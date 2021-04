https://mundo.sputniknews.com/20210409/el-dos-de-mas-madrid-a-sputnik-para-el-pacto-de-izquierdas-tendremos-que-hacer-de-tripas-corazon-1110967075.html

El dos de Más Madrid a Sputnik: "Para el pacto de izquierdas tendremos que hacer de tripas corazón"

Pablo Gómez Perpinyà (Pozuelo de Alarcón, 20 de noviembre de 1989), es el portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid desde 2019. Dirigió la campaña electoral de Más Madrid en las elecciones de 2019 (aquella campaña del reguetón "Con Errejón a fuego") y actualmente ocupa el puesto número dos en las listas de su partido para las elecciones del 4 de mayo. Gómez Perpinyà es graduado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Carlos III y tiene una larga trayectoria en diversos movimientos vecinales y estudiantiles y el 15M. Sputnik charla con él sobre las perspectivas de Más Madrid de cara a las elecciones adelantadas del mes de mayo y los posibles pactos con otros partidos de izquierdas. Las últimas encuestas publicadas por el CIS les auguran un 14,8% de los votos y 20 diputados, lo que les situaría como tercera fuerza política en la región con Vox pisándoles los talones. — ¿Cuánto le ha subido la moral la última encuesta del CIS? — Intentamos tomarnos las encuestas en general con cierta distancia, cuando no dan tan bien y cuando dan bien, como efectivamente ha dado esta del CIS. Indudablemente, esta última del CIS y las que se han ido publicando en las últimas semanas nos vienen a decir que Más Madrid está creciendo, que Más Madrid está ayudando a empujar al bloque progresista hacia arriba y que conforme pasa el tiempo y cada vez más madrileños y más madrileñas, conocen a nuestra candidata, a Mónica García, la voluntad de los madrileños por votarnos aumenta. Y yo creo que eso es una sensación muy importante de crecida. Todavía quedan tres semanas y nosotros desde luego que no renunciamos nada. Creemos que hay partido y creemos que hay una oportunidad histórica para que la Comunidad de Madrid tenga la primera presidenta médica en toda la etapa pos COVID del mundo. Yo creo que sería un mensaje maravilloso de Madrid hacia el mundo. Hemos aprendido la lección y vamos a poner como cabeza en nuestro gobierno a una médica.— Las encuestas os dan como tercera fuerza política. ¿Realmente os esperabais esto cuando os separasteis de Unidas Podemos? Porque estáis por encima de ellos ahora mismo…— Nosotros somos una fuerza independiente, no nos sentimos herederos de ninguna otra fuerza política. De Más Madrid forman parte gentes con trayectorias totalmente diferentes. Gente que viene de militancias en algunas organizaciones, en partidos, y gente que proviene de la sociedad civil, del movimiento ecologista o del movimiento feminista. Digamos que no nos sentimos herederos directamente de ninguna organización. Dicho esto, bueno, evidentemente nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos hecho en la Asamblea de Madrid en este tiempo. Yo creo que es evidente que Más Madrid es un partido que, digamos, no se ha puesto en marcha para estas elecciones, sino que veníamos haciendo ya un trabajo en Madrid, en la Asamblea de Madrid, que es donde se hace la política para todos los madrileños. Y este trabajo lo veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, con Mónica García como punta de lanza de esa oposición frente a Isabel Díaz Ayuso, incluso cuando algunos otros partidos no tenían muy claro qué tipo de oposición había que hacer. Quizás tenían más dudas, estaban más dubitativos, y estaban a lo mejor priorizando otro tipo de cuestiones. Nosotros, de Más Madrid lo tuvimos claro desde el primer día: hay que apostar por Madrid, precisamente ahora, que Madrid está gobernado por Isabel Díaz Ayuso, no podemos dejar solos a los madrileños y lo que hicimos fue ponernos manos a la obra desde el primer momento. Yo creo que los resultados que están saliendo en las encuestas de las últimas semanas, precisamente lo que pone en evidencia es que el trabajo, la constancia, la dedicación y sobre todo la lealtad con los madrileños, siempre se termina viendo recompensada con la gente en este caso.— ¿Y es viable el pacto PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, teniendo en cuenta que hay veto por parte del candidato del PSOE a Pablo Iglesias? — Lo hemos dicho con mucha claridad. Yo creo que no está el horno para vetos, y nosotros evidentemente tenemos un primer objetivo que consiste en desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. Pero también tenemos un segundo objetivo y es que haya en la Comunidad de Madrid un Gobierno progresista. Y eso, seguramente nos obliga a las diferentes fuerzas progresistas a priorizar el objetivo principal sobre las legítimas diferencias que tenemos. Creo que la situación que estamos viviendo en Madrid en estos momentos exige un esfuerzo extraordinario y nosotros, desde Más Madrid, lo tenemos absolutamente claro y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para que sin vetos, con diálogo, respetando las diferencias, podamos ser capaces de lograr ese objetivo de desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol.— ¿Pero habéis hablado con Gabilondo de esto? En plan, "Oye, Ángel, los vetos no, ¿eh?" Porque es Gabilondo el que lo dice, no vosotros. Seríais el partido bisagra, quizás, el mediador entre PSOE y UP.— Hemos hablado muchísimo con absolutamente todos, porque precisamente en la Asamblea de Madrid, hemos trabajado conjuntamente. Nosotros no nos vemos como bisagra de nada. Nosotros concurrimos a las elecciones para ganar, que eso es lo más importante.No tenemos que tener la función de convencer a ninguna de las fuerzas progresistas de ninguno de estos elementos, porque yo estoy absolutamente convencido de que el día que tengamos que formar gobierno, yo creo que las diferencias y las preferencias de cada uno dejarán paso a lo verdaderamente importante. Yo creo que poco a poco, quien no lo tenía muy claro, poco a poco lo va teniendo cada vez más claro. Esto no va de nombres propios, si no va, en definitiva, de que las organizaciones progresistas en Madrid puedan arrimar el hombro para conseguir el objetivo, que yo creo que todos los votantes progresistas, con independencia de la formación a la que vayan a darle su voto, quieren: que haya un gobierno alternativo en Madrid. Y eso nos va a obligar, seguramente, a hacer un poco de tripas corazón, cada uno a guardarnos un poquito las reservas o los matices que podamos tener para el objetivo común. — Ahora mismo, ¿Íñigo Errejón y Pablo Iglesias se hablan entre ellos?— La verdad que desconozco estas cuestiones de ámbito personal, pero lo que en estos momentos le importa a la inmensa mayoría de los madrileños es que en este caso, Más Madrid, pueda tener una conversación política saludable, tanto con Unidas Podemos como con el Partido Socialista, y como con todos aquellos partidos que vayan a ser necesarios para propiciar ese cambio de gobierno en la Comunidad Madrid. Eso es lo que nos exige la ciudadanía y eso es lo que nosotros vamos a garantizar.— ¿Pero ellos podrían hacer política juntos en caso de que haya un tripartito?— Yo creo que esa es una pregunta que seguramente tendrían que hacérsela a ellos. Yo lo que sí que tengo absolutamente claro es que por parte de Más Madrid y, desde luego, por parte de mi compañero Íñigo Errejón, el orden de prioridades está absolutamente claro. Nuestra lealtad y nuestra prioridad está con el conjunto de los madrileños, como lo ha estado desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Y así va a seguir en el futuro. Y nosotros estamos dispuestos a ser flexibles, a ser generosos y hacer todo cuanto esté en nuestra mano para garantizar un gobierno de cambio. Y esperamos y animamos al resto de fuerzas a que hagan precisamente ese esfuerzo que yo creo que es lo que nos exigen los madrileños en estos momentos.— ¿Qué le parece el paso que dio Pablo Iglesias, que dejó la Vicepresidencia del Gobierno para venir a competir a la Comunidad de Madrid? — Yo, en general, cuando me preguntan sobre la política interna de otras organizaciones, ya sea del Partido Socialista o de Unidas Podemos, mi respuesta siempre va a ser la misma: respeto. Respeto a su proceder interno, respeto a sus decisiones y desearles toda la suerte del mundo. Más allá de eso, yo lo que quiero es que el día 5 de mayo, con los compañeros de Unidas Podemos, con los compañeros del Partido Socialista, seamos capaces de sentarnos en una mesa, poner encima de la mesa aquellas cosas que nos unan y garantizar que haya un gobierno progresista y de cambio para la Comunidad de Madrid. El resto de cuestiones, los medios por los que cada organización concurra a las elecciones, lo hagan con una mujer al frente, lo hagan con un hombre al frente, como es el caso del PSOE o Unidas Podemos, lo hagan con una persona de un perfil o lo hagan con otra, nosotros los respetamos. Hablaremos con quien decida las organizaciones que hay que hablar. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y esperamos que el resto pueda hacer el suyo. — ¿Y usted habría concurrido a unas primarias con Pablo Iglesias, como ofreció él en su momento a Más Madrid, y a Mónica García que dijo que no?— Yo creo que las primarias son muy saludables para que las realicen las organizaciones en su seno. Creo que es un elemento de democracia interna muy interesante, que ha venido para quedarse en la política española. Pero, naturalmente, las primarias se hacen dentro de una organización. Yo creo que nadie se imaginaría que desde Más Madrid le ofreciéramos, por ejemplo, al Partido Socialista, celebrar unas primarias con nosotros. Lo que podríamos ofrecerle al Partido Socialista o a Unidas Podemos es diálogo, predisposición a llegar a acuerdos para formar gobierno, que es lo que tenemos que hacer las organizaciones entre nosotros.Cómo formemos nuestras candidaturas, cómo elijamos a nuestros candidatos, yo creo que es una cuestión que, si queremos que haya un gobierno, de verdad, alternativo a Ayuso en la Puerta del Sol el día 5, es algo que tenemos que respetar. Hay que respetar la soberanía de cada una de las organizaciones. — ¿Qué tiene Más Madrid que no tiene Unidas Podemos? ¿Por qué un votante de izquierdas debería votarles a ustedes y no a ellos?— Yo creo que nosotros, en primer lugar, somos una fuerza política verde. Somos una fuerza política verde que se ha construido a imagen y semejanza de lo que han hecho los verdes en otras latitudes de Europa. Hay que tener en cuenta que han sido los verdes los que, en el año 2019 y el año 2020, han conseguido frenar a la extrema derecha en Austria, en Alemania, en Francia, en Bélgica. Han sido, precisamente, las fuerzas políticas verdes las que, además de poner en la agenda política las cuestiones medioambientales, se han ocupado de lo que verdaderamente importa, de lo que le duele en el estómago en estos momentos a los madrileños y las madrileñas en nuestro caso, y ellos, a lo que les dolía en el estómago a los europeos y a las europeas. Nosotros hablamos con absoluta claridad de la salud mental, tenemos el plan "Vete al médico", con el que pretendemos poner en el centro la salud mental y las excesivas listas de espera para acudir al psicólogo en la Comunidad Madrid. Hablamos del cambio climático, hablamos de la contaminación. En definitiva, somos una fuerza política que se hace cargo de las cuestiones del día a día. Además somos una fuerza política feminista, no solamente porque lo decimos en los papeles, sino porque lo llevamos a la práctica. Somos la única fuerza progresista que concurre al frente con una mujer, en este caso con una doctora de la sanidad pública como Mónica García. Somos los herederos de la experiencia institucional más avanzada, en términos de progreso, que ha habido en España en los últimos años, que ha sido el gobierno de Manuela Carmena en la ciudad de Madrid en la legislatura pasada, y ese es el capital político con el que nosotros concurrimos. — En la CAM no gana la izquierda desde el año 2013 y aquel fue el año famoso del Tamayazo… ¿Qué le pasa a la izquierda en Madrid?— En aquella ocasión, el Partido Popular compró las voluntades de los diputados para tener el poder en la Comunidad de Madrid. Parece que el Partido Popular no ha cambiado de forma de proceder, por más que hayan cambiado las caras, y de hecho, han hecho exactamente lo mismo en la región de Murcia para evitar perder el poder. Yo creo que cuando un partido se perpetúa en el poder durante dos décadas y media, que es lo que lleva el Partido Popular de Esperanza Aguirre, de Granados, de Ignacio González, de Cristina Cifuentes, y ahora también de Isabel Díaz Ayuso; la institucionalidad democrática se termina resintiendo. Estas elecciones han venido en un momento muy inoportuno, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, pero también representan una oportunidad. Hace seis meses parecía que estábamos abocados a tener que aguantar a la peor presidenta de la historia de la Comunidad Madrid hasta dentro de dos años, sin poder hacer nada para remediarlo. Hoy, tenemos una oportunidad histórica para ello. — Sí, pero ¿hacen ustedes algo de autocrítica? ¿Por qué no están gobernando? ¿Están haciendo algo mal? El CIS les da unos buenos resultados a ustedes, pero es que se los da muy buenos también a Díaz Ayuso. — Nosotros tenemos que hacer autocrítica sí, pero lo primero que hace falta es tener unos resultados y ver qué opinión tienen en la ciudadanía de nosotros. Hasta ahora hay encuestas, y las encuestas lo que nos dicen es que vamos progresando y que cada vez tenemos mayor visibilidad y que cada vez la gente quiere votar más por Más Madrid. Si lo que me preguntas es por, efectivamente, si la izquierda debería hacer alguna reflexión por el hecho de que lleve 25 años sin gobernar en la Comunidad de Madrid, a pesar de los escándalos de corrupción, a pesar del saqueo a lo público, a pesar de todo el daño que se ha hecho al sistema educativo y al sistema sanitario la Comunidad de Madrid, yo digo rotundamente sí. Claro que la izquierda tiene que hacer una profunda reflexión. Y, precisamente, Más Madrid es una organización que nace de esa reflexión. Nace para intentar enmendar lo que yo creo que han sido algunos de los problemas, algunos de los errores que ha cometido la izquierda en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Un cierto ensimismamiento con las grandes teorías y las grandes declaraciones políticas que, en definitiva, terminaban olvidándose de lo concreto, de lo del día a día, de lo que a la gente le duele en el estómago verdaderamente. Yo creo que las grandes palabras, cuando no van acompañadas de hechos y de actos concretos, se las termina llevando el viento. Y seguramente ahí es donde la izquierda más podría mejorar. — O sea, ¿ustedes creen que la movilización del voto le va a favorecer?— Naturalmente, cuanta más gente vaya a votar el día 4, yo creo que más posibilidades hay que haya un cambio de gobierno. Precisamente, por eso, Isabel Díaz Ayuso está negándose a que sea festivo el día 4, y ha querido poner las elecciones un martes, seguramente para confiar en que esa capa de trabajadores más precarizada, con más dificultades, la gente con más cargas familiares, lo tenga más difícil para ir a votar. Y de lo que se trata en esta ocasión, como casi siempre, es que la gente sencilla y trabajadora haga un sobreesfuerzo y entienda la importancia de que el día 4 hay que hay que ir a votar. Es verdad que se nos hace un poquito más difícil que al Partido Popular, pero con eso ya contamos. Es evidente que si ellos ponen las reglas del juego, pues siempre va a ser un poquito más difícil para nosotros.— ¿Y qué están haciendo ustedes para movilizar ese voto? Así, concretamente.— Pues mira, hoy precisamente hemos estado Mónica García y yo en Fuenlabrada, hemos estado visitando la Universidad Rey Juan Carlos, ya sabes, la universidad en la que Cristina Cifuentes se aprovechó para conseguir un máster falso. En el día de ayer estuvimos en Coslada, también en el este, cinturón industrial, un lugar estratégico también en el que hay que movilizar todo el voto. Y sobre todo, explicarle a la gente que hay que ser conscientes de que este día 4 nos estamos jugando muchísimo más que unas elecciones ordinarias. Nos estamos jugando el futuro de generaciones, nos estamos jugando ser la primera región en Europa que pueda estar gobernada por la extrema derecha. — Dicen que estas elecciones se miden a nivel nacional. ¿Usted lo ve así?— Yo creo que en este mundo globalizado no existen capítulos totalmente diferentes. Si lo que pasa en un lugar del planeta influye en lo que pasa en otro lugar del planeta, ¿cómo no van a influir las elecciones autonómicas en lo que pueda pasar en España? Naturalmente que todo tiene su relación y su influencia. Yo creo que los madrileños y las madrileñas nos hemos ganado el derecho a poder decidir sobre nuestro futuro particular, el de la Comunidad de Madrid, del mismo modo que lo hacen los gallegos, que lo hacen los vascos, que lo hacen los catalanes, los andaluces. Nosotros también tenemos derecho a poder decidir sobre las cuestiones que nos atañen más directamente, a decidir si queremos seguir teniendo una presidenta que está desarrollando un plan de vacunación desastroso. En la Comunidad de Madrid no te puedes vacunar tu barrio. Hay gente que está teniendo que viajar más de 100 kilómetros para vacunarse. — La Ley de Vivienda, que es algo precisamente a lo que, en el gobierno central, parecen no ponerse de acuerdo en el gobierno de coalición. Pero es una petición histórica de la izquierda que se regulen los alquileres, y estamos hablando de Madrid, que es la ciudad con los alquileres más altos de España junto con Barcelona. ¿Han pensado qué van a hacer con el tema de la vivienda? ¿Va a haber regulación de alquileres? ¿En función de qué en caso de que llegasen a gobernar, ¿cuál es su propuesta?— Si de Más Madrid depende, evidentemente va a haber regulación del precio del alquiler en Madrid, porque el problema de la vivienda en Madrid es un problema totalmente estructural de hace muchísimo tiempo. Y yo creo que ya llevamos muchos años en los que los grandes especuladores se han llenado sus bolsillos y mientras, hay miles, y miles, y miles de familias sencillas, de familias trabajadoras, de gente joven, que no puede acceder a una vivienda y eso no puede ser. Es paradójico que en los dos años de gobierno que ha tenido Isabel Díaz Ayuso antes de convocar estas elecciones, prácticamente dos años, la única iniciativa legislativa que ha conseguido aprobar ha sido una reforma de la ley del suelo, a pesar de que estamos en medio de una pandemia inmensa en la que se podían haber aprobado decenas de medidas importantes. La única ha sido una reforma de la Ley del Suelo para modificar elementos, para facilitar el negocio de sus amiguetes. Una ley que, además, ha terminado recurrida ante el Tribunal Constitucional. — Si tuviera que definir en una frase el trabajo, el lema o las pretensiones de Más Madrid de cara a las elecciones, ¿cuál sería esa frase, lema, de ustedes?— Yo diría que Más Madrid se va a encargar de lo que verdaderamente importa.

