Las medidas en las elecciones en Perú durante una galopante pandemia

Una de las novedades principales en estos comicios bajo pandemia, y donde se elegirá presidente y miembros del Congreso, es la ampliación del horario de votación a fin de evitar aglomeraciones, habiendo decretado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que la votación empiece a las 7.00 (12.00 GMT) y culmine a las 19.00 (0.00 GMT); un proceso de 12 horas distinto al que siempre se ha empleado: de 7.00 hasta las 16.00.En Perú, las escuelas, universidades, clubes y sedes públicas son usadas para instalar las mesas de sufragio que tienen un presidente, un secretario y un tercer miembro a cargo, todos los cuales han sido designados al azar por la ONPE, aunque dentro del universo de la población más joven.Elegir por turnosDentro de un esquema calificado como de "voto escalonado", a los adultos mayores (por encima de los 60 años) se les ha asignado las dos primeras horas para sufragar, sin posibilidad alguna de que, si algún miembro de mesa no se haya presentado, puedan reemplazarlos.El resto de personas, dentro de un universo total de 25.287.954 votantes, tendrá la posibilidad de sufragar durante una hora (9.00 a 10.00, 10.00 a 11.00, etcétera) y ordinalmente de acuerdo con la última cifra de su documento nacional de identidad (DNI); a quien no lo haga se le considerará como ausente y pagará multas que van desde los 22 soles (6 dólares) hasta los 88 soles (23 dólares) en un país donde votar es obligatorio.Para evitar el ausentismo de los miembros de mesa dentro de un contexto de temor al contagio, las multas por ausencia son de 220 soles (60 dólares), aunque la ONPE ha determinado un pago de 120 soles (32.5 dólares) para cada miembro como remuneración por su trabajo.Salud y ausentismoComo en la vida cotidiana en Perú, todos los ciudadanos estarán obligados al uso de mascarillas y al constante lavado de manos, aunque los miembros de mesa deberán portar además un protector facial que, junto con las mascarillas, serán provistos de manera gratuita; asimismo, personal de la ONPE se encargará de tomar la temperatura antes del ingreso a los locales de votación: si esta excede los 37,5 grados centígrados, el ciudadano no podrá sufragar y estará exento del pago de multa.Por otro lado, los personeros de los partidos (representantes activos en las mesas) podrán supervisar el proceso y el conteo de votos, aunque guardando una distancia mínima de 1,5 metros de los miembros; asimismo, si el presidente de mesa tiene dudas sobre su identidad, podrá pedir que el personero que se retire la mascarilla por un lapso breve, teniendo el representante la obligación de contener la respiración mientras tanto.Las obligaciones de distanciamiento y uso de los artículos de protección se harán extensivos a los observadores internacionales, así como a los periodistas acreditados que vayan a cubrir el proceso.Con todos estos protocolos, el Gobierno espera un proceso seguro y también que el ausentismo no marque la actual elección, más aún considerando que en la pasada elección extraordinaria al Congreso, celebrada en enero de 2020 y sin pandemia, 25,99% de los sufragantes no acudió a votar, según cifras de la ONPE.

