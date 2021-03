https://mundo.sputniknews.com/20210315/terremoto-politico-en-espana-con-consecuencias-imprevisibles-por-las-elecciones-en-madrid-1109966954.html

Terremoto político en España con consecuencias imprevisibles por las elecciones en Madrid

Madrid votará el 4 de mayo en unas elecciones que se plantean en clave nacional. La última sorpresa llega con la decisión de Pablo Iglesias de dejar su cargo...

Si parecía que Madrid ya había tenido suficientes "sustos" con el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de adelantar las elecciones en la región para dentro de un mes y medio, la noticia del día llegaba con el anuncio realizado a través de un vídeo por Pablo Iglesias que informó de que deja el Gobierno y su cargo como vicepresidente (una salida que se hará efectiva el 20 de abril, día en el que comienza la campaña electoral), para disputar la presidencia de la CAM.Una decisión que, según los expertos, puede sonar un tanto desesperada y como el último recurso de la formación morada de conseguir competencia, estatus y votos en una región donde desde hace tiempo no consiguen convencer, y prácticamente se había convertido en un partido marginal donde había dudas, incluso, de que llegasen a entrar en el Parlamento el próximo mes de mayo, especialmente desde la escisión de un sector díscolo con Íñigo Errejón a la cabeza y la formación del partido Más Madrid.Para el politólogo y sociólogo Andrés Villena, "Madrid es un teatro de operaciones económicas, de contrataciones y adjudicaciones empresariales donde hay que estar", sostiene en entrevista con Sputnik. Con esta decisión se modifica el cariz de la lucha en Madrid, el destino de Unidas Podemos y el futuro de la legislatura también a nivel nacional, puesto que este anuncio abre una crisis política severa en la estabilidad del Gobierno central."En política hay que tener valentía para dar las batallas que hay que dar", ha señalado Iglesias en su comunicado, que además ha ofrecido a Más Madrid acudir juntos a las urnas, e incluso realizar unas primarias con Mónica García en caso de que ella quiera optar a encabezar la lista de unidad.Madrid va a las urnas, ¿y ahora qué?La justicia ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso y mantiene las elecciones anticipadas en Madrid para el próximo 4 de mayo. Unas elecciones imprevistas, precipitadas y pautadas para el primer martes de mayo, día laborable.Votar un día entre semana y no un domingo es algo raro, pero no imposible o desconocido en España. Si se analiza la historia de convocatorias electorales en democracia, tanto las de 1977 como las de 1979 y 1982 fueron entre semana. No hay ninguna ley que obligue a hacerlas un domingo, más allá del acuerdo social implícito de facilitar el voto a los ciudadanos.Está por ver, de hecho, cómo será la participación de los madrileños en las urnas en mitad de las restricciones por la emergencia sanitaria y con un adelanto electoral tan poco previsible. Votar en un día laborable, además, dificulta la logística de las familias, que para empezar, y en el caso de contar con niños en casa, tendrán que pensar qué hacer con ellos ante el cierre de los colegios para habilitarlos como centros electorales.En cualquier caso, y de acuerdo al Real Decreto 605/1999 del 16 de abril, los trabajadores, en caso de querer ir a votar, pueden hacerlo por ley sin que su decisión afecte a su jornada laboral. Es su derecho como ciudadanos y la legislación recoge que la Administración del Estado o las Comunidades Autónomas y las administraciones públicas deben tomar las medidas pertinentes para que los que trabajen el día de la jornada de las elecciones puedan "disponer de un horario laboral de hasta cuatro horas libres" y además esas horas tienen que ser remuneradas.Para el politólogo Javier Gil, profesor de la Universidad Comillas de Madrid, "hay muchos problemas estructurales en España, cuestiones urgentes que provocan el cansancio de los españoles frente a la clase política", señala en entrevista con Sputnik. "Hay un paro juvenil del 41%, seguimos en pandemia, con una cuarta ola a la vista… Aún así estimo que la gente acudirá a las urnas porque hay interés, aunque con limitaciones por el coronavirus y el miedo al contagio. Auguro una participación superior al 50%, pero para nada nos acercaremos a cifras pasadas con un 70% del voto", asegura.En Cataluña, la participación para las elecciones del 14 de febrero tuvo una caída histórica de más de 25 puntos.Cronología de un efecto mariposaAyuso reaccionó a la moción de censura a su partido en Murcia y el efecto mariposa hizo el resto. Se asustó, apareció en televisión, rompió con su socio de gobierno en Madrid a través de los medios de comunicación y en directo; y no hubo hoguera de confrontación posible entre la presidenta de la Comunidad y el vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado, que no ocultó su estupor ante los acontecimientos que se le vinieron repentinamente encima. Tremendo papelón, y en mitad de la pandemia.Votar con coronavirus en una de las comunidades más afectadas de España a nivel de contagios tampoco supone tarea fácil a la hora de organizar unos comicios y movilizar a la población para convencerles, además, de que deben ir a las urnas.De hecho, tirando de hemeroteca, Isabel Díaz Ayuso se descubre contradictoria. Una semana antes de que se celebrasen las elecciones en Cataluña el 14 de febrero, la presidenta señaló en una entrevista que esos comicios le parecían una "irresponsabilidad", fue muy crítica ante su convocatoria con el Gobierno central de Pedro Sánchez y señaló ante la pregunta del periodista "¿Qué le hubieran dicho a usted si en la tercera ola convoca unas elecciones porque se ve favorita?", "Insensata, tipa peligrosa… Lo de siempre", respondió entonces sin pestañear.Poco más de un mes después de esas declaraciones, Díaz Ayuso da un giro de 180 grados y convoca unas elecciones anticipadas en Madrid porque quiere gobernar en solitario y con una mayoría holgada, sin la necesidad de pactar con Ciudadanos, que en más de una ocasión, y de dos, le ha supuesto quebraderos de cabeza con los que la presidenta no está acostumbrada a lidiar.Pero el órdago Ayuso pone en jaque a su partido, el PP, envuelto además en el peor escándalo político de su historia reciente ante las declaraciones explosivas del extesorero Luis Bárcenas cuyo juicio está celebrándose estas semanas en la Audiencia Nacional; y el liderazgo de Pablo Casado, que no contaba con este breaking news y para el cual no parece estar preparado. Las elecciones en Madrid se leen en clave nacional y los resultados pueden confrontar a ambos líderes incluso de cara a un ascenso interno de la presidenta, que apuesta por la derechización del PP y el pacto con VOX."Seguro que Ayuso sube en votos, pero habrá que ver cuánto; y luego hay que ver también cómo será la movilización de la izquierda en Madrid", sin duda un punto importante a tener en cuenta sobre todo después del bombazo de Iglesias.Por su parte, y sobre el liderazgo de Pablo Casado, para el experto, el líder nacional de los populares "nunca ha estado cómodo en el liderazgo. Desde que asumió la dirección ha habido más sombras que luces. En Cataluña y País Vasco se estrellaron y en Galicia gana, pero su rol en esa comunidad fue cero patatero. En Galicia, la campaña fue de Feijóo y fue una victoria muy de Feijóo".Para el politólogo se abrirá sin duda un debate interesante entre los populares porque Ayuso no tiene inconveniente en gobernar con VOX (en la mañana del lunes 15 de marzo, la presidenta Ayuso señaló en un plató de televisión que "cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien y que estás en el lado bueno", y posteriormente y ante el anuncio de Pablo Iglesias su primera reacción fue un tuit en el que decía: "Comunismo o Libertad". Lo que vino después fue una declaración para la historia y la hemeroteca tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno madrileño: "España me debe una. Hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa"), pero Pablo Casado ha dicho "que no quiere saber nada de ellos". La batalla es más ideológica que nunca y los extremos parecen determinar unas elecciones muy reñidas.Además, según Gil, la líder de los populares en Madrid, si bien ha sufrido una campaña fuerte en su contra por parte de varios sectores y medios de comunicación que la pintan como una persona escasamente preparada e irracional, hay que tener en cuenta y no subestimar a su entorno, "con gente potente que la rodea, como Miguel Ángel Rodríguez, que lleva mucho tiempo en política y fue el personaje que convirtió a José María Aznar en el líder nacional que fue, dando el salto desde la política regional gracias a su estrategia".¿Qué piensa Díaz Ayuso para convocar elecciones anticipadas y qué dicen los sondeos?Díaz Ayuso convoca anticipadamente unas elecciones sorpresa en pro de la "estabilidad", o como se lee entre líneas: para tratar de conseguir una mayoría absoluta sin depender de Ciudadanos o del partido de la ultraderecha. "No me han dejado gobernar unos y otros y ahora quiero mi propio proyecto", señaló en una entrevista de radio. La conclusión es que si Ayuso gana en Madrid será una victoria suya, atribuida únicamente a su estrategia "arriesgada"; y si pierde, se le atribuirá el fracaso a Pablo Casado, que ahora más que nunca necesita no perder Madrid, pero ¿a costa de qué?En cualquier caso, los primeros sondeos no parecen muy halagüeños para el proyecto de "estabilidad" de Ayuso.Según una encuesta de NC Report publicada por el diario La Razón, PP y Vox sumarían 65 diputados y el bloque de la izquierda 63. Para gobernar en solitario, el PP necesitaría alcanzar la mayoría absoluta de 69 diputados. Ciudadanos, envuelto en su peor crisis de los últimos años desde que Albert Rivera abandonara la formación naranja, se hunde y los sondeos les auguran apenas un 5% del voto, situándoles en la delgada línea roja en la que desaparecería su representación en la Asamblea madrileña.El PP sumaría 16 escaños más que los obtenidos en 2019 y los naranjas perderían 18, pero eso no bastaría para conseguir el propósito de Díaz Ayuso, porque necesitaría contar con VOX y que Ciudadanos se abstuviese para su investidura, algo que no parece muy probable dadas las circunstancias de confrontación política entre ambos partidos y en unos días donde es noticia que altos dirigentes del PP estarían enviando mensajes de WhatsApp a militantes de Ciudadanos para que se vayan a sus filas, según ha revelado la Cadena Ser."Abrimos las puertas a todos los militantes, dirigentes y simpatizantes de Cs de esta casa común del centro derecha, a aquellos que quieren seguir trabajando por una España unida, solidaria, próspera y en libertad", diría parte de este mensaje.La campaña de acoso y derribo ya habría tenido las primeras consecuencias. Otro bombazo político y noticioso del día fue la dimisión de Toni Cantó, el que hasta ahora fuera el portavoz de los naranjas en la Comunidad Valenciana, muy crítico con la gestión de Arrimadas. Cantó renuncia a su acta de diputado, ha señalado que está "triste y cabreado" y ha pedido que Ignacio Aguado no vaya a las elecciones de Madrid como líder de Ciudadanos, sino que se alíe con el PP en una candidatura común.Por su parte, el que fuera secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, también anunció unas horas antes y a través de sus redes sociales que se iba y que fichaba por el Partido Popular.Ciudadanos, que nació para disputar el centro derecha al PP, nunca ha contado con un electorado fiel, especialmente desde que dio el salto a la política nacional desde su origen en Cataluña y según se ha constatado en las últimas elecciones celebradas recientemente en esta comunidad autónoma, donde los naranjas pasaron de ser los más votados en 2017 a perder 30 escaños. Caída estrepitosa de la que todavía no se han recuperado, por lo que las elecciones en Madrid llegan en el peor momento para la formación y con el liderazgo de Inés Arrimadas en entredicho.Además, según los últimos datos del CIS, el 83,2% de los electores que declararon haber votado a Ciudadanos en las elecciones generales de 2019, cuando Albert Rivera todavía era el líder nacional del partido, reconocieron también que de cara a nuevos comicios, optarán por un partido u otro dependiendo del momento político y que toman su decisión cerca de la fecha para acudir a las urnas. Solo el 3,7% de los encuestados aseguraron ser fieles a Ciudadanos en cualquier circunstancia.Las claves de la decisión judicial que confirma las elecciones el 4 de mayoHabía mucha inquietud (y nervios) por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras las medidas cautelares solicitadas por la Asamblea de Madrid en el recurso que interpuso el viernes 12 de marzo. Finalmente, el TSJM ha desestimado dicho recurso y ha fallado a favor de celebrar las elecciones en la CAM.Los nervios y la incertidumbre venían porque los magistrados debían decidir sobre el embrollo político en el que la comunidad entró desde que Ayuso anunciara el adelanto electoral el miércoles 10 de marzo, e inmediatamente después Más Madrid y el PSOE declarasen haber interpuesto sendas mociones de censura a la presidenta. Según la ley, si las mociones se registraron en la Asamblea antes que la decisión de disolver el parlamento para la convocatoria de comicios, la decisión de Ayuso no tendría validez; y viceversa.El fallo del TSJM recoge en su auto que la presidenta de la Comunidad de Madrid firma a las 12:25 horas el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid, y que veinte diputados de Más Madrid presentan una moción de censura a las 13:03. Posteriormente, a las 13:07, lo harían 37 del grupo parlamentario socialista.La sentencia no era firme y la Asamblea de Madrid podía presentar un recurso en un plazo máximo de cinco días frente a la misma sala que ha dictado la resolución, pero ha decidido no hacerlo así que no queda ninguna duda sobre la celebración de elecciones en el plazo previsto.Ya se puede pedir el voto por correoY mientras no paran de sucederse acontecimientos en lo que ha comenzado como una precampaña frenética para estos comicios, la maquinaria avanza porque el tiempo apremia y Correos ya ha anunciado a través de su página web que ya se puede pedir el voto por esta vía y hasta el próximo 24 de abril.En la página web se especifican los requisitos para solicitar el voto electrónico y los pasos a seguir. Es imprescindible contar con un certificado DNI electrónico o un certificado digital válido y una vez realizada la solicitud no se podrá votar de manera presencial.Unas elecciones cada vez más polarizadasLa decisión de Pablo Iglesias y la situación crítica de Ciudadanos, que no parece remontar y cuyo momento presente se asemeja (de manera preocupante) con la historia del extinto UPyD (en 2015 llegó el batacazo del partido de Rosa Díez y la explosión hacia arriba del Ciudadanos de Albert Rivera y ahora los naranjas están sufriendo en carne propia lo que los magentas padecieron cuando los naranjas les disputaron con éxito el centro político), plantean unos comicios en Madrid más polarizados que nunca. Que Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado o incluso José Luis Martínez Almeida hayan pronunciado en sus respectivas intervenciones públicas la palabra "comunismo" planteándola como la alternativa de la izquierda a la "libertad" que ellos representan no es casualidad. Las cartas están echadas y en la contundencia de los extremos estará la victoria de la decisión final.Según el experto Andrés Villena, "las elecciones se plantean como un plebiscito de dos ideologías que se medirán en clave territorial", aunque no entra a valorar si la decisión del vicepresidente segundo de abandonar el Gobierno central es o no irresponsable.En cualquier caso, el politólogo cree que es difícil señalar a un único responsable de la complejidad política que vive España como consecuencia del anuncio del adelanto electoral en Madrid, y a su juicio cree que "las elecciones no deberían haber tenido lugar en la medida en la que hay urgencias más necesarias". Se refiere a la gestión de la pandemia, el miedo a una más que probable cuarta ola, si habrá o no suficientes vacunas para todos en los próximos meses y la crisis económica histórica en la que está sumido el país.Aspectos imprescindibles a tener en cuenta y de lo que hablan y se preocupan los ciudadanos de a pie de manera urgente en su día a día, pero que no parecen tener muy en cuenta desde la clase política. Una brecha entre "los de arriba y los de abajo" que se acrecienta en clave vertical y que podría pasar factura en las urnas el próximo mes de mayo. Una alta abstención y una comunidad como Madrid ingobernable sería un fracaso para todos con consecuencias impredecibles para el bienestar de los ciudadanos.

