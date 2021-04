https://mundo.sputniknews.com/20210408/la-disyuntiva-de-comunismo-o-libertad-que-se-planteo-en-madrid-es-una-trampa-para-bobos-1110892855.html

La disyuntiva de 'Comunismo o Libertad' que se planteó en Madrid "es una trampa para bobos"

Movilizar emociones es un objetivo clave en cualquier campaña electoral. Para las elecciones de la Comunidad de Madrid, considerada la joya de la corona de

Movilizar emociones es un objetivo clave en cualquier campaña electoral. Para las elecciones de la Comunidad de Madrid, considerada la joya de la corona de España y que ha estado controlada por más de 25 años por el Partido Popular, el sector conservador planteó 'Comunismo o Libertad', y aunque luego se matizó y se retiró la palabra comunismo de su imagen promocional, su objetivo político se mantiene. "España está en peligro", alertó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, la amenaza proviene desde el propio Ejecutivo porque el PSOE comparte el Gobierno (en referencia a Unidas Podemos) con una formación "comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978".Pero más allá de las emocionadas palabras ¿realmente España está en peligro y se debate entre el "comunismo" o la "libertad?Para el historiador Fernando Hernández Sánchez "la amenaza de una revolución comunista en España solo está en la fantasía de la extrema derecha y en la cabeza de la señora Ayuso". A su juicio, lo que se está haciendo es "un uso instrumental" del comunismo para "movilizar y atraer a un electorado que está muy influenciado, principalmente, por la falta de formación histórica y política" que arrastra la "sociedad española desde los tiempos del franquismo". "Ella necesita de una manera compulsiva ganarse a la extrema derecha que durante un tiempo se ha alejado de la opción de voto del PP, y lo necesita en el caso de Madrid porque si no es capaz de obtener una mayoría absoluta o una coalición con ese partido de extrema derecha que ha surgido en los últimos años, no tiene opción de gobierno; entonces es un elemento absolutamente instrumental. Ella, en ese sentido es bastante trumpiana, practica abiertamente la guerra cultural y piensa que todo aquello que está fuera de su concepción estrecha de lo que es la Nación y lo que es la sociedad española, es todo comunismo", opina Hernández Sánchez, historiador especializado en el estudio de la Guerra Civil española, del Partido Comunista de España y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid."Ella tiene únicamente ese concepto estrecho de lo que es la libertad económica, la mano invisible del mercado, porque luego la derecha española es extremadamente autoritaria con lo que tiene que ver con la libertad de opinión, las libertades cívicas o los derechos sociales. Para ella todo lo que suponga la intervención de los poderes públicos para equilibrar la distribución de la renta, garantía de los servicios públicos para atenuar las diferencias sociales, sobre todo en las clases más desfavorecidas, todo eso que llamamos política de economía social, que está consagrado en la propia Constitución, para ella es comunismo. Por lo tanto, plantea esa alternativa binaria que es de una simpleza intelectualmente insultante, pero sin fundamento", agrega Hernández. "Trampa para bobos" El historiador Ángel Viñas considera que se trata de "un intento absurdo por reavivar la llama anticomunista que en España ha habido en ciertos sectores de la sociedad desde los años 30"."Es una cosa grotesca en el sentido estricto, es una trampa para bobos para gente que está descontenta con la actualidad, por las razones que sea y no le convence el Gobierno actual de la Nación. Es movilizar un miedo que no tiene base porque no hay ningún peligro comunista en España, en realidad nunca hubo un peligro comunista en España. Nunca el Partido Comunista español, por muy ayudado que hubiera estado por la Unión Soviética, que tampoco lo estuvo mucho, fue un peligro existencial para el régimen político", reflexiona Viñas. El coco comunistaAhora bien, si el comunismo nunca ha sido un peligro para los gobiernos de España, como sostienen estos historiadores, ¿por qué se ha azuzado tanto el fantasma del comunismo?, ¿qué han ganado con eso?"Hacia el año 1934, 1935 en España se preparó con la ayuda fascista, con la ayuda italiana encubierta, una conspiración para derribar al régimen republicano y restaurar la monarquía. Este golpe de Estado solo se podía hacer con las Fuerzas Armadas, entonces se presentó como peligro inminente radical al Partido Comunista, a los comunistas. Mezclaron todo: los comunistas, los anarquistas, todo era el Partido Comunista, el peligro que acechaba a España era el comunismo. La verdad es que no había ningún peligro comunista en España, hay que decirlo, pero eso es lo de menos. Se creó una especie de imagen distorsionada en la que el Partido Comunista era el enemigo a batir. Entonces, esto movilizó, efectivamente, a una parte de las Fuerzas Armadas y hubo una sublevación para evitar, se dijo, el peligro comunista", explica Viñas. "La sublevación del 17, 18 de julio de 1936 dio origen a la Guerra Civil. Claro, el régimen vencedor en la Guerra Civil, que fue el franquismo, una dictadura, desde el primer momento sintió una doble necesidad de explicar por qué se habían sublevado las Fuerzas Armadas. Según decían, era para prevenir un régimen comunista en España y esto fue lo que se dijo urbi et orbi, a todo el resto de Europa. Y luego, cuando la Unión Soviética intervino en España, en ayuda de la República a finales de septiembre de 1936, Franco instrumentalizó esa ayuda al Gobierno republicano para decir 'ya les decía yo: el peligro comunista acecha'. Claro, se pasó por alto decir que antes de que la Unión Soviética interviniera en España ya lo había hecho la potencia fascista de Italia", agrega. Hechos vs emocionesUn año y medio después de la muerte de Franco, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, legalizó al Partido Comunista español. Lo hizo, según explica Viñas, por "la presión internacional" y por "la importante fuerza social" que el comunismo tenía en la calle. "Pensar en una transición hacia un régimen democrático sin legalizar al PCE era impensable", asegura Viñas.Y aunque el Partido Comunista fue clave en la lucha contra el franquismo, en el seno de la lucha antifascista que fue el Frente Popular, y también fue un actor central en la consolidación de la democracia que hoy gozan más de 46 millones de españoles y en la inclusión de leyes sociales en la Constitución de 1978, aún hay sectores políticos que vinculan al comunismo con la falta de libertades, como arma arrojadiza para zanjar cualquier discusión, o incluso, presentando en el Congreso de los Diputados iniciativas para equiparar los crímenes del nazismo con los cometidos por el comunismo en su lucha contra la dictadura franquista."Pero en España eso no fue así, en España el fascismo no fue derrotado. En España el dictador murió en la cama y buena parte de la derecha actual procede del franquismo sociológico. En ese sector el anticomunismo es un elemento movilizador de primera índole, y por lo tanto no es de extrañar esto. Añadamos que durante los años de la democracia no se ha revisado la enseñanza de la historia a nivel escolar y se siguen enseñando todavía mucho de los lugares comunes que estaban en vigor en tiempos del franquismo, entre ellos el anticomunismo es uno de esos elementos cruciales", asegura Hernández.Por el momento, la campaña "comunismo o libertad" va ganando terreno, y es que, según las encuestas, el PP podría volver a ganar la Comunidad de Madrid. ¿Será este posible triunfo una conquista electoral más o significará una victoria del anticomunismo en España?Por ahora, Hernández recomienda mucho estudio para que el comunismo se analice a partir del papel que ha jugado en la historia y no a partir de "fantasmas o de una imagen criminal" que las fuerzas conservadoras agitan como elemento generador de emociones cada vez que hay campañas electorales.

