El domingo decisivo: Perú elige entre 18 candidatos a su próximo presidente

El domingo decisivo: Perú elige entre 18 candidatos a su próximo presidente

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), están habilitados para votar un total de 25.287.954 ciudadanos, de los cuales 997.033 residen en el

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), están habilitados para votar un total de 25.287.954 ciudadanos, de los cuales 997.033 residen en el extranjero y podrán sufragar en los consulados de diversos países del mundo.Asimismo, se han habilitado cerca de 85.000 centros de sufragio, tanto en el territorio nacional como en el exterior.Además de elegir al próximo jefe de Estado, los peruanos votarán la nueva conformación del Congreso, unicameral, compuesto por 130 legisladores.Voto en pandemiaLa ONPE ha dispuesto que los comicios empiecen a las 7:00 hora local (12:00 GMT) y culminen a las 19:00 (00:00 GMT).Por la pandemia del COVID-19, el horario de votación se ha extendido a doce horas, cuando tradicionalmente es de nueve horas.El objetivo es permitir un sufragio escalonado en el que las dos primeras horas estarán reservadas para que ejerzan su voto las personas mayores de 60 años y luego se asignará una hora de manera ordinal para que voten los ciudadanos según el último dígito de su documento nacional de identidad.Asimismo, por la pandemia se ha escogido a los miembros de mesa (tres personas por cada una) entre la población más joven, y se desinfectarán los locales de votación antes del inicio del proceso; además, será obligatorio el distanciamiento social y el empleo de mascarillas, recomendando el Gobierno que la población use dos tapabocas superpuestos.Para triunfar en primera vuelta, el candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda instancia en junio.Por otro lado, los partidos que postulan al Congreso deben conseguir al menos 5% de los votos válidos para obtener una bancada, los que no lleguen a ese porcentaje no tendrán representación en el Legislativo.El número de parlamentarios que pueda lograr una agrupación depende del número de votos que obtenga y existe el voto preferencial, es decir que el ciudadano puede especificar en su cédula el candidato de su preferencia escribiendo el número que se la ha asignado en la lista de su partido.Observadores y comunidad andinaAunque de bajo interés ciudadano, en estas elecciones también se votará por los cinco miembros del Parlamento Andino, órgano deliberante y de representación ciudadana perteneciente a la Comunidad Andina, ente de cooperación e integración que conforman Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.Según leyes peruanas, la divulgación de encuestas está prohibida desde una semana antes del día de la votación; sin embargo, las empresas encuestadoras podrán difundir los primeros resultados a boca de urna justo al momento de finalizada la votación.Según el Jurado Nacional de Elecciones, se ha acreditado a 17 organismos y organizaciones internacionales como observadores del proceso, siendo las principales la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).La ONPE no ha anunciado a qué hora dará los primeros resultados parciales.

