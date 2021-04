https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-probable-fin-del-fujimorismo-luego-de-tres-decadas-de-poder-oscilante-1110894269.html

El probable fin del fujimorismo luego de tres décadas de poder oscilante

Es cierto que el sondeo muestra 7,9% de intención de voto a favor de Fujimori, sólo por debajo del líder Yonhy Lescano de Acción Popular (centroderecha) que

Es cierto que el sondeo muestra 7,9% de intención de voto a favor de Fujimori, sólo por debajo del líder Yonhy Lescano de Acción Popular (centroderecha) que alcanza 12,1%, pero esto sucede dentro de la contienda electoral más fragmentada en la historia de Perú, con seis candidatos que están en los primeros lugares con diferencias mínimas entre sí y todos con posibilidades de pasar a una inevitable segunda vuelta.Dilapidar el poderEl fujimorismo, corriente política fundada por el padre de Keiko, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha padecido dos graves crisis de descrédito popular en su historia.La primera en el 2000 cuando, bajo acusaciones de fraude en una fallida segunda reelección y delitos de corrupción, Alberto Fujimori huyó hacia Japón, enviando su renuncia al cargo vía fax al Congreso.La segunda, ocurrida entre los años 2018 a 2019, cuando recompuesto el partido —que ha variado de nombres a lo largo del tiempo— gozó de la mayoría absoluta y opositora en el Congreso, posición que usó para obstaculizar al Ejecutivo, lo que derivó en el cierre del Parlamento por el entonces presidente, Martín Vizcarra, en una medida que fue aplaudida por la ciudadanía, con niveles de aprobación por encima del 90%.En el contexto actual, Keiko Fujimori es la candidata con el mayor nivel de antivoto. Según sondeos, cerca del 60% de electores afirma que no votaría por ella de ninguna manera, lo que hace prever que, de pasar a una segunda vuelta, sería derrotada por quien sea quien sea su rival, algo que también han afirmado por amplio margen las encuestas.¿Fujimorismo sin fujimori?Previendo un escenario adverso en los comicios de este año, para Keiko sería la tercera elección presidencial perdida consecutivamente (2011, 2016 y 2021), lo que genera un evidente desgaste de su imagen política y le crea, según Godoy, una fama de "candidata perdedora"."El problema con Keiko es la marca, y el fujimorismo como marca ha llegado a un tope. Alberto Fujimori hizo un capital y lo dilapidó, Keiko hizo lo suyo y también lo dilapidó (...) Me da la impresión de que ella está corriendo por correr, que cuando no pase a segunda vuelta le va a decir a su padre: 'Se acabó', porque es consciente de que la gente ya no le cree", sostiene el analista.En este punto, habría que detenerse para hacer una pregunta clave sobre el destino del fujimorismo en Perú. Con Keiko desgastada y Alberto anciano y enfermo, además de preso por crímenes de lesa humanidad, y sin ningún otro Fujimori que dé la talla de líder, ¿puede existir un fujimorismo o estamos frente al fin de este movimiento?No obstante, el analista no quiso no dar una respuesta definitiva si acaso estamos asistiendo al fin del fujimorismo.En todo caso, apunta el politólogo, lo que estaría buscando Keiko es tener una bancada en el Congreso que le dé "cierta protección en sus procesos judiciales pendientes", pero más allá de eso ella "está flotando con lo que tiene", consciente de que no hay manera de lograr una victoria.

