En campaña, Verónika Mendoza promete impulsar una nueva Constitución en Perú

A cada una de sus propuestas, decenas de personas reunidas en la Villa Señor de los Milagros agitaban banderas de JP y coreaban: "La patria no se vende/ la

2021-04-06T23:42+0000

2021-04-06T23:42+0000

2021-04-06T23:42+0000

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1110871191_0:144:2818:1729_1920x0_80_0_0_bafa6a04cea54c1bf2c1e6bcfc254d10.jpg

A cada una de sus propuestas, decenas de personas reunidas en la Villa Señor de los Milagros agitaban banderas de JP y coreaban: "La patria no se vende/ la patria se defiende", o: "El pueblo unido/ jamás será vencido". Quienes pudieron ingresar al salón, bajo rigurosas medidas de bioseguridad, eran mayormente mujeres, que cada tanto cantaban "se siente, se siente, Vero presidente".En el tramo final de su campaña, Verónika Mendoza se reunió con organizaciones sociales de Callao, municipio lindero de la capital, Lima. Allí escuchó reclamos y propuestas, dirigidas a elevar la calidad de vida de quienes viven en estas barriadas. Mendoza remarcó la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente, que permita al país dejar atrás sus históricas desigualdades sociales. Este 11 de abril se constata en qué medida la acompaña el electorado.Callao, con sus 1,2 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande de Perú, detrás de Lima y Arequipa (sur). Su puerto, creado en el siglo XVI por la corona española, fue uno de los primeros construidos en América Latina. En el siglo pasado fue uno de los polos industriales del país, pero en las últimas décadas su desarrollo se estancó.Callao en la pandemiaEl Callao fue (y es) una de las regiones del área metropolitana de Lima más afectadas por la pandemia de COVID-19 que, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), ya causó más de 130.000 muertes desde marzo de 2020.Allí, la candidata de JP adelantó en qué consistiría su plan económico, focalizado en promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE). Afirmó que, de llegar a la presidencia, "el Estado no va a poner trabas cuando empieces un emprendimiento: te va a acompañar con acceso a crédito barato, para que podamos desarrollar esa industria nacional que alguna vez tuvimos y tuvo aquí su sede, en el Callao".Y sostuvo que dar créditos de manera permanente a las MYPE, con un interés "del 2% o del 3% es perfectamente posible".Levantar la economía peruana, seriamente afectada por la pandemia, será una de las tareas del próximo Gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2020 el Producto Bruto Interno (PBI) cayó más del 11%. En el mismo periodo, más de seis millones de personas quedaron sin trabajo.Ante este paisaje, Mendoza se comprometió a reactivar la producción pesquera en las costas del Callao. "Debemos hacer ordenamiento marino costero para proteger la pesca artesanal, para asegurar la soberanía alimentaria de nuestras familias", dijo. Y enfatizó: "Tenemos el mar más rico del mundo y no lo estamos aprovechando a cabalidad".Además, propuso impulsar actividades turísticas en la zona. "En estos momentos el turismo está congelado, en suspenso. Pero nos tenemos que preparar para la reactivación económica. Por ello es importante que pongamos en valor las potencialidades de la región, como el patrimonio arqueológico y nuestras playas", cuyo acceso actualmente no está permitido, como medida para evitar contagios de COVID-19.Caos en PerúPara Mendoza, la crisis política en que vive el país desde 2017 tiene una intencionalidad de parte de los sectores de poder que tradicionalmente dominaron: "Han preferido y han promovido el caos. ¿Saben por qué? Porque en medio del caos jala agua para su molino el que tiene el billete. En el caos crece la corrupción, que carcome la institucionalidad".Para Mendoza, la corrupción reinante afecta también al trabajo de las fuerzas de seguridad. "Vamos a impulsar una verdadera reforma policial. Debemos reivindicar a los buenos policías, que se sacan el ancho por la seguridad ciudadana. Debemos capacitar a la Policía por especialidades, porque no es lo mismo luchar contra bandas criminales que luchar contra el narcotráfico", evaluó.Un nuevo pacto socialMendoza valoró el rol de quienes conformaron comedores populares en las barriadas del Callao en 2020, cuando, debido a la pandemia, se prohibió la circulación de la población, lo cual afectó enormemente a sus ingresos económicos. Se trataría de un texto constitucional "que ponga a la vida por delante, no el lucro o la ganancia. Que ponga el bien común por delante, no solo el éxito individual. Que reivindique nuestra soberanía sobre las riquezas de Perú. Como nuestro gas, que tiene que ser para los peruanos, que debe quedarse aquí, para tener gas en nuestras casas".Mendoza acentuó la importancia de nacionalizar este recurso: "En Colombia el 80% tiene conexión de gas en su casa. ¿Por qué en Perú, que tenemos el mayor yacimiento de gas en Camisea, no podemos hacer lo mismo?".También mencionó que, bajo su Gobierno, el agua será declarada un bien público, cuyo goce será un derecho humano. También —dijo— impulsará el reconocimiento del derecho a acceder a internet.Referéndum constituyenteY aclaró que en la hipotética Asamblea Constituyente habrá paridad de géneros y será plurinacional, con la participación de representantes de los 55 pueblos indígenas de Perú.De esta manera, planteó disputarle el poder a "los que han hecho lo que se les dio la regalada gana con nuestra tierra, los que creen que todavía estamos en el siglo XIX y que Perú es su hacienda, para mantener sus privilegios".El panorama electoral hacia el próximo domingo 11 de abril es aún incierto. Quedan 18 candidatas y candidatos en carrera, pero según las encuestas ninguno pasaría el 15% de votos. La mayoría son avezados políticos de partidos de derecha. En el campo progresista, los mejor posicionados son Mendoza y Pedro Castillo, de Perú Libre, con amplia influencia en las áreas rurales.Mendoza ya se había postulado a la presidencia en 2016, cuando quedó tercera, con el 18,7% de votos. En este 2021, en JP esperan pasar a segunda vuelta."Nosotros siempre hemos tenido confianza. En 2016 las encuestas nos daban una cifra muy por debajo de la que finalmente obtuvimos", dijo a Sputnik el candidato a congresista del Callao por JP, Dante Alfaro.

2021

