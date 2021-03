https://mundo.sputniknews.com/20210327/grupos-de-jovenes-se-congregan-en-el-centro-de-madrid-ignorando-el-covid-19--video-1110515308.html

Grupos de jóvenes se congregan en el centro de Madrid ignorando el COVID-19 | Vídeo

Los jóvenes, que en su mayoría eran, al parecer, turistas, se convirtieron en el blanco de las críticas en las redes sociales tras agruparse en la calle de

Los jóvenes, que en su mayoría eran, al parecer, turistas, se convirtieron en el blanco de las críticas en las redes sociales tras agruparse en la calle de Espoz y Mina, una de las más centrales de la capital española, sin guardar la distancia de seguridad y organizando una fiesta improvisada. Además, en los vídeos del momento se observa cómo llevan las mascarillas bajadas y cantan a plena voz. Algunos de los presentes, entre ellos, el ilustrador y diseñador español Juanma Samusenko, lograron captar la escena."Esto es indecente, amoral, insolidario, repulsivo. Hoy han fallecido en España más de 500 personas, un drama que desde hace 12 meses nos sacude. Esas imágenes son un escándalo", opina el usuario Manuel González en un tuit."La gente se ríe cuando digo que con esta mierda del virus vamos hasta 2025", se queja otro internauta."Hay que empezar a decir las cosas sin tibiezas. Por culpa de estos 30 segundos morirá más gente en Madrid dentro de 15 días. Causa, efecto", lamenta David Vidal.Una youtuber explica en su cuenta de Twitter que le genera agresividad toda esta situación. "Esto no puede seguir así si queremos salir de esto", enfatiza.En las últimas semanas se ha reportado un aumento en el número de visitantes extranjeros, muchos de los cuales provienen de Francia. Los turistas viajan a Madrid para aprovechar las restricciones relajadas en la capital. Anteriormente, la Policía municipal localizó casi 400 fiestas ilegales. "Este fin de semana se han detectado 384 fiestas o reuniones ilegales celebradas en domicilios en las que se incumplía la normativa de COVID, tres en apartamentos turísticos", aclara en Twitter. "Además se han realizado 518 propuestas de sanción por no usar mascarilla, 921 por horario y 485 por botellón", añade.El diputado del partido Más Madrid Jorge Moruno responsabilizó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de lo ocurrido. "Esto no es culpa de los turistas, ellos solo acuden a la llamada que lanza el PP de Madrid. Esto es culpa de Ayuso, que nos trata a los madrileños como si fuéramos ciudadanos de segunda y quiere convertir a Madrid en la capital europea del COVID", escribe en su cuenta en Twitter.

