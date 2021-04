https://mundo.sputniknews.com/20210411/peru-se-prepara-para-elegir-presidente-sin-un-ganador-consolidado-1111028427.html

Perú se prepara para elegir presidente, sin un ganador consolidado

Perú se prepara para elegir presidente, sin un ganador consolidado

Faltan pocas horas para el inicio de las elecciones generales en Perú. Pero el escenario, al menos en las calles de Lima, es tan fragmentado como el ofrecido

2021-04-11T03:50+0000

2021-04-11T03:50+0000

2021-04-11T03:50+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1111028144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56d91625e42275d4949ab833e9e6bed1.jpg

Faltan pocas horas para el inicio de las elecciones generales en Perú. Pero el escenario, al menos en las calles de Lima, es tan fragmentado como el ofrecido por algunas encuestas. Aquí los candidatos progresistas tuvieron campañas con notable apoyo social, considerando las limitaciones impuestas por la pandemia. Pero en la actualidad, la vida política pasa tanto por las calles como por las redes sociales, donde actúan sobre todo las agrupaciones de derecha: la mayoría de las y los 18 presidenciables en competencia.Sputnik recorrió la ciudad de Lima para captar el ambiente previo a las elecciones, que se iniciarán este 11 de abril a las siete de la mañana, para concluir 12 horas más tarde. En ese lapso, deberán pasar 25 millones de peruanos y peruanas por las urnas.Según la ley local, el voto es obligatorio para todos, excepto para quienes tienen más de 70 años. Pero se prevé un ausentismo elevado, ante el temor a la segunda ola de COVID-19, que comenzó en enero y en el día previo a las elecciones se cobró 384 vidas, cifra récord desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.Para la comunicadora Betty Izaguirre, secretaria en Perú del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (CONAICOP), el 25% del padrón electoral no irá a votar. "Existe mucho temor a los contagios de coronavirus. Por eso no van a asistir", dijo a Sputnik.A esto se suma el desencanto con la política peruana: "En los últimos años, el modelo económico neoliberal vigente permite a las autoridades usufructuar de los recursos públicos. Tenemos a expresidentes investigados, incluso ya sentenciados, como Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó", en 2019."Por toda esta situación, ahora las personas dicen: '¿Para qué voy a votar, si son los mismos?'. Quienes piensan así representan un porcentaje alto", agregó.Izaguirre tuvo que padecer la crudeza de la crisis sanitaria el año pasado, cuando la pandemia se cobró la vida de su esposo, el comunicador popular Carlos Romainville, dirigente del movimiento cristiano de izquierda Alfa y Omega.Según el Ministerio de Salud, en 13 meses la pandemia se cobró 55.000 vidas. Pero según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) la cifra de fallecidos es mayor: 132.000 personas. Más de 1,6 millones se contagiaron en este lapso.El sábado antes de las eleccionesEl ambiente estaba tranquilo en la plaza San Martín, por primera vez en semanas. Cada atardecer, era el punto de encuentro de transeúntes con inquietudes políticas, quienes se quedaban hasta el anochecer debatiendo, pasándose la palabra. La mayoría eran simpatizantes de los candidatos progresistas: Verónika Mendoza, de Juntos por Perú; y Pedro Castillo, de Perú Libre.A veces las discusiones entre ambos bandos de izquierda se acaloraban, pero siempre primó la camaradería.Sin embargo, en estos tiempos modernos la presencia en las calles no es determinante para medir la fuerza de una agrupación política.La campaña de los principales candidatos de la derecha, como Hernando De Soto (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no se sintió físicamente en la vía pública. Pero con el reinado de las redes sociales, la virtualidad abarca gran parte del debate político.Según la última encuesta, de IPSOS, ninguno de los 18 candidatos sobrepasa el 13% de intención de voto. Pero estas mediciones, realizadas telefónicamente a 2.000 personas como mucho, no reflejan el pensamiento de quienes viven en áreas rurales, que son el 20% de los 32 millones de peruanas y peruanos, según el último censo, de 2017.Pero en la medición anterior, de 2007, la población rural representaba el 25%. Así, año tras año las ciudades engordan, mientras las comunidades campesinas y selváticas quedan deshabitadas.El Emporio Comercial de GamarraNicolás Castillo Chura nació en Juliaca, en el sur del país. Es una ciudad próxima al lago Titicaca, ambos en el departamento de Puno, en la frontera con Bolivia. Llegó a la capital de la república a los ocho años, cuando La Victoria era un barrio con una pujante industria textil.Allí, desde principios de los '90 el Emporio Comercial de Gamarra se desarrolló hasta convertirse en uno de los mercados de ropa más grandes de América Latina. Llegó a totalizar 40.000 comercios en más de 40 manzanas limeñas. Hasta que en 2020 llegó la pandemia de COVID-19.En el día previo al domingo de elecciones, las anchas peatonales de Gamarra lucían sin el tránsito fabril de antaño. Muchos locales cerraron, lo cual afectó en su fuente de empleo a miles de personas.Se dedica a alquilar sus locales, donde se venden maniquíes y perchas. Otras tiendas ofrecen botones, o telas, o estampan figuras en las prendas. En Gamarra se completa el organismo de la industria textil, que inició su vida hace un siglo, en 1920, cuando migrantes italianos instalaron las primeras fábricas de tejidos.Castillo, de 60 años, recordó que en su niñez "este era un distrito tranquilo, común y corriente. Gracias a la llegada de tantos provincianos empezaron a hacerse galerías. Y poco a poco se convirtió en un centro comercial".Aunque su afluencia no sea la de años anteriores, Gamarra sigue repleta de trabajadores textiles, cargadores y vendedores ambulantes, que no paran de chambear: ofrecen sus servicios a los gritos, llevan pesados portes de un lado a otro y venden bananas, jugo de coco o guanábanas.El comerciante de Gamarra ofreció su análisis de la situación política nacional: "El país está de cabeza, empezando por el Estado y el Gobierno. Todos los mandatarios que han pasado han sido corruptos. Y continúan pasando", diagnosticó.Consultado sobre su voto para este domingo, Castillo fue sincero: "Así me hagan críticas, cuando uno tiene una convicción y es leal dice la verdad. Yo voy a votar por Keiko Fujimori".Falta de unidad en la izquierdaIzaguirre comentó que los sectores de izquierda intentaron consensuar un candidato de unidad. Pero ante la falta de interés en conseguirlo, cada militante optará personalmente a quién votar. Además de presidente, este 11 de abril se elegirán 130 congresistas, quienes tendrán la tarea de legislar hasta 2026.El texto constitucional aún vigente fue creado en 1993, a imagen y semejanza del entonces presidente, Alberto Fujimori (1990-2000), quien instauró en el país el actual modelo neoliberal.¿Por qué es tan importante un cambio constitucional en Perú? "Perú es un país muy rico en recursos naturales, que son del Estado mientras están bajo el suelo. Pero una vez que las empresas concesionarias los extraen, ellas simplemente determinan adónde los venden o a quién los distribuyen y comercializan", ilustró Izaguirre."Nosotros consumimos el gas y la gasolina más cara de la región, siendo ricos en recursos naturales", evidenció la comunicadora popular.Otro motivo para dar de baja a la Constitución de Fujimori reside en que "considera a la Educación y a la Salud como servicios, no como derechos".Afirmó que en el Movimiento Alfa y Omega "creemos que se requieren hombres y mujeres nuevos, con nuevos principios y valores, que incluyan la solidaridad, el amor, el bien común. Debemos luchar por un mundo más justo, más libre, como Cristo lo quiso".Este domingo las mesas de votación cerrarán a las 19 horas. Pero muy probablemente ninguno de los 18 candidatos presidenciales gane directamente, si se cumplen los augurios de las encuestas. A esa hora se conocerá el nombre de las dos agrupaciones políticas que disputarían la segunda vuelta, el próximo 6 de junio.

https://mundo.sputniknews.com/20210410/las-medidas-en-las-elecciones-en-peru-durante-una-galopante-pandemia-1111022491.html

https://mundo.sputniknews.com/20210410/un-congreso-fragmentado-perpetuaria-el-enfrentamiento-con-el-ejecutivo-en-peru-1111021359.html

https://mundo.sputniknews.com/20210410/el-domingo-decisivo-peru-elige-entre-18-candidatos-a-su-proximo-presidente-1111019087.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/primera-ministra-de-peru-exhorta-a-la-poblacion-a-votar-pese-a-la-pandemia-1111008123.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

elecciones generales en perú (2021), perú