La OCDE recomienda a España no subir impuestos hasta que la recuperación sea firme

"Cualquier subida de impuesto debería implementarse únicamente cuando la recuperación esté firmemente en marcha, y probablemente necesite ir acompañada de

"Cualquier subida de impuesto debería implementarse únicamente cuando la recuperación esté firmemente en marcha, y probablemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias para los hogares más vulnerables", dice la OCDE sobre España en su informe Going for Growth, donde plasma sus recomendaciones sobre las reformas a seguir por cada uno de los países miembros.Pese a no recomendar la subida de impuestos, el documento sí aboga por realizar reformas para tener un sistema tributario "más eficiente" que consiga reducir las desigualdades y proporcione financiación para las reformas necesarias en el mercado del trabajo y el sistema educativo.El informe de la OCDE destaca que la pandemia reforzó las vulnerabilidades que España venía arrastrando a largo plazo, como la existencia de un mercado laboral caracterizado por un alto de desempleo, una mano de obra poco cualificada y una gran proporción de trabajadores sin contrato.Tras perder el 10,8% del PIB en 2020, la OCDE cree que para llevar a España a una recuperación "sólida, resiliente e inclusiva" es necesario mejorar la productividad e impulsar la digitalización para crear empleos de calidad "abordando los problemas estructurales del mercado laboral".En ese sentido, el informe pone el foco en la necesidad de mejorar la formación universitaria para alinearla con las necesidades del mercado laboral, al tiempo que pide abordar problemas como las altas tasas de abandono escolar.Tras formular estas recomendaciones, el informe reconoce a España que durante 2020 se tomaron numerosas medidas contra la crisis social causada por la pandemia y, además, afirma que el plan de recuperación esbozado por el Gobierno en base a los fondos de la UE contra el COVID contiene una "ambiciosa agenda de reformas" para tratar de solventar los problemas económicos del país.

