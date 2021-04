https://mundo.sputniknews.com/20210410/pedro-castillo-toma-la-capital-de-peru-en-su-multitudinario-cierre-de-campana-electoral-1111011829.html

Pedro Castillo toma la capital de Perú en su multitudinario cierre de campaña electoral

Pedro Castillo toma la capital de Perú en su multitudinario cierre de campaña electoral

Al atardecer, poco a poco decenas de militantes de Perú Libre se congregaron en la plaza San Martín, en el centro limeño. Luego fueron cientos, a las horas

2021-04-10T00:30+0000

2021-04-10T00:30+0000

2021-04-10T00:30+0000

lima

reportajes

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

candidato

campaña electoral

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1111011778_397:463:1915:1317_1920x0_80_0_0_27957bd8e36a66d9a7a300c66aa446b1.jpg

Al atardecer, poco a poco decenas de militantes de Perú Libre se congregaron en la plaza San Martín, en el centro limeño. Luego fueron cientos, a las horas llenaron el predio. Entre ellos estaba el candidato a congresista Edgar Tello, quien dijo a Sputnik: "Al compañero Pedro Castillo no solamente lo reciben a plaza llena en las regiones. También en Lima metropolitana, que hoy va a demostrar el respaldo mayoritario de la ciudadanía para escribir una nueva historia".Así fue recibido el profesor de izquierda y candidato presidencial en la ciudad de Lima: por una extensa multitud. Su campaña cuenta con amplio apoyo en las áreas rurales, lo que hace más simbólico su cierre en la metrópoli peruana, tradicionalmente reacia a las costumbres campesinas. Sus seguidores lo subieron a un caballo, con el cual recorrió las calles limeñas hasta llegar a la simbólica plaza Dos de Mayo, donde se comprometió a encarar una Asamblea Constituyente, que elabore una nueva Constitución para el país.Castillo da por descontado su triunfo este 11 de abril hacia la segunda vuelta electoral. De 51 años, nacido en la provincia de Chota (norte), tiene gran convocatoria en el campo porque se identifica fuertemente con los comunarios. Realizó su campaña en pequeños poblados, enfundado en un poncho y coronado por un sombrero, indispensable para las tareas rurales.Se hizo conocido en 2017, cuando encabezó una protesta de las y los trabajadores del magisterio durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. Su estilo frontal y su seguridad para hablar lo hacen ver como una persona que se hace cargo de sus dichos.Algo esencial para el desconfiado electorado peruano, que anteriormente creyó en figuras con discursos radicales, como Ollanta Humala (2011-2016), quien una vez llegado a la presidencia se dedicó a servir a los poderes tradicionales del país.Encuentro en la plaza San Martín"Es un maestro de aula, un rondero que no necesita que les cuenten los problemas, porque él los conoce y los vive, como todos los que integramos Perú Libre", contó el candidato al Parlamento. Se le llama rondero a quienes integraban las Rondas Campesinas, surgidas en la década de los 70 para enfrentar en las áreas rurales a la guerrilla de Sendero Luminoso, ante la desprotección y ausencia del Estado.De todos modos, algunos medios comunicacionales locales echaron a correr el rumor de que Castillo (quien en esos años era adolescente) simpatizaba con la organización armada, aunque no pudieron comprobarlo."Nos atacan la derecha y los grupos de poder. Pero no tenemos miedo, porque nos respalda la población. La verdadera encuesta será este domingo [11 de abril], cuando nuestro país decidirá cambiar el modelo neoliberal por un modelo colectivo y popular que garantiza Perú Libre", dijo Tello, quien antes de postularse al Congreso era secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Lima.Allí también estaba la candidata a congresista por Perú Libre Zaira Arias, quien enumeró una larga lista de donde podría obtener recursos el país para mejorar las condiciones de vida de su población. Comentó que, según la Contraloría, al año se pierden 23.000 millones de soles por casos de corrupción (más de 7.000 millones de dólares). También mencionó que a los paraísos fiscales se van anualmente 70.000 millones de soles, que aproximadamente representan 25.000 millones de dólares."En los Panamá Papers aparece Rafael López Aliaga [candidato a la presidencia por Renovación Popular, de derecha]. Él no es millonario porque le da trabajo a la gente, sino porque se lleva millones a paraísos fiscales", informó Arias."No más pobres en un país rico. Queremos acabar con la corrupción institucionalizada en la Constitución, que permite vejámenes al pueblo peruano", afirmó. Y sostuvo: "Vamos a empezar a cobrar a todos esos corruptos que evaden impuestos, que paguen al fisco lo que se debe, porque los recursos de Perú son nuestros. No son de ellos".Llegada del candidatoAl atardecer llegó Castillo a la plaza, en medio de un tumulto que sobrepasó a su guardia partidaria. Ante la imposibilidad de cumplir los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19, se resolvió subirlo a un caballo para recorrer las calles de la urbe limeña. Desfiló por la avenida de la Emancipación, retirándose galantemente su sombrero para saludar a miles de presentes. El equino pudo mantener el paso, pese al nerviosismo que le causaba la bulla generalizada.En su convocatoria previa, Perú Libre había designado a esta actividad como "La toma de Lima". Parecía un título pomposo, quizás exagerado, pero Castillo logró apropiarse de la ciudad de Lima (a la cual tildó de "abusiva") por algunas horas, ante la mirada extrañada de automovilistas atascados en el tráfico, que solamente atinaban a tocar la bocina al paso de él, su caballo y sus seguidores.Llegaron a la plaza Dos de Mayo, donde aguardaba el escenario, montado sobre el acoplado de un camión.Castillo se dirigió a sus "queridos compatriotas: En Perú es urgente asumir una postura correcta ante el país y ante el mundo. Necesitamos recuperar la patria a través de una nueva Constitución Política".Y dijo: "Hago un llamado con profundo sentimiento, para que depositen su confianza en un hombre del pueblo y no en los verdugos del pueblo". Se refería a la mayoría de los 18 candidatos en competencia, quienes aún reivindican el modelo neoliberal instaurado en el país por Alberto Fujimori (1990-2000).Castillo se mostró confiado en que "con una nueva Constitución recuperemos el gas de Camisea para todas las familias de Perú. Hay que recuperar los pozos petroleros, el oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio. Hay que recuperar las 200 millas marítimas. Hay que recuperar el Machu Picchu y el PeruRail".Con las 200 millas, se refería a establecer soberanía sobre el mar peruano hasta ese límite desde sus costas. Machu Picchu es la ciudad arqueológica ubicada en Cusco —ciudad sureña que fue una antigua capital del Imperio inca— cuya administración actualmente está en manos de privados. Lo mismo que PeruRail, la empresa de trenes que opera en el sur del país.Renuncia al sueldo presidencialEn la plaza Dos de Mayo, Castillo renunció "al sueldo presidencialista y al sueldo vitalicio como presidente de la República. Suficiente será conducir el destino de la patria con un sueldo de maestro".En este sentido, aseguró que "vamos a exigir que el sueldo de los congresistas y ministros bajen a la mitad para darle a los más necesitados". Actualmente, el salario de un congresista ronda los 7.000 dólares mensuales.Actualmente, las empresas mineras y gasíferas, entre otras, se llevan el 70% de las ganancias y dejan el 30% para el Estado peruano. Castillo se comprometió a voltear esa tortilla. "Recuperaremos las riquezas del país en el marco de una nueva Constitución. Se precisarán los contratos con las grandes empresas transnacionales, para que el 70% de utilidades queden para todos los peruanos", sostuvo.También adelantó que, de llegar al Gobierno, asignará un 10% del presupuesto a Educación, el 10% a Salud y otro 10% a desarrollo agrario.Y afirmó que reflotará a los ronderos, para que enfrenten los delitos comunes en el país. Asimismo, indicó que las personas privadas de libertad deberán construir carreteras, puentes y hospitales, entre otras obras, porque "es necesario enseñarles a ganarse el pan con el sudor de su frente".Entre otras propuestas, adelantó que impulsará una reforma educativa profunda, para que la juventud de Perú no padezca las actuales restricciones para ingresar a las universidades. Dijo que quienes obtengan mejores notas serán enviados a especializarse al exterior, con el compromiso de que regresen al país para volcar sus conocimientos "en la industrialización de Perú. En nuestro Gobierno habrán terminado las importaciones de productos que la patria produce".Para respaldar esta medida, anunció que creará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación.Un nuevo sistema de pensionesCastillo sostuvo que, de llegar al Gobierno, eliminará las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP), que "en este país no hacen más que explotar a los trabajadores". Y dijo: "Vamos a gestar un nuevo sistema nacional de pensiones, o un banco nacional de los trabajadores administrado por ellos en alianza con el Gobierno democrático".Advirtió que "vamos a pechearle (enfrentar) a estas cajas y bancos usureros para que dejen de abusar del trabajador, del obrero, del chacrero". Asimismo, destacó que "no va a haber patadas para los vendedores ambulantes ni se cerrarán espacios. Por el contrario, habrá el compromiso de sacar adelante a hermanos y a familias trabajadoras".Es un mensaje importante para un país donde el 70% de la fuerza laboral, según estimaciones oficiales, está ocupada en el mercado informal.

https://mundo.sputniknews.com/20210409/un-estado-plurinacional-para-peru-el-anhelo-de-evelyn-capchi-candidata-al-congreso-1110965243.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/ffaa-de-peru-aumentan-seguridad-en-elecciones-en-zona-donde-esta-sendero-luminoso-1111001903.html

https://mundo.sputniknews.com/20210407/peru-el-voto-fragmentado-dara-un-final-de-fotografia-1110915852.html

https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-probable-fin-del-fujimorismo-luego-de-tres-decadas-de-poder-oscilante-1110894269.html

lima

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

lima, reportajes, elecciones generales en perú (2021), perú, candidato, campaña electoral