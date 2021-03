https://mundo.sputniknews.com/20210310/ayuso-anuncia-el-adelanto-de-las-elecciones-en-la-comunidad-de-madrid-1109733433.html

Ayuso anuncia el adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid

Ayuso anuncia el adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece ante los medios de comunicación después de que haber convocado elecciones anticipadas en... 10.03.2021, Sputnik Mundo

"He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas", ha dicho la presidenta Díaz Ayuso durante una comparecencia de prensa que ha tenido lugar lugar después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, adelantara esa convocatoria de elecciones."La inestabilidad provocada esta misma mañana por Ciudadanos, el PSOE y resto de partidos de la izquierda en Murcia y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, nos ha llevado a esta situación", ha explicado la presidenta regional.Ayuso ha pedido disculpas a los ciudadanos por esta situación pero ha asegurado que "ni tomo esta decisión Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones" y causar así, a su juicio, "el desastre de la Comunidad de Madrid."Si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana, me habrían impedido convocar, y como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno". ha reiterado Ayuso.Anteriormente, Aguado había calificado la decisión de Ayuso como "la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace año y medio asumiera la presidencia de la Comunidad de Madrid".

