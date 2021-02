https://mundo.sputniknews.com/20210216/que-paises-lideran-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-america-latina-1107062502.html

Qué países lideran la vacunación contra el COVID-19 en América Latina

En el mundo hay más de 109 millones de casos confirmados de COVID-19, más de 2,4 millones de muertes, y menos de 176 millones de dosis de vacunas...

De las más de 242 vacunas en desarrollo contra el SARS-CoV-2; 173 están en pruebas preclínicas, 66 en la fase clínica, y 10 se están usando, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Son miles de científicos investigando, y miles de millones de dólares de inversión. En la campaña de vacunación más vigorosa de la historia, también hay esfuerzo latinoamericano. Según la información disponible al 15 de febrero en Our World in Data (sistema de medición global desarrollado por la Universidad de Oxford), estos son los países que están vacunando contra el COVID-19.Vacunas administradas en Latinoamérica Chile es el país que más vacunas ha administrado contra el COVID-19 en Latinoamérica y es muy probable que sea el primer país emergente en lograr la inmunidad colectiva. El país sudamericano —donde hay 776.209 casos de COVID-19 (40.600 en un millón) y 19.500 muertes (1.000 cada 1 millón)—, ya ha vacunado a más de 1,9 millones de personas y está entre los cinco países del mundo que más vacunas anti-COVID-19 han administrado (casi 10 por cada 100 personas). Si todo sigue según lo planeado, Chile lograría superar los contagios hacia fines del segundo trimestre de 2021.En Brasil, donde hay casi 10 millones de casos de COVID-19 acumulados (46.270 casos en 1 millón) y más de 239.300 muertes (1.125 cada 1 millón), se han vacunado a 5,2 millones de personas (casi 3 por cada 100 personas), no sin altos y bajos. Brasil ocupa el lugar número dos en la lista de los países que más han vacunado contra el COVID-19, pero está enfrentando problemas para continuar con su campaña de vacunación, y debió suspender la administración de dosis en Río de Janeiro. Las autoridades esperan que la vacunación pueda retomarse la semana que viene, cuando está previsto que lleguen nuevas dosis del Instituto Butantan (fabricante en Brasil de la vacuna del laboratorio chino Sinovac).Le sigue Costa Rica, donde hay 199.187 casos (39.101 en cada millón) y más de 2.700 muertes (532 por cada millón), se han vacunado 1,47 personas cada 1 millón, es decir, a más de 75.000 personas.En Argentina hay más de 2 millones de casos de COVID-19 (44.800 casos entre 1 millón de personas) y 50.200 muertes (1.100 cada 1 millón), y se han vacunado 609.600 personas (1,3 entre 100 personas). Argentina está en el cuarto puesto.En México —que ocupa el quinto lugar— hay casi 2 millones de casos de COVID-19 (15.450 casos por cada millón) y 174.200 muertes (1.351 cada 1 millón), se han dado 0,56 de dosis entre cada 100 personas, en total se han vacunado a 726.313 personas. El 14 de febrero México recibió un lote con casi un millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica sueco-inglesa AstraZeneca.En Perú, donde hay 1,2 millones de casos de COVID-19 (37.465 casos en 1 millón) y 43.700 muertes (1.325 cada 1 millón), la campaña de vacunación no ha estado exenta de conflictos. La ministra de Exteriores de Perú, Elizabeth Astete, renunció tras haber reconocido que recibió una dosis de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm que estaba destinada al uso exclusivo de un equipo de investigación. También renunció el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, y se inició una investigación para esclarecer qué otros funcionarios se vacunaron. En el país se han vacunado a más de 72.400 (0,22 por cada 100 personas). Perú está en el sexo lugar entre los países latinoamericanos que más han vacunado.Bolivia ocupa el séptimo lugar en la lista. Allí hay 236.732 casos (20.280 entre 1 millón), más de 11.200 muertes (959 cada 1 millón), y más de 10.200 dosis administradas (se han vacunado a 0,09 personas de cada 100). El país espera recibir a finales de febrero un cargamento de más de 90.000 vacunas de Pfizer por el mecanismo Covax, y 900.000 dosis de la vacuna desarrollada por la alianza Oxford-AztraZeneca a partir de marzo.En Ecuador, donde hay 267.220 casos de COVID-19 (15.150 entre 1 millón) y más de 15.300 muertes (868 cada 1 millón), se ha vacunado a 0,04 personas cada 100, es decir a poco más de 6.300 personas. En estos países latinoamericanos aún no ha comenzado la vacunaciónEn Colombia, donde hay 2,2 millones de casos de COVID-19 acumulados (43.139 casos por cada millón de personas), y más de 57.600 muertes (1.132 cada 1 millón), aún no ha comenzado la vacunación. Sin embargo, el 15 de febrero el presidente de Colombia, Iván Duque, celebró la llegada al país de las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, respecto de lo cual agradeció "a Dios y a la ciencia" y pidió que no se politice el proceso de inmunización. En Paraguay hay 144.042 (20.195 por cada millón) y casi 3.000 muertes (411 entre 1 millón de personas).En Honduras hay 160.170 (16.171 en cada millón) y casi 4.000 muertes (390 en 1 millón).En Uruguay hay 48.909 casos (14.000 por cada millón) y más de 530 muertes (154 en cada millón de personas).En Guatemala hay 167.279 (9.340 en cada millón) y más de 6.100 muertes (341 por cada millón de personas).En Venezuela, 133.218 casos de COVID-19 (4.685 por cada millón) y casi 1.300 muertes (45 en cada millón), está en vísperas de comenzar con la campaña de vacunación. El domingo 14 recibió las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19.En Cuba hay 38.300 casos (3.380 en cada millón de personas) y menos de 300 muertes (24 en cada millón). Cuba planea vacunar contra el COVID-19 a toda su población antes que concluya este año, y está creando capacidades para producir 100 millones de dosis de la vacuna Soberana 02 cuando se completen los estudios clínicos. A comienzos de febrero el Gobierno cubano anunció que la Soberana 02 comenzó la fase II de ensayos clínicos, y están previsto que comience la fase III el próximo 1 de marzo, con la aplicación del fármaco a 150.000 voluntarios.Vacunas administradas en el mundoLa región norteamericana es la que encabeza la lista de los lugares donde más vacunas se han empleado. En Norteamérica, donde hay 31,65 millones de casos confirmados de COVID-19 (acumulados) y han muerto 704.000 personas (1.200 personas cada 1 millón), se ha vacunado a casi 53 millones de personas (es decir, a nueve entre cada millón). En Estados Unidos, donde hay más de 27,6 millones de casos (83.500 en 1 millón), y han fallecido más de 485.000 personas por COVID-19 (1.466 cada 1 millón), ha vacunado a 16 personas cada 100. Este país norteamericano ocupa el tercer lugar en la lista de más vacunas administradas, después de Israel —país que lidera las estadísticas mundiales con 75 personas de cada 100 vacunadas—, y Emiratos Árabes Unidos —con 52 vacunados entre 100—. A la región norteamericana le sigue Europa, donde hay 32,2 millones de casos y más de 764.900 muertes (1.022 cada 1 millón). Allí se han vacunado a 43 millones de personas (6 por cada millón).El tercer puesto lo ocupa Sudamérica, con 16,8 millones de casos de COVID-19 acumulados (39.162 por cada millón), y más de 440.300 muertes (1.022 por cada 1 millón), donde se ha vacunado a 7,7 millones de personas (2 por cada millón). A Sudamérica le sigue Asia, donde los casos suman 23,1 millones y más de 385.400 fallecimientos (84 cada 1 millón), y se han vacunado casi 68 millones de personas (1,5 por cada millón).Por último está África, con 3,7 millones de casos, 98.200 personas fallecidas (73 cada 1 millón) y 1,5 millones de dosis administradas (0,11 por cada millón).En promedio en el mundo se han contagiado de COVID-19 13.959 personas cada un millón, han muerto 307 personas y se ha vacunado a 2,25 por cada millón.

