 40% del sueldo. Y si es una vivienda, el 110% del sueldo.—¿Y cuál es su papel, Hana, como número dos del PSOE de Madrid? Usted que viene de la política nacional…—Bueno, yo soy el número 2 de la lista, acompaño este proyecto con mucha ilusión y con ganas de hacer muchas cosas. Espero que podamos gobernar, confío en que podamos gobernar y bueno, pues estoy ahora mismo apoyando la candidatura de Ángel Gabilondo para el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.—Dicen que estas elecciones son en clave nacional. ¿Usted también lo cree así?—Yo creo que si lo dicen porque el presidente está presente, hay que decir que el presidente está presente en otras elecciones, porque es el secretario general del Partido Socialista y está porque debe estar.Nosotros consideramos que es positivo que nos apoye, que esté con nosotros.Lo que pasa es que claro, Madrid preocupa a España y le preocupa a él. Madrid preocupa porque Madrid tiene las tasas de ingreso en UCI más altas, los datos son demoledores. La incidencia acumulada a 14 días es de 324 casos en comparación con 182, que es la media de España. La ocupación en UCI ha llegado al 39,3% en comparación con el 20,5% de toda España. Los fallecidos en los últimos siete días, un 25% del total de España. 76 personas. En Cataluña, por ejemplo, 18. O sea, que asustan, esas cifras asustan.—El tema es que Pedro Sánchez está respondiendo personalmente cada día a Díaz Ayuso. ¿Por qué es Pedro Sánchez el que está respondiendo a Díaz Ayuso y no lo hace Ángel Gabilondo?—Yo creo que la persona que está a diario todos los días respondiendo a Isabel Díaz Ayuso es Ángel Gabilondo. Lo veo porque voy con él. Él hace declaraciones en todos los territorios a diario y está en entrevistas, en radio, en televisión. O sea, que no, para nada. Yo no lo veo así.—¿Qué os dice Pedro Sánchez? Imagino que os llamará por teléfono, os mandará algún mensaje de apoyo. ¿Qué os dice?—El presidente siempre nos apoya a todos y apoya el proyecto de Ángel al 100%. Estamos trabajando en todos los temas de la campaña entre todos y en equipo.—Y sobre los impuestos… Dice Ángel Gabilondo que no va a subir impuestos a nadie, ni siquiera a las rentas más ricas… ¿Va a ser así?—Madrid va a entrar ahora en una etapa excepcional, en un Gobierno excepcional, con medidas excepcionales. Como bien ustedes saben, nosotros creemos que es una irresponsabilidad lo que hizo Isabel Díaz Ayuso de convocar las elecciones así de repente, y nosotros tenemos claro que en estos dos años, si gobernamos, no vamos a tocar la fiscalidad.—¿A los ricos tampoco?—A nadie. No vamos a tocar los impuestos.—Usted es ex secretaria de Estado de Migraciones. En estos momentos tenemos la mayor ola migratoria en Canarias desde hace más de una década y miles de personas continúan atascadas en las islas. Gran parte de esas personas quieren venir a la Península, muchos a Madrid. ¿Cómo van a tratar el tema de la migración si llegan a gobernar?—Pues mire, yo ya no soy secretaria de Estado de Migraciones, pero es un trabajo que he desempeñado, ciertamente, de manera responsable y feliz. Ha sido un trabajo que me ha gustado mucho.Sé que la situación está siendo un poco complicada ahora porque han llegado algunas pateras en los últimos meses, pero se está gestionando yo creo que bien y con responsabilidad, y sobre todo, que todas las personas que tienen criterio de vulnerabilidad son trasladadas a la Península.—Lo que le pregunto es qué harían desde Madrid para Madrid. Porque muchas de esas personas vienen aquí también y no se les dan soluciones.—Las personas con mayoría de edad son acogidas por el sistema de acogida que es de competencia nacional, del Estado. Los menores sí son responsabilidad nuestra, responsabilidad de la Comunidad de Madrid.Sabe usted que yo como secretaria de Estado di permiso de trabajo a menores no acompañados en este país, y ahora estamos trabajando en la reforma del reglamento. Cambiaríamos totalmente el sistema de menores no acompañados en Madrid. Trabajaríamos mucho en mejorar los centros, en hacer mucha política inclusiva.—Si ustedes ganan el 4 de mayo y consiguen pactar un gobierno progresista, ¿que será lo primero que harán cuando tomen posesión?—¿Lo primero, lo primero? Hay tantas cosas que hacer en la Comunidad de Madrid… Primero un plan de vacunación urgente, ordenado y adecuado a lo que necesitan los madrileños y las madrileñas, reforzar los centros de atención primaria vital, y sobre todo el tema de la vivienda para la gente joven.Como bien sabe usted, Ángel Gabilondo ha dicho que vamos a trabajar mucho para prohibir tajantemente que la vivienda pública sea vendida a fondos buitres. La destinaremos cien por cien a vivienda social. Y estas son las primeras medidas que queremos. Un plan de ayuda de 1.300 millones a empresas, construir 15.000 viviendas en dos años y dar ayudas directas.—¿Y van a limitar los alquileres? Porque ese es uno de los escollos con la ley de Vivienda a nivel nacional. Unidas Podemos quiere poner límites a los precios del alquiler y el PSOE por el momento no.—Nosotros lo que vamos a hacer, de entrada, en lo que es nuestra competencia, es limitar. Lo que vamos a limitar, desde luego, prohibir, es la venta de vivienda pública a fondos buitre.—¿Y los alquileres?—Los alquileres, yo creo que trabajaremos por bajarlos para que nuestros jóvenes puedan tener acceso, y por eso queremos construir 15.000 viviendas para vivienda social, para que sean mucho más baratas y puedan acceder los jóvenes. Eso es en lo que estamos ahora. Más adelante no sé cómo iremos progresando. Pero esas son las medidas que queremos poner según entremos.

